Een groot aantal Amerikaanse Democratische prominenten en critici van de regering van president Donald Trump heeft deze week bompakketten ontvangen in de post. Vrijdag is iemand in Zuid-Florida opgepakt. Wat weten we over deze golf van gepoogde aanslagen?

Aan wie waren de pakketten gericht?

De geadresseerden zijn politieke tegenstanders van president Trump of mensen die zich kritisch hebben uitgelaten over zijn beleid. Hieronder staat een lijst met de dagen waarop de pakketten werden ontdekt en de namen van de beoogde ontvangers.

MAANDAG

1. Miljardair en filantroop George Soros

George Soros is een vooraanstaand donateur van de Democratische Partij. Via zijn liefdadigheidsinstelling gaf hij in de afgelopen decennia wereldwijd miljarden uit aan initiatieven die de rechtsstaat bevorderen, corruptie bestrijden en de mensenrechten beschermen. In (extreem)rechtse hoek is hij zeer impopulair vanwege zijn liberale standpunten.

DINSDAG

2. Bill en Hillary Clinton

Hillary Clinton was minister van Buitenlandse Zaken onder president Barack Obama en presidentskandidaat voor de Democraten tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. Ze verloor de strijd uiteindelijk van Trump. Hillary heeft zich niet alleen tijdens de verkiezingscampagne, maar ook in de afgelopen tijd vaak kritisch uitgelaten over Trumps beleid. Bill Clinton was president van de Verenigde Staten tussen 1993 en 2001. Hij was de 42e president van de VS.

WOENSDAG

3. Oud-president Barack Obama

Barack Obama was president van de Verenigde Staten tussen 2009 en 2017. Hij was de 44e president van de VS. Obama is vaak duidelijk over wat hij vindt van het beleid van de huidige Amerikaanse president, maar tot voor kort stelde hij zich publiekelijk altijd terughoudend op jegens zijn opvolger. Begin september kwam daar verandering in: Obama noemde Trump in een speech "een bedreiging" voor Amerikaanse democratie en een "demagoog die een beleid van angst en wrok voert".

4. Democratisch congreslid Maxine Waters

Maxine Waters is Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden. Waters riep Democraten afgelopen zomer op de confrontatie met Trump-aanhangers aan te gaan. Dit was een reactie op Trumps zerotolorancebeleid met betrekking tot migrantengezinnen aan de grens met Mexico. Het eerste bompakket was geadresseerd aan haar kantoor in Washington DC.

5. Voormalig CIA-directeur en NBC News-analist John Brennan

John Brennan heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt als een fervent criticus van Trump. Het pakket dat zijn naam droeg, werd verstuurd naar het gebouw van mediaconcern Time Warner. Dat bedrijf is eigenaar van onder meer nieuwszender CNN, die ook vaak kritisch is over Trump. Hoewel Brennan regelmatig bij CNN te zien is, werkt hij niet voor de zender. Hij is veiligheidsanalist bij concurrent NBC News.

6. Oud-minister van Justitie (onder Obama) Eric Holder

De brief aan Eric Holder werd aangetroffen in het kantoor van het Floridiaanse Democratische congreslid Debbie Wasserman Schultz. Volgens de FBI werd het pakket retour gestuurd, omdat het adres van Holder niet klopte.

7. Opnieuw Democratisch congreslid Maxine Waters

Het bompakket was dit keer geadresseerd aan haar kantoor in Los Angeles.

DONDERDAG

8. Acteur Robert De Niro

Tijdens de uitreiking van de Tony Awards in juni oogstte Robert De Niro een staande ovatie met zijn toespraak, die hij besloot met de kreet: "Fuck Trump!" Het lijdend voorwerp van zijn toespraak reageerde door te stellen dat De Niro een "heel laag IQ" heeft en in de war is, omdat hij zo vaak op zijn hoofd is geslagen door de boksers in zijn films.

9 en 10. Oud-vicepresident Joe Biden

Het eerste pakket dat was bedoeld voor oud-vicepresident Joe Biden werd aangetroffen in een sorteercentrum in de staat Delaware. Later op de dag werd ook een tweede voor Biden bestemd pakket gevonden.

Aanvankelijk werd gemeld dat ook Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, een bombrief had ontvangen. Volgens de politie in New York was dat echter niet het geval.

VRIJDAG

11. Democratische senator Cory Booker

Het pakket bestemd voor Booker werd onderschept in een sorteercentrum in Florida.

Booker, oud-burgemeester van de stad Newark, zit in de Senaat voor de staat New Jersey. Hij geldt als een van de jongere lichting Democratische politici, die mogelijk hoge ogen kunnen gooien als presidentskandidaat in 2020. Trump liet al in juni 2016 weten weinig respect voor Booker te hebben. "Als Cory Booker de toekomst van de Democratische Partij is, dan heeft die geen toekomst. Ik weet meer over Cory dan hij over zichzelf weet", schreef hij destijds op Twitter.

12. Oud-inlichtingenchef James Clapper

Een pakket geadresseerd aan zowel Clapper als nieuwszender CNN werd aangetroffen in een sorteercentrum in New York. Hij is regelmatig bij die zender te gast als commentator.

Clapper was director of National Intelligence - feitelijk minister van Inlichtingen - in het kabinet van Barack Obama. Hij is een van de felste critici van Trump uit de inlichtingenwereld.

Wat zat er precies in de pakketten?

De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben woensdag bevestigd dat zeven van de onderschepte pakketten objecten bevatten die lijken op geïmproviseerde pijpbommen (een metalen pijp waarin explosieven zijn geplaatst). De bommen bevatten ook glasscherven, een toevoeging die de explosieven dodelijker maakte. De bommen zijn onschadelijk gemaakt en worden nader onderzocht.

De vermoedelijke bommen waren verpakt in gele enveloppen met een binnenkant van luchtkussenfolie en geprinte adreslabels, meldde de FBI. Als retouradres was op alle pakketten het adres van het kantoor van het Floridiaanse Democratische congreslid Debbie Wasserman Schultz vermeld. Haar achternaam werd overigens ten onrechte gespeld als 'Shultz'.

Hoe wordt in de VS gereageerd op de bombrieven?

President Trump veroordeelde de bombrieven woensdag tijdens een persbijeenkomst in het Witte Huis. "Er is geen plek voor bedreigingen of politiek geweld in de Verenigde Staten van Amerika", zei hij. In een eerdere verklaring van het Witte Huis werden Obama, de Clintons en "andere publieke figuren" genoemd, maar CNN niet.

Een paar uur later sloeg Trump een andere toon aan. Op een campagnebijeenkomst in Wisconsin vertelde hij zijn aanhangers dat de pers medeverantwoordelijk is voor het politieke klimaat dat pijpbommen per post in de hand werkt. "De media hebben ook een verantwoordelijkheid om een beschaafde toon te voeren en te stoppen met de eindeloze vijandigheid en de constant negatieve en vaak valse aanvallen en verhalen", stelde hij.

Critici van de president haastten zich erop te wijzen dat Trump zelf de pers regelmatig heeft beschreven als "de vijand van het volk".

Ook benadrukten ze dat hij neonazi's vorig jaar in bescherming nam na de demonstratie in Charlottesville, waarbij een linkse activiste werd gedood. Op een campagnebijeenkomst in Montana, eind vorige week, prees de president bovendien congreslid Greg Gianforte voor het mishandelen van een journalist van The Guardian in 2017.

CNN-baas Jeff Zucker veroordeelde in een reactie het "totale en complete gebrek aan begrip" van de president en zijn regering. "De president en zeker de perswoordvoerder van het Witte Huis zouden moeten snappen dat hun woorden ertoe doen", zei Zucker in een verklaring. "Tot nu toe hebben ze niet laten zien dat te begrijpen."