Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 12 februari: het Amerikaanse Congres bereikt een akkoord over de financiering van de grensbeveiliging, pulsvissers vragen aandacht van politici en een wegblokkade in Barcelona.

De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres zijn tot een akkoord gekomen over de financiering van de grensbeveiliging. Het plan zou zijn om 1,375 miljard dollar vrij te maken voor de bouw van een hekwerk van 88 kilometer op de grens tussen Mexico en de regio Rio Grande Valley in de staat Texas. (Foto: ANP)

Weduwen Victoria Bera en Esther Kiobel dagen Shell voor de rechtbank vanwege de executies van hun echtgenoten in 1995. Ze beschuldigen het bedrijf ervan het toenmalige militaire regime in Nigeria te hebben aangezet tot de executies. (Foto: ANP)

Carles Riera van de extreemlinkse eenheidspartij Kandidatuur Volkseenheid (CUP) doet mee aan een menselijke blokkade in Barcelona. Het is een protest tegen het proces tegen twaalf Catalaanse leiders. Hij bleef tot het laatste moment zitten, waarna hij werd weggevoerd door de politie. (Foto: AFP)

De Duitse brandweer en waterpolitie hebben dinsdag op de Rijn bij Duisburg de schipper en een andere opvarende van een Nederlands vrachtschip gered. De brand was uitgebroken in de machinekamer van het schip. (Foto: ANP)

Pulsvissers vragen voorafgaand aan het wekelijkse vragenuurtje aandacht voor het dreigende verbod op pulsvisserij. De Europese visserijministers dreigen voor een verbod op pulsvisserij te stemmen. (Foto: ANP)

Guatemalaanse worstelaars en familieleden dragen de kist van de doodgeschoten worstelaarster in Guatemala City. De achttienjarige vrouw stond bekend als 'De dochter van Zorro'. (Foto: AFP)

Een Amerikaanse surfer ontsnapte aan de dood toen hij bij de Portugese plaats Nazaré in zee viel. Hij werd overspoeld door vijf gigantische golven, maar kon uiteindelijk toch gered worden door een jetskiër. (Bron: Reuters/Newsflare)

Venezolanen betuigen hun steun aan interim-president Juan Guaidó. Hij had zichzelf in januari beëdigd en wordt door meerdere landen erkend. Ook eisen ze het vertrek van president Nicolás Maduro. (Foto: AFP)