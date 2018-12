Voormalig FBI-directeur James Comey legt maandag in Washington D.C. nogmaals een verklaring af over de onderzoeken naar Hillary Clintons gebruik van haar privé-email. Op 7 december sprak Comey hierover ook al met de commissie. Wat weten we over deze zaak?

Comey, die in 2017 werd ontslagen door de Amerikaanse president Donald Trump, wilde op 7 december in eerste instantie helemaal niet komen getuigen in de zaak rond het e-mailverkeer van Clinton. Pas nadat hem verzekerd was dat hij de vrijheid kreeg om alles wat er besproken wordt openbaar te maken, besloot hij voor de commissie te verschijnen.

"We praten in hemelsnaam weer over de e-mails van Hillary Clinton", reageerde de oud-FBI-baas na afloop. "Ik weet niet zeker of we dit überhaupt moeten doen." Hij gaf aan dat hij uit beleefdheid op alle vragen heeft geantwoord, en dat het verhoor volgens hem ook openbaar had gekund.

Volgens de advocaat van Comey wilden Republikeinse leden de voormalige FBI-topman juist achter gesloten deuren horen, zodat ze daarna selectief informatie konden lekken, zo zei hij eerder.

Clinton gebruikte privéserver voor versturen officiële e-mails

De e-mailaffaire rond Clinton begon in maart 2015. In haar functie als minister van Buitenlandse Zaken (2009-2013) heeft zij haar privéserver gebruikt voor het versturen van officiele e-mails als overheidsfunctionaris. Het ging hierbij om duizenden e-mails die door de geheime diensten als 'geheim' waren geclassificeerd.

Clinton verklaarde tijdens een persconferentie bij de Verenigde Naties (VN) dat ze haar privémail uit "gemak" gebruikte voor overheidszaken. Zo had ze liever één smartphone met één e-mailadres, in plaats van een telefoon voor werk en eentje voor persoonlijke zaken.

Sceptici stelden echter dat Clinton haar privéserver gebruikte om volledige controle over haar correspondentie te hebben. Op die manier bepaalde zij namelijk als enige wat er wel en niet openbaar gemaakt werd en welke informatie doorgestuurd werd aan geïnteresseerde partijen.

Clinton gaf in 2015 reeks e-mails vrij

In mei 2015 gaf Clinton, op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een reeks e-mails vrij die vanuit haar privé-account waren verzonden. Veel daarvan hadden betrekking op de aanval op de Amerikaanse ambassadeur in de Libische stad Benghazi in 2012. Hierbij vielen vier doden, onder wie de ambassadeur.

Nadat FBI de e-mails had onderzocht, nam Comey in juli 2016 het controversiële besluit dat er geen aanklacht zou worden ingediend tegen Clinton. Ze had wel fouten gemaakt, maar juridisch was er geen zaak tegen haar te bouwen. Slechts een klein deel van de e-mails bevatte echt cruciale veiligheidsinformatie, aldus Comey.

Wel zei de toenmalige FBI-baas dat Clinton en haar personeel "buitengewoon onvoorzichtig waren in hun omgang met zeer gevoelige, zeer geheime informatie".

Ondanks deze uitlatingen van Comey hamerde Trump in de presidentscampagne op het e-mailschandaal. Zo schetste hij een beeld van Clinton als onbetrouwbare opportunist.

Comey heropende onderzoek naar e-mailverkeer Clinton in 2016

Op 28 oktober 2016, slechts enkele dagen vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen, kondigde Comey aan dat er nieuwe e-mails waren opgedoken in de zaak en dat het onderzoek naar het e-mailverkeer van Clinton werd heropend.

De e-mails waren gevonden op een laptop van Huma Abedin, een belangrijke assistent van Clinton en de vrouw van de omstreden Anthony Weiner. Weiner, een voormalig congreslid, kwam in opspraak doordat hij seksueel getinte berichtjes stuurde naar een minderjarig meisje. Trump prees destijds Comeys streven om uit te zoeken wat er precies was gebeurd. Wederom bleken de e-mails echter geen belastende informatie te bevatten.

Clinton zegt dat het e-mailschandaal mede de oorzaak was van haar nipte verlies tijdens de presidentsverkiezingen. Hoewel Clinton bijna drie miljoen stemmen meer kreeg, won haar tegenstander Trump toch de verkiezingen. "Als de verkiezingen twee weken eerder hadden plaatsgevonden, was ik nu president geweest", aldus Clinton.

De uitspraken van Comey waren controversieel

De uitspraken van Comey waren controversieel, omdat het ongebruikelijk is voor de FBI om uitspraken te doen over een nog lopend onderzoek. Ook houdt de FBI zich in verkiezingstijd idealiter verre van zaken die vermoedens van partijdigheid zouden kunnen oproepen.

Comey heeft zich begin mei in het Congres moeten verantwoorden voor zijn uitlatingen. Hij bleef bij zijn beslissing en vond dat als hij het onderzoek naar de e-mails niet had gemeld, hij informatie zou hebben achtergehouden. Tevens vond de voormalige FBI-baas dat het onderzoek naar Clinton gesloten kon worden, omdat er geen reden was om haar te vervolgen.

Volgens de onderminister van justitie, Rod Rosenstein, had Comey die uitspraak niet mogen doen, omdat het niet zijn taak was daarover een oordeel te vellen. Met zijn uitlating ging Comey volgens Rosenstein op de stoel van de minister van Justitie zitten.

Ook president Trump bekritiseerde Comey. Zo vond hij dat Comey Clinton zou hebben "beschermd" en vond hij het een onjuist besluit van Comey om haar niet te vervolgen. De werkwijze van Comey in de e-mailaffaire was een van de redenen voor Trump om Comey in 2017 te ontslaan. De afhandeling van de zaak was volgens Trump precies hoe je het "niet moet doen".