In Scheveningen hebben meerdere branden gewoed en kregen inwoners te maken met een vonkenregen als gevolg van een uit de hand gelopen vreugdevuur. Wat weten we over de zaak?

Het vreugdevuur was 13 meter hoger dan afgesproken

"De bouwers hebben in het holst van de nacht extra hout op de stapels gedaan", aldus burgemeester Pauline Krikke tijdens een persconferentie dinsdag. De stapels mochten 35 meter hoog worden en 10.000 kuub hout bevatten, maar de stapels zijn volgens Krikke uiteindelijk hoger geworden.

De burgemeester wil niet zeggen of er wel een vergunning voor het aansteken van de te hoge stapels is gegeven. "Er zijn verschillende papieren die hier een rol in spelen. De dossiers worden nu doorgenomen om daar opheldering over te krijgen", aldus de burgemeester.

Bouwers vreugdevuur verkeren nog "in shock"

De bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen wilden dinsdag nog niet in gaan op wat er tijdens de jaarwisseling fout ging. "We zijn te veel in shock om te reageren. We komen later met een verklaring", aldus een woordvoerder.

In een verklaring op Facebook hebben de bouwers wel hun afschuw uitgesproken over wat er mis is gegaan en hun dank uitgesproken aan de hulpverleners. Dinsdagavond hebben de bouwers een gesprek met burgemeester Krikke.

Er is materiële schade, omvang niet bekend

Auto's, kantoorpanden, fietsen en woningen hebben schade opgelopen door het vuur. Het is niet bekend hoe groot de schade is.

"We mogen van geluk spreken dat niemand gewond is geraakt", zei burgemeester Krikke tijdens de persconferentie. "Het is jaren goed gegaan, maar dit jaar heeft het weer invloed gehad."

De brandweer heeft urenlang moeten blussen

Hulpdiensten kregen het vuur relatief snel onder controle, maar vooral het nablussen nam uren in beslag op dinsdag. Rond 15.00 uur waren de bluswerkzaamheden klaar, meldde een woordvoerder aan NU.nl.

Op woensdag wordt Scheveningen verder schoongemaakt.