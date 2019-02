Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zondag 10 februari: bosbranden in Nieuw-Zeeland, Ireen Wüst wint 1.500 meter op WK afstanden en paard gevangen langs de weg in Gelderland.

In Obdam zijn zondag vier overleden personen aangetroffen bij een voertuig in het water aan de Berkmeerdijk. De politie heeft bevestigd dat het gaat om vier Polen, drie mannen van 20, 21 en 21 en een vrouw van 47 jaar, die sinds vrijdag werden vermist. De toedracht van het incident is nog onbekend. (Foto: Inter Visual Studio)

In Nieuw-Zeeland woeden hevige bosbranden op het zuidelijke eiland. Steden zoals Wakefield en Nelson worden bedreigd door het vuur. Duizenden mensen hebben hun woningen moeten verlaten. (Foto: ANP)

De politie in Gelderland heeft zondag een paard moeten vangen dat op de A28 richting Zwolle liep. De eigenaar van het dier heeft zich gemeld en komt het ophalen. (Foto: Politie)

De Boeing 747 van reisorganisatie Corendon kwam zondag na een verplaatsing van enkele dagen aan bij het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Het vliegtuig moest weilanden en wegen doorkruisen om vanaf Schiphol op de plek aan te komen. (Video: NU.nl)

Ireen Wüst heeft zondag bij het WK afstanden in Inzell voor de vierde keer in haar carrière de wereldtitel op de 1.500 meter veroverd. De 32-jarige schaatser kwam in Duitsland tot een tijd van 1.52,81. Ze verbeterde hiermee haar baanrecord van 1.54,03. (Foto: ANP)

Duizenden Spanjaarden gingen zondag de straat op om te protesteren tegen regeringsoverleg over de onafhankelijkheid van Catalonië. (Foto: AFP)