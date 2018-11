In de zoektocht naar het lichaam van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost, zal de politie maandag in Koekange gaan graven achter de boerderij van haar pleegouders. Dit is wat we weten over de verdwijning van het destijds vijftienjarige meisje uit de Drentse plaats Koekange.

In het kort Willeke Dost verdween op vijftienjarige leeftijd in 1992 uit de woning van haar pleegouders

Meerdere zoekacties in en nabij de woning, maar nooit een spoor van haar lichaam gevonden

Pleegmoeder en -broer zaten enige tijd vast, maar zijn nooit aangeklaagd

Maandag wordt vanaf 9.00 uur weer gegraven op het perceel van pleegouders

Op zo'n 150 meter achter de boerderij waar de tiener met haar pleegouders en -broer woonde, hebben speurhonden vorig jaar een verdachte plek aangemerkt.

Toen zag de politie nog onvoldoende aanleiding om in de grond te graven. Maar op aandringen van twee burgers die over nieuwe informatie zeggen te beschikken en zelf willen gaan graven, heeft het coldcaseteam van de politie onlangs besloten de zaak weer op te pakken.

Er is door agenten opnieuw gesproken met getuigen. En grondradarbeelden zouden aantonen dat er mogelijk is gegraven in de grond. Dit betekent dat er een nieuwe aanleiding is voor een zoektocht naar het lichaam van Dost.

De onrust in Koekange en omgeving heeft ook bijgedragen aan dat besluit, meldt de politie. Maandag om 9.00 uur zal de graafactie van start gaan. Het is niet bekend hoeveel tijd dit in beslag zal nemen.

De tiener verbleef sinds haar tiende in Koekange

Dost verloor haar biologische ouders nog voor haar eerste verjaardag door een auto-ongeluk. Daarna heeft ze jaren in opvanghuizen en bij familie doorgebracht. Sinds haar tiende woonde ze bij de pleegouders in Koekange, een dorp met zo'n 2.300 inwoners op ongeveer een half uur rijden van Zwolle.

Volgens de verklaring van de pleegouders van het meisje troffen zij haar woensdagochtend 15 januari 1992 niet meer aan in haar slaapkamer. Pas die avond werd ze als vermist opgegeven, volgens de pleegouders omdat ze dachten dat Dost die ochtend al naar school was gefietst en mogelijk daarna bij een vriendin zat.

Nooit meer een spoor van Dost vernomen

Er is nooit meer een spoor van haar vernomen. Het scenario dat ze weggelopen was, werd destijds door de politie als reëel gezien, mede doordat een foto van haar biologische moeder en een setje kleding was verdwenen.

Voor de camera van RTV Drenthe laat de tante van Dost echter weten dat er iets aan de hand geweest moest zijn. "Ze weet toch dat ze nog een oma heeft. Dat ze nog tantes heeft. Je probeert dan toch op de een of andere manier je oma weer te bereiken?"

Fred Teeven, destijds Tweede Kamerlid voor de VVD, hekelde in 2009 dat de zaak-Dost als een vermissingszaak werd gezien, terwijl er vermoedens waren dat er een misdrijf had plaatsgevonden.

Ook oud-rechercheur Dick Gosewehr, die de zaak eerder had geanalyseerd, was kritisch over het onderzoek. In een interview met NRC noemt hij het handelen van de politie "kokerdenken".

Een eerdere graafactie in de zoektocht naar Dost (foto: ANP)

Eerder al eens op perceel gezocht

In 2009 is een nieuw onderzoek naar de verdwijning gestart. "De politie en het OM (Openbaar Ministerie, red.) vonden het belangrijk nog éénmaal te kijken of er aanknopingspunten voor nader onderzoek te vinden waren in deze zaak", aldus justitie. Volgens een verklaring van het OM voerde het vermoeden van een ernstig misdrijf toen de boventoon.

Acht jaar geleden begon de politie daarom met graven op hetzelfde perceel als waar deze maandag ook wordt gezocht. De graafwerkzaamheden van 2010 werden toen wel op een iets andere plaats uitgevoerd. Op het perceel werden in 2009 geen aanwijzingen gevonden waaruit bleek dat het lichaam van Dost daar begraven lag.

In die periode zaten ook de pleegmoeder en -broer van het meisje enige tijd vast, omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij haar vermissing. Ze ontkenden en werden weer vrijgelaten. Vanwege gebrek aan wettig en overtuigend bewijs is het nooit tot een vervolging gekomen.

Ook op een begraafplaats in Koekange is in 2011 nog gezocht. "Ook hier zijn geen sporen van Willeke aangetroffen", aldus justitie.

Vragen over lot Dost bleven onbeantwoord

Op 18 juni 2012 maakte het OM bekend dat het onderzoek naar de verdwijning van Dost werd afgesloten. Het natrekken van informatie en de diverse zoektochten hadden tot niets geleid en het dossier is daarop overgedragen aan het coldcaseteam.

Tot grote frustratie van zowel politie als justitie, bleven de vragen over het lot van de tiener onbeantwoord. Of er maandag mogelijk meer duidelijkheid komt, valt moeilijk in te schatten. Het duo dat dreigde zelf te gaan graven, laat aan meerdere media weten "blij" te zijn dat de politie het gebied bij het huis waar Dost verbleef weer onderzoekt.