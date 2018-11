Vrijdag en zaterdag spreken de twintig grootste economieën tijdens de zogeheten G20-top in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Naast officiële gespreksonderwerpen als duurzame voeding en de toekomst van werk, zullen internationale politieke kwesties ook besproken worden.

De landen die in Argentinië bijeenkomen zijn natuurlijk het gastland, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en de EU als blok.

De lidstaten vertegenwoordigen drie kwart van de wereldbevolking, 90 procent van het gecombineerde wereldwijde bruto nationaal product en 80 procent van de totale wereldhandel. Ze zullen dan ook veelal over economische thema's spreken, zoals de handelsoorlog.

1. Amerikaans-Chinese handelsoorlog

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn van plan elkaar uitgebreid te spreken in Buenos Aires. De twee leiders dineren zaterdag samen.

Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, zei dinsdag dat zijn baas "goede hoop" heeft dat de ontmoeting tussen hem en Xi een doorbraak zal betekenen in het slepende handelsconflict tussen de VS en China. Tegelijkertijd legde Kudlow het initiatief bij China, dat "naar voren moet stappen met nieuwe ideeën" om de patstelling te beëindigen. Ook Trump temperde donderdag de verwachtingen. "Er is nog een lange weg te gaan", zei hij.

Gesprekken over een nieuwe handelsovereenkomst liepen in de afgelopen maanden vast.

Sinds zijn aantreden als president heeft Trump een harde koers gevoerd ten opzichte van China, dat zich volgens hem schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken. Trump verhoogde de importtarieven op 250 miljard dollar (219 miljard euro) aan Chinese goederen. China antwoordde met hogere heffingen op Amerikaanse goederen van vergelijkbare waarde. De Amerikaanse president beschuldigt de Chinezen ook van industriële spionage.

De Amerikaanse president heeft het voornemen uitgesproken vanaf begin volgend jaar de tarieven op 200 miljard dollar aan Chinese import verder te verhogen - van 10 procent naar 25 procent - en nieuwe heffingen in te stellen op 267 miljard dollar aan goederen, mochten de gesprekken in Argentinië niets opleveren. Economen waarschuwen dat dit "grote consequenties voor de wereldeconomie" zou hebben.

Maar er is meer dan economie. Zo zal er naar verwachting ook gesproken worden over grote internationale zaken die de internationale verhoudingen de afgelopen periode hebben gedomineerd.

2. Spanningen in Oekraïne

Een andere ontmoeting van Trump waar veel aandacht naar zal uitgaan, is die met de Russische president Vladimir Poetin. Het was even onzeker of dat treffen zou doorgaan, wegens de situatie in de Straat van Kertsj, de doorgang tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov.

Russische marineschepen blokkeerden afgelopen zondag drie schepen van de Oekraïense marine in de zeestraat, waarbij werd geschoten door de Russen. De Oekraïense schepen werden in beslag genomen en hun bemanningen vastgezet. Volgens Moskou voeren de Oekraïners in Russische territoriale wateren en weigerden ze mee te werken met een legitieme douanecontrole. Kiev beschuldigt Rusland van economische oorlogsvoering door blokkade van de Oekraïense havens.

Volgens Ruslandkenners probeert president Poetin met de nieuwe escalatie in het slepende conflict met Oekraïne de aandacht af te leiden van de slechte staat van de Russische economie en zijn eigen dalende populariteit vanwege zijn omstreden hervorming van het pensioenstelsel.

Rusland beschuldigt de Oekraïense president Petro Poroshenko ervan hetzelfde te doen; de impopulaire leider loopt het risico zijn positie te verliezen na de parlementsverkiezingen die gepland staan voor 2019. Pro-Russische partijen scoren juist goed in de Oekraïense peilingen.

Oekraïne is overigens niet het enige lastige diplomatieke dossier waar Poetin zich in Buenos Aires mee bezig zal houden; hij treft ook de Britse premier Theresa May, voor het eerst sinds de vergiftiging van oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury in maart van dit jaar. De Britse regering legt de verantwoordelijkheid voor die aanslag bij het Kremlin, dat elke betrokkenheid stellig ontkent.

3. Dood van Saoedische journalist Jamal Khashoggi

Een van de leiders die zal aanschuiven in Buenos Aires is de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman. Mensenrechtengroepen hebben het Argentijnse Openbaar Ministerie verzocht de kroonprins te arresteren vanwege zijn waarschijnlijke betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die begin oktober verdween tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel.

Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat de Argentijnen gevolg zullen geven aan dat verzoek, brengt het Bin Salman wel verder in verlegenheid. De grote vraag is hoe de andere leiders de omstreden prins zullen behandelen.

Ondanks een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, die eerder deze maand zou hebben geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de kroonprins geen opdracht tot de moord gaf, heeft de Amerikaanse president zich bij het kamp van Bin Salman geschaard. Volgens Trump zal mogelijk nooit helemaal duidelijk worden of Bin Salman opdrachtgever was en staat er economisch te veel op het spel om het Amerikaanse bondgenootschap met Saoedi-Arabië in gevaar te laten brengen door de kwestie-Khashoggi.

Verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, pleiten juist voor een stevig antwoord aan het adres van de Saoedi's.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die Saoedi-Arabië sterk onder druk heeft gezet, heeft gezegd een ontmoeting met kroonprins Bin Salman tijdens de G20 te overwegen. Deskundigen zeggen dat Turkije, dat kampt met een worstelende economie, de zaak-Khashoggi mogelijk zal gebruiken om concessies van Saoedi-Arabië en de VS los te krijgen.

4. Minder eensgezindheid over het klimaat

In de gezamenlijke verklaring die werd uitgegeven aan het einde van de vorige G20-top werd nog volmondig steun uitgesproken voor het Klimaatakkoord van Parijs. Dit jaar zal dat waarschijnlijk anders zijn, bleek uit de conceptverklaring die eerder deze week werd gelekt. Daarin worden alleen "verschillende omstandigheden erkend, waaronder die van landen die het Akkoord van Parijs in de praktijk willen brengen".

Dat heeft alles te maken met de opstelling van de Amerikaanse president Trump, die vorig jaar aankondigde dat zijn land in 2020 (de eerst mogelijke gelegenheid) uit het akkoord stapt.

Trump gelooft niet in menselijke invloed op het klimaat. Hij verwees een recent gepubliceerd rapport van zijn eigen regering over de effecten van klimaatverandering op de VS (potentieel desastreus, aldus de klimaatwetenschappers) naar het rijk der fabelen. "Ik ben te intelligent om dit te geloven", zei hij bij die gelegenheid.