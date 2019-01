Zodra het erop lijkt dat Nederland een sneeuwbui kan verwachten, gaan de partijen die toezien op het verkeer in spoedberaad. Zo ook op dinsdag, toen bleek dat het in heel Nederland een dag later zal sneeuwen. Welke maatregelen worden er getroffen om de overlast te beperken?

Sneeuw op woensdag Dinsdagnacht sneeuw vanuit het zuidwesten

In alle provincies een sneeuwlaag van 1 tot 3 cm

KNMI heeft code geel afgekondigd

Temperatuur van maximaal 2 graden

Spoor

Vervoerder NS en spoorbeheerder ProRail hebben vanwege de verwachte sneeuwval de dienstregeling van woensdag aangepast. Door heel Nederland rijden de hele dag minder treinen.

Het besluit tot de aanpassing van de dienstregeling wordt genomen door een crisisteam van NS en ProRail. "Weerbureaus houden metingen speciaal voor ons in de gaten en op basis daarvan besluiten we of we de dienstregeling wel of niet gaan aanpassen", licht een woordvoerder van de NS toe. "Dat besluit moeten we om uiterlijk 16.00 uur nemen, zodat er genoeg tijd is om alles door te voeren. Naast de dienstregeling, moeten ook de roosters en de reizigersinformatie worden aangepast. Het kost tijd voordat al die wijzigingen in het systeem zijn doorgevoerd. Zo'n besluit nemen we dus niet lichthartig."

ProRail laat weten dat er aan bepaalde criteria moet worden voldaan om de dienstregeling aan te kunnen passen. Zo moet er in ieder geval sprake zijn van 10 procent kans op meer dan 3 centimeter sneeuw of van 50 procent kans op minimaal 10 graden vorst.

Tijdens het crisisoverleg gaat het vooral om de vraag hoe groot de kans is dat de treinen overlast ondervinden van het weer. Door het aandeel rijdende treinen terug te schroeven naar 80 procent, wordt volgens de NS-woordvoerder meer ruimte gecreëerd om een gestrande trein weer te laten rijden.

ProRail probeert gedurende de dag opstoppingen en incidenten te voorkomen. Zo zijn er extra sneeuwploegen beschikbaar. Deze teams moeten er woensdag voor zorgen dat het spoor en de wissels zoveel mogelijk sneeuwvrij blijven. Op stations wordt zout gestrooid om te voorkomen dat reizigers onderuitglijden.

Het is de tweede keer deze maand dat de dienstregeling wordt aangepast. Ook op 22 januari reden er 20 procent minder treinen. De NS kijkt achteraf tevreden terug op dat besluit. "We konden de hele dag de aangepast dienstregeling zoals gepland uitvoeren", aldus de woordvoerder. "Maar je weet het nooit van tevoren, het kan altijd anders uitpakken."

Ondanks de maatregelen stellen beide partijen dat het winterse weer toch tot hinder voor de treinreizigers kan leiden. Ze raden de reizigers aan de actuele informatie in de gaten te houden. Mocht het uiteindelijk nou meevallen met de voorspelde sneeuw, dan kan de NS niet zomaar terugschakelen naar de normale dienstregeling. "Je moet voldoende tijd hebben om alles goed door te voeren, daarom kunnen we niet halverwege de dag alles weer aanpassen. Een aangepast dienstregeling is altijd voor een hele dag."

Weg

Ook voor het wegverkeer worden maatregelen genomen. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers rekening te houden met de winterse neerslag. "Op veel plaatsen kan er een sneeuwdek vormen van enkele centimeters, wat kan leiden tot hinder voor het verkeer en eventuele verraderlijke gladheid", aldus de Rijksdienst.

Rijkswaterstaat gaat over de strooiwagens en heeft twaalfhonderd mensen tot zijn beschikking. Het personeel bestaat uit onder anderen chauffeurs, laders, lossers en coördinatoren. Voor heel Nederland zijn 546 strooiwagens beschikbaar die de gladheid woensdag proberen te voorkomen. Daarnaast zullen 350 sneeuwschuivers het wegdek sneeuwvrij maken. De strooiwagens en sneeuwschuivers kunnen gezamenlijk in twee uur tijd 10.000 kilometer afleggen, zodat alle snelwegen tegen het winterweer bestand zijn.

Dat biedt uiteraard geen garantie voor een probleemloze spits. Als het flink sneeuwt en de drukte op de wegen toeneemt, kan het - net als vorige week - snel vastlopen. Op 22 januari sneeuwde het vanaf het einde van de middag in het oosten van het land. Er ontstond vervolgens een verkeerschaos tijdens de avondspits. Met 2.287 kilometer file was het volgens de ANWB de drukste avondspits ooit.

Sneeuwschuivers in actie op Schiphol. (Foto: ANP)

Vliegverkeer

Ook vliegtuigen kunnen hinder ondervinden van de sneeuw. KLM heeft uit voorzorg twintig vluchten van woensdagochtend geschrapt. Schiphol zet, zoals gebruikelijk bij winterse neerslag, extra materieel en personeel in om de start- en landingsbanen schoon te houden.

Schiphol werkt tijdens sneeuwbuien volgens een vast protocol. Drie verschillende sneeuwvloten, bestaande uit sneeuwschuivers en sneeuwblazers, maken de banen sneeuwvrij. De grote sneeuwschuivers worden bestuurd door vrijwilligers. Het kan dus zo zijn dat een op Schiphol werkzame kantoormedewerker de woensdag achter het stuur doorbrengt in plaats van achter de computer.

Ook op Rotterdam The Hague Airport zijn extra mensen beschikbaar voor sneeuwschuivers. Vorige week had dit vliegveld problemen met de sneeuwval. Het vliegveld laat weten dat het momenteel een rustige periode is, waardoor er voor woensdag niet veel vluchten staan gepland.