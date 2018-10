Het gerechtshof in Den Bosch heeft Jos de G. veroordeeld voor het verkrachten en doden van de vijftienjarige Nicole van den Hurk in 1995. In de eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de tiener. Dit is wat je moet weten over de zaak.

De toen vijftienjarige Van den Hurk verdween op 6 oktober 1995.

Ze vertrok met de fiets vanuit het huis van haar oma naar een bijbaantje in de supermarkt in Eindhoven. Bijna twee maanden later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

De afgelopen jaren werden meerdere personen aangehouden. Zo is in 1996 haar stiefvader als verdachte gezien. Hij kwam korte tijd later weer op vrije voeten. Haar stiefbroer Andy zat in dat jaar ook korte tijd vast, evenals in 2011.

De zaak is in 2011 weer opgepakt door een coldcaseteam en dat leidde tot de arrestatie van De G.

Met verbeterde technieken kon een DNA-profiel van de dader worden gemaakt. Dat gebeurde door middel van sperma en schaamhaar dat werd gevonden op het lichaam van Van den Hurk dat daarvoor opnieuw werd opgegraven. Dat leidde begin 2014 tot de arrestatie van de toen 46-jarige De G.

De G. werd eerst vrijgesproken van doodslag

Volgens de rechter was er wel voldoende bewijs dat Van den Hurk is gedood, maar kan niet worden vastgesteld dat De G. dit heeft gedaan. Wel was verkrachting bewezen. De G. kreeg hier vijf jaar cel voor opgelegd. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan, evenals de verdediging.

De G. heeft altijd ontkend iets met de moord te maken hebben. Hij stelt dat het DNA dat op het lichaam van de tiener is gevonden niet van hem is. En als het wel zijn sporen zijn, dan heeft hij vrijwillig seks met haar gehad, hoewel hij zich dat niet herinnert.

De handelwijze bij een andere verkrachting door De G. was voor het OM aanleiding om het DNA van De G. te vergelijken.

De G. maakte zich in 2000 schuldig aan de brute verkrachting van een twintigjarige vrouw, waarvoor hij is veroordeeld. Hij sleurde het slachtoffer van haar fiets en nam haar mee naar een afgelegen gebied. In combinatie met de DNA-sporen zorgde dat voor steeds sterkere bewijzen dat De G. Van den Hurk heeft verkracht en gedood.

Daarnaast werd De G. veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging nadat hij zijn ex-vriendin twee keer seksueel had misbruikt in haar eigen huis.

