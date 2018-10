Waarom Gronings corps Vindicat onder vuur ligt

In 1997 viel het laatste dodelijke slachtoffer tijdens een ontgroening bij Vindicat

Een achttienjarig aspirant-lid kreeg tijdens de ontgroening na het verplicht drinken van een liter jenever een epileptische aanval waardoor hij stikte.

Na het overlijden van de student stelde de Rijksuniversiteit Groningen een commissie in die excessen bij ontgroeningen moest voorkomen.

Studentenvereniging Vindicat stopte met het schenken van drank voor aspirant-leden tijdens de groentijd. Dit advies werd toentertijd door de meeste studentenverenigingen met een introductieperiode overgenomen.

In 2001 liep een aspirant-lid zware brandwonden op door een spel met brandende spiritus in koffiekopjes.

In 2016 weer twee grote incidenten bij Vindicat

Een aspirant-lid wordt in augustus tijdens zijn ontgroening zo hard op zijn hoofd geslagen, dat hij ernstig hersenletsel oploopt. Hij moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen.

Het incident komt pas een maand later naar buiten. Zes leden worden geschorst. Het OM vervolgt de dader. Hij heeft een taakstraf van 180 uur gekregen en een celstraf van 91 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Het lid werd ook geroyeerd. De verdachte is in beroep gegaan.

Vindicat ligt ook onder vuur vanwege een 'bangalijst'

Half augustus 2016 verscheen op internet een zogenoemde 'bangalijst' die is samengesteld door dertien leden van Vindicat.

Hierop staan de namen en foto's van 22 vrouwen die op hun seksuele prestaties beoordeeld worden. Ook hun nummers en adressen staan op de lijst.

Studenten mogen niet praten over de ontgroeningstijd

Al zeker drie jaar lang zouden nieuwe leden verplicht een contract moeten ondertekenen waarin onder meer staat dat zij niet met de media over incidenten mogen praten. Als dit wel gebeurt, dan krijgen zij een boete van 25.000 euro.

De universiteit wil dat het contract wordt afgeschaft.

De toezichtscommissie geeft Vindicat nog één waarschuwing

De commissie presenteert in juli 2017 een uitgebreide evaluatie. Het Groningse corps moet volgens de commissie een mentaliteitsverandering doorvoeren, anders volgen sancties.

De ontgroening mag dan onder strenge voorwaarden doorgaan.

Er volgen twee incidenten in september 2017

Dochtervereniging Aegir komt onder vuur te liggen vanwege een seksistisch artikel in ledenblad De Ster. In het artikel krijgt een studente een Slet van de Zomer-bokaal 'uitgereikt'. In een reactie schorst Vindicat de roeivereniging voor een jaar. De Rijksuniversiteit noemde de publicatie "vrouwonvriendelijk en verwerpelijk".

Ook zouden tientallen leden van Vindicat in een sushirestaurant dingen hebben vernield. Het restaurant doet echter geen aangifte en laat weten dat het alleen om geluidsoverlast ging.

Psychologen zeggen veel leden te behandelen

Meerdere psychologen zeggen in gesprek met de Volkskrant dat meerdere leden van Vindicat naar de psycholoog gaan vanwege hun ervaringen.

De leden van Vindicat zouden onder meer kampen met stress- en angstklachten. De psychologen stellen in twintig jaar tijd zeker tien leden van Vindicat op de divan te hebben gehad. Zij stelden doorlopend dingen te doen die zij eigenlijk niet wilden.

Opnieuw een mishandeling in december 2017

In mei 2018 komt naar buiten dat in december 2017 een aspirant-lid zwaar is mishandeld door twee 22-jarige leden van Vindicat. De mishandeling werd door de vereniging niet gemeld bij de Accreditatiecommissie Studentenverenigingen. Dat had wel gemoeten.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van de mishandeling. In juli is een lid veroordeeld tot een taakstraf van negentig uur, waarvan vijftig uur voorwaardelijk. De zaak tegen de andere verdachte is opgeschort.

Bestuursbeurzen collegejaar 2017/2018 niet toegekend

De beurzen voor bestuursleden van Vindicat zijn niet toegekend, nadat de beurzen eerder waren opgeschort. Reden hiervoor zijn de meerdere incidenten in de afgelopen maanden.

Geen accreditatie voor Vindicat in 2018/2019

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hebben de banden met Vindicat verbroken voor het collegejaar 2018/2019 op advies van de Accreditatiecommissie Studentenverenigingen.

De bestuursbeurzen worden niet toegekend en de vereniging mag niet deelnemen aan officiële bijeenkomsten.