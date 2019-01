Onlangs werd bekend dat een Rotterdamse atletiektrainer jarenlang bij verschillende verenigingen meisjes heeft misbruikt. Hij gaf zijn daden toe, maar werd nooit vervolgd, al gaat het Openbaar Ministerie (OM) alsnog strafrechtelijk onderzoek naar de zaak doen. Wat weten we tot nu over de misbruikzaak die De Telegraaf aan het licht bracht?

De Atletiekunie kreeg in 2009 voor het eerst een melding van de vereniging C.A.V. Energie uit Barendrecht, waar Jerry M. toen vijftien jaar werkzaam was. Zeker twee minderjarige meisjes verklaarden te zijn betast en dat er sprake was van grensoverschrijdende massages.

M. kreeg een waarschuwing van het bestuur van C.A.V. Energie en de twee partijen besloten uit elkaar te gaan. De slachtoffers dienden geen officiële klacht in en de vereniging gaf daarom geen vervolg aan de zaak.

Ook de Atletiekunie bestudeerde de melding, maar dat leidde niet tot een concrete aangifte of ander onderzoek.

M. ging na vertrek uit Barendrecht aan de slag bij vereniging in Den Haag

De trainer ging na zijn vertrek aan de slag bij HAAG Atletiek in Den Haag. In november 2017 liet een destijds 21-jarige atlete weten dat er sprake was grensoverschrijdend gedrag. M. zou haar onder meer bij het kruis hebben gepakt, seksueel getinte uitlatingen hebben gedaan en haar ook pornografische video's hebben toegezonden.

De man ontkende destijds, maar HAAG Atletiek zette de man alsnog op non-actief. Bij deze beslissing speelde ook mee dat M. in 2012 ook al een atlete op ongepaste wijze zou hebben benaderd. De vereniging drong er bij de Atletiekunie op aan onderzoek naar de man te doen.

Unie doet in maart 2018 melding bij Instituut Sportrechtspraak

De Atletiekunie deed uiteindelijk in maart 2018 melding bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat daarop begon met een onderzoek naar de trainersloopbaan van de man. Ook nam het instituut contact op met de zedenpolitie om te voorkomen dat ISR een mogelijk politieonderzoek zou dwarsbomen, aldus een ISR-woordvoerder.

Dit bleek niet het geval, maar de politie deed wel een melding bij het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag en Rotterdam.

Onderzoek brengt misbruik over een periode van 35 jaar aan het licht

Uit het onderzoek van het ISR bleek dat M. over een periode van 35 jaar verschillende meisjes heeft misbruikt en verkracht. In de periode 1983 tot en met 1987 heeft hij frequent onbeschermde seks met vier minderjarige meisjes. In zeker twee gevallen leidde dat zelfs tot een zwangerschap. Ook keek hij samen met twee slachtoffers naar dierenporno.

Op 20 augustus 2018 moest M. verschijnen op een hoorzitting door de ISR. Daar legde hij over alles een bekennende verklaring af. De aanklager schreef in het schikkingsvoorstel dat hem was opgevallen dat de man geen spijt heeft betuigd voor zijn daden, berekenend overkwam en geen inlevingsvermogen toonde.

Ook waren er aanwijzingen dat hij zich meerdere keren grensoverschrijdend heeft gedragen, maar dat omwille van proceseconomische redenen het onderzoek beperkt is gebleven tot de eerder genoemde strafbare gedragingen.

M. zou nooit zijn vervolgd, omdat vergrijpen zijn verjaard

Een woordvoerder van het ISR zei in eerste instantie dat uit informeel contact met het OM bleek dat justitie niks met de beschuldigingen kon, omdat de vergrijpen waren verjaard.

Daarnaast waren de slachtoffers niet bereid tot aangifte en had dit alles te maken met de ingrijpende gevolgen hiervan. Dinsdag bleek dat het OM toch strafrechtelijk onderzoek gaat doen.

Het instituut kan niet ongevraagd en zonder instemming van slachtoffers de onderzoeksresultaten overdragen aan de politie.

Maandag 7 januari kwam via De Telegraaf naar buiten dat er in 2000 en in 2009 bij de politie meldingen zijn gedaan door een slachtoffer en de vader van een ander slachtoffer. Geconfronteerd met de gevolgen van een aangifte hielden zij het bij een melding.