Maandag is het hoger beroep begonnen in de zaak die draait om de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, waarbij twee mannen omkwamen en agenten onder vuur werden genomen. Het was de kennismaking met de mocro-maffia.

Het is zaterdag 29 december 2012 rond 22.30 uur als de meldkamer van de politie wordt overstelpt met telefoontjes. Er is geschoten in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam en er zijn slachtoffers gevallen, luidt de boodschap van omwonenden.

Enkele momenten daarvoor begeven zich drie mannen in een zwarte Range Rover door de buurt in Amsterdam-West op weg naar een afspraak. Bestuurder Benaouf A. parkeert de auto in de Schaepmanstraat.

Naast hem zit de 21-jarige Said el Yazidi en achterin bevindt zich de dan 28-jarige Youssef Lkhorf. Beiden zijn geboren Amsterdammers die bekend zijn bij de politie, maar niet in verband worden gebracht met zware criminaliteit.

Benaouf A. heeft een ontmoeting met een onbekende man en loopt naar de nabijgelegen Van Bossestraat. Daar aangekomen doemt plots een zilvergrijze Audi Quattro RS4 voor de geboren Eindhovenaar op, en ziet hij mannen komen aanlopen.

Wildwestschietpartij barst los in Staatsliedenbuurt

Vanaf dat moment verandert de Staatsliedenbuurt in het toneel van wat later zou worden omschreven als een wildwestschietpartij. Vanuit de auto en door de mannen te voet wordt met zware automatische wapens het vuur geopend.

Benaouf A. weet wonderwel te ontkomen en redt zijn eigen leven door even verderop op het Van Bossepad tussen twee woonboten in het water te springen.

El Yazidi en Lkhorf, die zich in de nabijheid ophielden, vluchten weg, maar zijn kansloos. Lkhorf wordt opgewacht door de inzittenden van een tweede betrokken auto, een zwarte Volkswagen Polo GTI. Hij wordt dodelijk getroffen en overlijdt later die avond in het ziekenhuis.

El Yazidi weet terug te rennen naar de Range Rover en probeert al rijdend weg te komen. De Audi heeft hem echter weten bij te halen en verspert hem de weg. Vanuit de auto wordt door de voorruit de Range Rover doorzeefd.

EL Yazidi weet echter alsnog te ontkomen door de deur van de auto open te gooien en weg te rennen. De inzittenden van de Audi rijden al schietend achter hem aan.

El Yazidi zakt door zijn verwondingen ineen en een van de mannen in de Audi stapt uit en schiet hem van dichtbij dood. De schietpartij duurt bij elkaar enkele minuten.

De plaats delict waar Youssef Lhkorf werd doodgeschoten (Foto: Politie)

Motoragenten worden eveneens beschoten

Het vuurwapengeweld is dan echter nog niet afgelopen. De twee auto's rijden bumper aan bumper op hoge snelheid de Staatsliedenbuurt uit richting Sloterdijk.

De inmiddels gealarmeerde politie roept collega's op uit te kijken naar de vluchtauto's. Een motoragent die zich heeft gepositioneerd op de Haarlemmerweg in Amsterdam ziet de Audi rijden.

Hij zet de achtervolging in als hij tot zijn verbazing ziet dat de auto afremt bij een kruising waar een collega-motoragent staat te wachten.

Vanuit het rechterachterraam worden beide agenten onder vuur genomen. Ze ontsnappen aan de dood door zich instinctief van hun motor te laten vallen. "We worden beschoten. Automatische wapens", schreeuwt een van de agenten door de portofoon naar zijn collega's.

Audi met draaiende motor aangetroffen

De Audi met drie inzittenden rijdt op hoge snelheid verder en wordt uiteindelijk met draaiende motor achtergelaten op de Bok de Korverweg in de Amsterdamse wijk Geuzenveld.

Als de politie aankomt bij de auto, loeit de koeling van de motor nog en is duidelijk dat de mannen in allerijl de Audi hebben verlaten. Ze hebben geen kans gehad de auto in brand te steken om sporen te wissen, zoals gebruikelijk na een liquidatie.

Dit gebeurt wel met de Volkswagen die twee dagen later op oudejaarsdag uitgebrand wordt teruggevonden, op 1 kilometer van waar de Audi is achtergelaten.

In de Audi wordt een schat aan sporen veiliggesteld en in de buurt worden in de sloot wapens teruggevonden die gebruikt zijn bij de schietpartij.

Inmiddels is de heftigheid van de geweldsexplosie in de Staatsliedenbuurt duidelijk geworden. Er worden op de plaatsen delict vele hulzen gevonden. Een van de kogels wordt zelfs teruggevonden in een kinderkamer van een woonboot, waar een jongen lag te slapen.

De Audi die gebruikt werd bij de schietpartij in de Staatsliedenbuurt (Foto: Politie)

Benaouf A. blijkt op dodenlijst te staan

In de maanden daarna wordt steeds meer duidelijk wat er is gebeurd. Het doelwit van de schietpartij is Benaouf A. Hij is waarschijnlijk naar de Staatsliedenbuurt gelokt door de altijd onbekend gebleven man, al zijn er wel vermoedens over zijn identiteit.

Benaouf A. blijkt volgens de politie eind december 2012 al langere tijd op een dodenlijst te staan. Dit heeft alles te maken met een verdwenen partij drugs uit de haven van Antwerpen eerder dat jaar, en de liquidatie in oktober die daarop volgde, die op Najeb Bouhbouh.

Gwenette Martha is tweede hoofdrolspeler

Deze liquidatie werd aangestuurd door Benaouf A. Hij wordt daarvoor uiteindelijk in hoger beroep tot twaalf jaar cel veroordeeld. Bouhbouh was de gewezen rechterhand en jeugdvriend van een andere beroepscrimineel: Gwenette Martha.

Diezelfde Martha werd op 31 oktober 2012 in het bijzijn van drie andere mannen aangehouden op de Dam in Amsterdam. Twee mannen hadden doorgeladen wapens bij zich, een derde spullen om zich te verkleden.

Martha droeg een kogelvrijvest en hij had een papiertje op zak met daarop een nummerbord van een auto in gebruik door Benaouf A.

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat Martha op weg was om Benaouf A. te vermoorden. Zelf verklaarde hij het dragen van het vest als bescherming omdat de politie hem had gewaarschuwd dat hij (eveneens) op een dodenlijst stond. Het nummerbord was een notitie van een auto die juist hem zou hebben gevolgd.

Schietpartij Staatsliedenbuurt is onderdeel van onderwereldoorlog

Benaouf A. was ervan overtuigd dat Martha opdracht gaf tot de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Zie hier het ontstaan van een onderwereldoorlog die in de daaropvolgende jaren aan zeker twintig mannen het leven kost, onder wie Martha in 2014. De doorzeefde Range Rover in de Staatsliedenbuurt wordt een symbool en zal menig misdaadboek over dit conflict sieren.

Een van die boeken is Mocro Maffia van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. De titel van zijn boek wordt onbedoeld de benaming van het conflict. Ondanks dat een groot gedeelte bestaat uit jonge Marokkanen, is de groep veel diffuser net als het conflict dat is ontstaan.

Verdachten eerder veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

Vanaf maandag staan Adil 'Klinker' A. (30) en Anouar 'Popeye' B. (38) voor het gerechtshof van Amsterdam. Zij werden in 2015 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Adil A. wordt gezien als de man die achterin de Audi zat. Na zijn aanhouding in maart 2012, werd na huiszoekingen een bivakmuts gevonden met zijn DNA en een glassplinter uit de voorruit van de Audi. Net als enkele zware wapens, soortgelijk aan de gebruikte kalasjnikovs bij de schietpartij.

Anouar B. zou op de bijrijdersstoel hebben gezeten. Zijn DNA-spoor werd aangetroffen op de hoofdsteun. Belangrijker nog is de getuigenverklaring van Benaouf A. zelf.

Hij zegt Anouar B. te hebben zien zitten. Hij kreeg de gelegenheid om hem in de ogen aan te kijken omdat het portier van de Audi niet direct wilde openen door de deurvergrendeling.

Haat is nog steeds groot

Dat de haat nog groot is tussen de drie blijkt wel tijdens de getuigenverhoren van Benaouf A. in de rechtbank. Tot twee keer toe moeten parketwachten ingrijpen om een confrontatie tussen Benaouf en Anouar te voorkomen.

Begin oktober van dit jaar laat Benaouf A. nog weten dat hij onder druk is gezet om anders te verklaren. "Ik buig voor niemand. Ik ben niet onder de indruk van ze en ga voor niemand achteruit", waren zijn duidelijke woorden.

Vanaf maandag zal er opnieuw een confrontatie plaatsvinden in de zittingszaal van het extra beveiligde Justitieel Complex Schiphol.