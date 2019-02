Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 8 februari: de sloop van de deels ingestorte Genua-brug, Formule 1-coureurs racen op de ijsbaan en opmerkelijke toeschouwers bij de WK alpineskiën.

Sloveense supporters in carnavaloutfits bij de finish van het WK alpineskiën in het Zweedse Are. De kleding wordt doorgaans alleen gedragen tijdens het feest Kurentovanje. (Foto: EPA)

De gedeeltelijke afsluiting van het Binnenhof in Den Haag, nadat een man een rugzak op het terrein achterliet. In de tas bleek niets gevaarlijks te zitten. De eigenaar is aangehouden. (Foto: AFP)

De resterende delen Morandi-brug in het Italiaanse Genua wordt vanaf vrijdag gesloopt. De brug stortte in augustus deels in, waardoor 43 mensen om het leven kwamen. (Foto: EPA)

De leider van de radicaalislamitische TLP-groep wordt onderweg naar de rechtbank gesteund door zijn aanhangers. Khadim Hussain Rizvi riep op tot protest nadat de vrouw Asia Bibi werd vrijgesproken van godslastering. (Foto: AFP)

Op het Christelijk Lyceum Veenendaal heeft een demonstratie plaatsgevonden nadat eerder bleek dat er vijf nepleerlingen op de school waren geplaatst voor een documentairereeks van RTL4. (Foto: clv_meme).

Drakendansers treden tussen het vuurwerk op in de Chinese hoofdstad Peking. Sinds dinsdag wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd. De festiviteiten duren in totaal veertien dagen. (Foto: AFP)

Formule 1-coureurs Max Verstappen en Pierre Gasly rijden op een ijskartbaan in Biddinghuizen. Beide coureurs begonnen hun racecarrière met karten.

Reddingswerkers zoeken sinds woensdag naar slachtoffers in het puin van een ingestort appartementencomplex in Istanboel. Vrijdag werd nog een jongen gered. Het dodental staat op veertien. (Foto: EPA)