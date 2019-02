Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 18 februari: Max Verstappen in actie en voorbereidingen op de presidentsverkiezingen in Nigeria.

Max Verstappen heeft 52 rondes gereden in zijn nieuwe Red Bull Racing-auto tijdens de ochtendsessie van de eerste testdag in Barcelona. Hij noteerde maandag een snelste rijd van 1.20,174. De testweek duurt nog tot en met donderdag en het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart. (Foto: ProShots).

Een foto toont de nasleep van een dubbele aanslag in de Syrische stad Idlib op maandag. Er kwamen meer dan tien mensen om het leven, onder wie ook burgers. (Foto: AFP)

Een Sri Lankaanse monnik zegent een olifant bij de Gangaramaya Tempel in Colombo. Zo'n vijftig olifanten en duizenden traditionele drummers, dansers en monniken komen bijeen voor Navam Perahera, een tweedaagse boeddhistische processie. (Foto: AFP)

De Nationale Kiescommissie in Nigeria treft voorbereidingen voor de presidentsverkiezingen van zaterdag, die afgelopen weekend met één week werden uitgesteld. Zo worden nu alle machines waarmee stembewijzen worden gecontroleerd opnieuw ingesteld. (Foto: AFP)

Een bij zit op een krokus in het Duitse Frankfürt. In Duitsland is het, net als in Nederland, zacht voor de tijd van het jaar. Maandag werd het in de stad rond de 15 graden, terwijl het normaal gesproken in februari gemiddeld 5 graden is. (Foto: AFP)

Indiase veiligheidstroepen zijn op patrouille in Zuid-Kasjmir, nadat een vuurgevecht met militanten maandag aan vier militairen het leven kostte. (Foto: AFP)

De president van de Europese Commissie (EC) Jean-Claude Juncker verwelkomt de Democratische leider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. De foto is voorafgaand aan hun bijeenkomst in Brussel genomen. (Foto: AFP)