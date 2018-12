In de Verenigde Staten zijn bij grote schietpartijen dit jaar tot nu toe ruim 350 doden gevallen, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse organisatie Gun Violence Archive (GVA). NU.nl licht de zes grootste schietpartijen van het jaar eruit.

Eerst een paar andere cijfers over schietpartijen in de Verenigde Staten. In totaal werden dit jaar ruim 56.000 incidenten waarbij een vuurwapen betrokken was geregistreerd. Daar vielen in totaal ruim veertienduizend doden en bijna 28.000 gewonden bij.

In totaal kwamen ruim 650 kinderen in de leeftijd tot elf jaar om het leven bij een schietpartij. Daarnaast werden bijna drieduizend kinderen van twaalf tot zeventien jaar dodelijk getroffen.

Zeventien doden op middelbare school in Parkland

Als de schooldag op de Marjory Stoneman Douglas High School op 14 februari bijna is afgelopen, opent de negentienjarige Nikolas Cruz het vuur op medescholieren. De schutter, die zelf ook op de middelbare school in Parkland zit, heeft meerdere magazijnen met kogels bij zich. In totaal komen zeventien mensen om het leven, onder wie dertien kinderen. Cruz wordt uiteindelijk gearresteerd.

De schietpartij in Florida doet de discussie oplaaien of de wapenwetten in de Verenigde Staten aangescherpt moeten worden. In eerste instantie wil president Donald Trump daar niet aan, maar uiteindelijk spreekt hij zich toch uit en zegt hij dat mensen onder de 21 jaar geen wapens zouden mogen aanschaffen.

Tien doden op school in Texas

Twee maanden later vallen er op 18 mei tien dodelijke slachtoffers op de Santa Fe High School in Texas. De zeventienjarige Dimitrios Pagourtzis schiet met een jachtgeweer en een revolver, waarna hij volgens de gouverneur zelfmoord wil plegen. Omdat hij dat niet durft, besluit hij zich aan de politie over te geven.

Onder de slachtoffers zijn veel leerlingen van de school en ook een docent komt om het leven. De dader schiet met de wapens van zijn vader, die ze legaal had gekocht.

Vijf doden op krantenredactie in Annapolis

Er vallen op 28 juni vijf doden bij een schietpartij op de redactie van de krant Capital Gazette in Annapolis. Onder de dodelijke slachtoffers zijn drie journalisten en twee mensen die in een andere functie werken. De verdachte heeft in 2012 vanwege laster een rechtszaak aangespannen tegen twee redacteuren van de krant. Berichtgeving over hem zou zijn leven hebben verwoest. De rechter achtte de journalisten destijds niet schuldig.

Na de schietpartij wordt ook een explosief gevonden, dat vervolgens onschadelijk wordt gemaakt. De 38-jarige verdachte wordt gearresteerd door de politie en aangeklaagd voor moord.

Zes doden in Californië na echtscheiding

Een 54-jarige man schiet zijn ex-vrouw op 12 september dood in Bakersfield, in de staat Californië. Zijn vrouw is in juni van hem gescheiden. Nadat de man zijn voormalige partner en een man heeft doodgeschoten, achtervolgt hij een andere man die hij vlak bij een winkel ook doodschiet. De man gaat tenslotte naar een woonhuis en schiet nog twee mensen dood.

Vervolgens kaapt de man een auto en slaat hij daarmee op de vlucht. De bestuurder van de auto en haar kind raken daarbij niet gewond. Als de politie hem daarna nadert, berooft de man zichzelf van het leven.

Elf doden bij aanslag op synagoge

Elf mensen komen op 27 oktober om bij een aanslag op een synagoge in Pittsburgh, in de staat Pennsylvania. De schutter, Robert Bowers, heeft zeker een automatisch wapen en drie handwapens bij zich. Hij had al meerdere keren antisemitische uitspraken gedaan op social media en kort voor de aanslag meldt hij dat het genoeg geweest is en tijd voor actie is.

Tijdens de aanslag roept Bowers antisemitische dingen. Nadat de de politie bij de synagoge arriveert en er een kort vuurgevecht plaatsvindt, vlucht de dader naar de derde verdieping van de synagoge. Als de politie hem daar aantreft, geeft hij zich over.

Dertien doden in bar in Californië

Op 8 november komen dertien mensen om het leven nadat David Ian Long op bezoekers van een bar in Californië schiet. In de bar zijn dan honderden mensen aanwezig. De dader, een veteraan uit het Amerikaanse marinierskorps, is geheel in het zwart gekleed.

In eerste instantie lijkt het erop alsof er twaalf mensen om het leven zijn gekomen, maar als het lichaam van de dader in de bar wordt gevonden, blijken er dertien dodelijke slachtoffers te zijn. Het lijkt erop dat Long zichzelf van het leven heeft beroofd.