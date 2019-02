Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 14 februari: de viering van Valentijnsdag, Vietnamezen kopen massaal goud en Amerikaanse mariniers drinken bloed in de Thaise jungle.

Meisjes in Kaboel kopen cadeaus voor Valentijnsdag. In Afghanistan wordt de 'dag van de liefde' steeds populairder onder de jongere generaties in stedelijke gebieden. (Foto: AFP)

KLM-personeel dient bij het hoofdkantoor een petitie met ruim 25.000 handtekening voor het herbenoemen van hun CEO in. Binnen luchtvaartconcern Air France-KLM is een machtsstrijd gaande over de positie van topman Pieter Elbers. (Foto: ANP)

De eerste bloemen van dit jaar staan in bloei, zo ook deze krokussen op het Malieveld in Den Haag. (Foto: ANP)

Amerikaanse mariniers drinken slangenbloed tijdens een survivaltraining in de Thaise jungle. De Verenigde Staten en Thailand houden elk jaar een gezamenlijke militaire oefening. (Foto: AFP)

De schietpartij op een middelbare school in het Amerikaanse Parkland wordt herdacht. Precies een jaar geleden werden veertien leerlingen en drie schoolmedewerkers doodgeschoten. Een oud-leerling is hiervoor opgepakt. (Foto: EPA)

Drukte bij een juwelier in het Vietnamese Hanoi. Veel Vietnamezen kopen op de tiende dag van het Chinees Nieuwjaar gouden producten voor geluk in het aankomende jaar. (Foto: EPA)

Honderden Amsterdamse studenten laten van zich horen met een klimaatprotest. Ze zijn van plan iedere week de straat op te gaan.

Een man deelt op Valentijnsdag bloemen uit aan mensen die zich tussen de door oorlog verwoeste gebouwen in het Iraakse Mosoel begeven. (Foto: EPA)