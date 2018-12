De zestienjarige Humeyra is op 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school, het Designcollege in Rotterdam. Haar ex-vriend Bekir E. (31) is opgepakt als hoofdverdachte. Wat weten we over de zaak?

Het meisje werd rond 13.15 uur onder vuur genomen

Humeyra kan eerst nog vluchten, maar wordt in het fietsenhok van de vmbo-school uiteindelijk fataal getroffen. Uitgerukte hulpdiensten kunnen niets meer voor haar betekenen.

Enkele kilometers verderop wordt E. opgepakt. Hij zou een relatie met het meisje hebben gehad. In de auto waarmee hij vermoedelijk na de schietpartij is weggereden, een zwarte Opel Signum, treffen agenten een vuurwapen aan.

Humeyra deed eerder aangifte tegen E.

De tiener doet in mei voor het eerst aangifte tegen haar ex wegens bedreiging en mishandeling. Ook haar zus doet op hetzelfde moment aangifte vanwege dezelfde feiten. E. wordt in die zaak veroordeeld en krijgt onder meer een contactverbod opgelegd. Ook staat hij op dat moment onder toezicht van de reclassering.

Reclassering Nederland schrijft in een rapport over de verdachte dat een patroon van relationeel geweld zichtbaar was. "Hij heeft vaak meerdere relaties met jonge vrouwen", aldus de reclassering. In het rapport wordt geschetst dat hij "afdwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag toont" als deze vrouwen afstand nemen.

E. gaat echter in hoger beroep en de zaak is uiteindelijk voorwaardelijk geseponeerd.

Meisje deed opnieuw aangifte na bedreiging

Op 11 december zit Humeyra opnieuw bij de politie om aangifte te doen tegen haar ex. Ze heeft een foto toegestuurd gekregen waarop een persoon te zien is die wapens heeft. Ze zegt dat E. toen al drie weken geen contact met haar had gezocht.

"Dit heeft in de beoordeling meegewogen om op dat moment geen aanvullende maatregelen te nemen", zegt het OM later.

Met het meisje wordt afgesproken dat ze dinsdagmiddag 18 december om 14.00 uur terug moet komen om aanvullende informatie te leveren. Drie kwartier voor deze afspraak wordt Humeyra doodgeschoten op haar school.

Twee medeverdachten opgepakt

De politie heeft E. al snel opgepakt, in dezelfde week volgt nog een aanhouding; een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt in Delfshaven opgepakt.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de hoofdverdachte met minstens twee anderen naar de school van Humeyra is gereden. Maandag 24 december volgt nog een aanhouding; een 31-jarige man uit Rotterdam wordt vastgehouden.

De rechter-commissaris besluit op diezelfde dag dat de 25-jarige medeverdachte op vrije voeten mag komen. Het OM gaat tegen deze beslissing in beroep.

Inspectie doet onderzoek naar handelen politie en reclassering

De Inspectie Justitie en Veiligheid kondigt daags na de schietpartij aan een onderzoek te starten naar hoe de reclassering en de politie hebben gehandeld in aanloop naar de schietpartij.

"Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de betrokken organisaties - juist in geval van nood - tijdig en voortvarend optreden", aldus de inspectie.