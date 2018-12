Na eerdere succesvolle natuurseries als Blue Planet en Planet Earth, heeft de BBC in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe natuurserie uitgezonden: Dynasties. Vanaf donderdag wordt deze serie ook in Nederland uitgezonden. NU.nl was in Londen bij de presentatie van Dynasties, waar ook Sir David Attenborough bij was. Hij is al decennialang presentator van de natuurseries van de BBC.

In de eerste aflevering van Dynasties, in Nederland wordt de serie uitgezonden door de EO, nemen de makers van de serie je mee naar West-Afrika. Op de savanne in Senegal leeft een groep chimpansees waar het mannetje David de leider van is. David oogt krachtig en vooral zijn indringende blik is imponerend. Op het moment dat de cameraploeg van de BBC de chimpansee gaat volgen, is hij al drie jaar leider van de groep. Normaal gesproken staan chimpansees in dit gebied nooit langer aan het hoofd. Na drie jaar worden ze meestal van de troon gestoten.

Dat lijkt op een zeker moment ook te gebeuren met David. Hij moet zijn positie in zijn eentje verdedigen, aangezien hij geen bondgenoten heeft. Na een hevig gevecht - als kijker voelt het alsof je je midden in de strijd bevindt - wordt David voor dood achtergelaten en trekt de groep chimpansees verder. Het is erg droog op de grens van het oerwoud en de savanne en er moet een nieuwe plek met water gevonden worden.

Doordat chimpansee David flink gewond is, ligt hij een tijd alleen maar op de grond en beweegt hij weinig. Maar uiteindelijk richt hij zich op en strompelt hij kilometers richting de nieuwe leefomgeving van de groep apen. Daar is inmiddels een felle strijd gaande om de positie van David, waar de leider zich ook weer in zal mengen.

Cameraploeg zat acht maanden op Antarctica

Dynasties is vanaf donderdag elke week om 20.30 uur op NPO 1 te zien. Het verschil met voorgaande series is dat in elke aflevering een groep dieren centraal staat. Naast de chimpansees in Senegal, zijn dit pinguïns in Antarctica, leeuwen in Kenia, Afrikaanse wilde honden in Zimbabwe en tijgers in India. Maandenlang worden de dieren gevolgd, waardoor alle aspecten van hun leven in beeld worden gebracht.

De ploeg die bijvoorbeeld de pinguïns op de Zuidpool volgde, zat acht maanden op Antarctica en was een groot deel van de tijd volledig afgesloten van de buitenwereld. Lindsay McCrae, een van de cameramannen, kon daardoor zelfs niet bij de geboorte van zijn eerste kind zijn.

Doordat de makers van Dynasties de dieren lange tijd volgden, konden ze wel unieke beelden maken. In India naderde een cameraploeg een slapende tijger tot 4 meter, terwijl het dier met één oog naar de cameraploeg keek.

Maanden volgden de makers van Dynasties duizenden pinguïns op de Zuidpool. (Foto: Hollandse Hoogte)

'Zelf geen iniatief nemen in groep chimpansees'

Televisiemaker Attenborough (92) ging decennialang zelf de natuur in om het leven van wilde dieren in beeld te brengen. Als hij de vraag krijgt voorgelegd hoe het kan dat bepaalde dieren, zoals chimpansees, het lijken te accepteren dat cameraploegen in hun buurt zijn, vertelt hij een anekdote uit de periode dat hij zelf nog naar de savanne trok.

"De chimpansees observeerden de situatie even en raakten daarna gewend aan het zien van de grotere versie van henzelf. Je moet alleen nooit initiatief nemen en passief waarnemen wat er gebeurt. Toen ik een keer een week tussen de chimpansees verbleef, waren ze op een morgen bezig met elkaar te verzorgen. Ze zaten op een rijtje elkaar te vlooien en ik zat aan het einde van de rij. Ik dacht opeens: misschien zou ik hier deel van uit moeten maken. Heel voorzichtig probeerde ik de aap die naast me zat aan te raken en zodra ik hem raakte, begon hij hard te schreeuwen. Toen realiseerde ik me: je bent over de grens gegaan en bent alleen toeschouwer. Als je dat vergeet, zit je in de problemen."

Inmiddels gaat Attenborough vanwege zijn leeftijd zelf het veld niet meer in. Wel spreekt hij nog de voice-over in voor meerdere series van de BBC, waaronder Dynasties. Hij kruipt als het ware in de huid van de dieren en laat ze daardoor voor de kijker nog dichterbij komen. Toch waakt Attenborough ervoor om te makkelijk te oordelen over wat bijvoorbeeld een tijger denkt of voelt. "We weten dat dieren emoties hebben, maar je moet erg voorzichtig zijn met het zeggen hoe ze zich dan voelen. Je moet absoluut zeker zijn dat wat je zegt ook correct is."

David Attenborough is de voice-over van Dynasties. (Foto: AFP)

Ook kritiek op Dynasties

In Dynasties wordt - net als in eerdere series - de schoonheid van de natuur belicht. Van menselijke activiteit in de natuur is niets te zien. Dat eenzijdige beeld kwam de BBC op kritiek te staan, nadat meerdere afleveringen waren uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk. Er zou een te rooskleurig beeld geschetst worden.

In Senegal, waar de chimpansees leven, wordt bijvoorbeeld steeds meer aan mijnbouw gedaan. Dat tast het leefgebied van de apen aan. Toch sluiten de makers van Dynasties hun ogen niet voor de verslechterde leefomgeving van veel wilde dieren.

"Mijnbouw is een van de grootste problemen in West-Afrika", vertelt Rosie Thomas, producent van de aflevering over chimpansees. "In de twee jaar die we gefilmd hebben in Senegal is het aantal mensen dat betrokken was bij de mijnbouw enorm toegenomen, waardoor er veel meer mensen in de buurt van de chimpansees waren. Mijnbouw is niet alleen een probleem in Senegal, maar in heel West-Afrika."

De Afrikaanse wilde hond is een van de soorten die in de serie wordt gevolgd. (Foto: Hollandse Hoogte)

Ruimte voor dieren staat onder druk

Ook Attenborough ziet dat mens en dier soms moeilijk samen kunnen leven. "Van de Zuidpool tot West-Afrika, overal is de gemeenschappelijke factor dat het aantal mensen toeneemt. Dat heeft als gevolg dat de ruimte waar dieren kunnen leven onder druk komt te staan. Hoe los je dat op?", vraagt Attenborough zich af, zonder dat hij antwoord geeft.

Als reactie op de kritiek dat Dynasties een te eenzijdig beeld zou schetsen, zei Attenborough tegen The Guardian dat mensen ook weleens iets anders willen zien dan het "grimmige" nieuws over de Amerikaanse president Donald Trump en de Brexit. "We hebben een probleem, maar moet je elke keer zeggen dat bedreigde soorten in gevaar zijn? Hoe vaak kun je dat doen zonder dat mensen het negeren? Ik denk dat we de verantwoordelijkheid hebben om programma's te maken die andere aspecten laten zien en niet alleen het negatieve aspect."

