De 'Ndrangheta is een Italiaanse maffiaclan die zich onder meer bezighoudt met drugshandel, fraude, witwassen van geld en illegaal online gokken. De maffiaorganisatie komt oorspronkelijk uit de zuid-Italiaanse regio Calabrië.

De 'Ndrangheta wordt beschouwd als de machtigste van de Italiaanse maffiaorganisaties. De clan is ook zeer actief in de rest van de wereld.

De naam 'Ndrangheta, een woord in het dialect van de streek Campanië, zou zijn afgeleid van andragathos, Grieks voor dappere man. De 'Ndrangheta werd in de negentiende eeuw groot en machtig doordat arme landarbeiders in Campanië zich organiseerden om te strijden tegen de uitbuiting door grootgrondbezitters, vaak adel van elders.

Ook nadat er een einde kwam aan die verhoudingen, bleef de maffia een sterke aantrekkingskracht behouden. Dit komt mede door de hoge werkloosheid in de Mezzogiorno, het relatief arme zuiden van Italië.

Baas is vorig jaar gevonden in bunker

Vorig jaar werd de baas van de 'Ndrangheta, Santo Vottari, aangehouden nadat hij was ontdekt in een bunker in Calabrië. Hij zou een van de daders zijn van de beruchte maffiamoorden in de Duitse plaats Duisburg. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten. Vottari zou ook bij andere moorden betrokken zijn geweest.

In Nederland zijn de afgelopen jaren verschillende leden van de 'Ndrangheta opgepakt. Zo werd vorig jaar september nog een voortvluchtige Italiaan opgepakt op het Waterlooplein in Amsterdam. De Italiaanse autoriteiten zochten de man in verband met onder meer drugshandel.

In september 2013 werd in Nieuwegein de toen 39-jarige Francesco N. aangehouden, die in Italië werd gezocht voor moord, het bezit van vuurwapens en lidmaatschap van de 'Ndrangheta. Hij hield zich vermoedelijk al langere tijd schuil in Nederland.

De Italiaanse politie vond in 2016 wapens in een van de schuilplaatsen van de clan (foto: Hollandse Hoogte)

'Ndrangheta is ook actief in Nederland

Uit de resultaten van het in Nederland uitgevoerde Cerca Trova-onderzoek bleek dat de Italiaanse maffialeden zich niet alleen schuilhouden in dit land, maar ook daadwerkelijk actief zijn.

Er is "bevestigd" dat de leden zich bezighouden met de handel in verdovende middelen en met vermogenscriminaliteit. "Op basis van het Cerca Trova-project kan echter geen betrouwbare indicatie van de omvang van deze activiteiten in Nederland worden gegeven", staat in een brief van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

In samenwerking met meerdere landen zijn er woensdag grote, op de clan gerichte acties. De resultaten worden rond het middaguur bekendgemaakt.