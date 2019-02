Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 19 februari: de bekende modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden, een zeldzame kroonsifaka is geboren en taxichauffeurs demonstreren tegen Uber.

Een voorbijganger bij het hoofdkantoor van Chanel in Parijs. Op de voorkant prijkt een grote poster met daarop hoofdontwerper Karl Lagerfeld. De Duitse modeontwerper overleed dinsdag op 85-jarige leeftijd. (Foto: AFP)

Minister Eric Wiebes (Klimaat) heeft toegegeven dat hij de hoogte van de energierekening te laag heeft ingeschat. Uit berekeningen van NU.nl blijkt dat die dit jaar ruim 330 euro hoger zal uitvallen. Wiebes hield het eerder op een stijging van 108 euro per huishouden, gebaseerd op gedateerde cijfers van het PBL. (Foto: ANP)

Nepalese hindoes op de laatste dag van Madhav Narayan, dat onder meer bestaat uit een maand vasten en het bestuderen van het heilige boek Swasthani. Na het rollen op de grond, waarmee ze bidden tot de god Shiva, nemen ze in Bhaktapur een bad in de rivier Hanumante. (Foto: AFP)

De gemeente Rotterdam plaatst in aanloop naar de verkiezingen op 20 maart verkiezingsborden in de stad. Dan mogen stemgerechtigden een stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. (Foto: ANP)

Ruim tweehonderd taxichauffeurs demonstreren op het Haagse Malieveld tegen de in hun ogen oneerlijke concurrentie met taxiorganisatie Uber. Ook willen ze vanwege een overvolle taximarkt een tijdelijke taxistop. (Foto: ANP)

Een in december geboren kroonsifaka in de dierentuin van Besancon in Oost-Frankrijk. De uit Madagaskar afkomstige diersoort wordt met uitsterven bedreigd. De kleine Soa is een van de zes vrouwelijke kroonsifaka's in een dierentuin. Daarnaast zijn er twaalf mannetjes. (Foto: AFP)

Een gekostumeerde man duikt in een deels bevroren meer in het Chinese Shenyang. In de hoofdstad van de noordoostelijke provincie Liaoning zijn de temperaturen gedaald tot onder het vriespunt. (Foto: AFP)

Twee stuntvliegtuigen in India zijn op elkaar gebotst tijdens een militaire vliegtuigshow in Bangalore. Twee piloten raakten gewond en één piloot kwam om het leven.