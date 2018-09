Zij zijn vermoedelijk betrokken bij de verijdelde aanslag

Donderdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat de politie zicht heeft gekregen op een groep rond een 34-jarige man. De groep wordt ervan verdacht vergevorderd te zijn met het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland.

De 34-jarige man is van Iraakse afkomst en woont in Arnhem, verklaart het OM. Het zou gaan om Hardi N., een bekende van de politie. Hij werd in 2014 gearresteerd op verdenking van uitreizen naar Syrië, om daar mee te doen aan de gewapende strijd. Samen met N. werden ook Seyed H. en Adil C. gearresteerd.

N. verklaarde destijds dat hij niet van plan was zich aan te sluiten bij de gewapende strijd, maar dat hij alleen weeskinderen wilde gaan helpen in Syrië. Hij werd in 2016 veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf.

N. werd in 2017 veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk

In 2017 werd deze straf in hoger beroep omgezet tot twee jaar celstraf, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Het hof kwam mede op advies van de reclassering tot deze uitspraak. N. zou gedurende de reclasseringsperiode, waaraan hij deelnam na zijn veroordeling in 2016, "positieve stappen hebben gezet".

De reclassering wees op het feit dat N. in behandeling was voor zijn posttraumatische stressstoornis en bereid en gemotiveerd was om te gaan werken. Bovendien was het contact met zijn dochter en zijn positie als vader "beter dan ooit tevoren. In het hoger beroep werd bepaald dat N. zijn behandeling moet voortzetten tijdens zijn proeftijd.

Het hof besloot op advies van de reclassering ook dat N. medewerking moest verlenen aan het voortzetten van gesprekken met een theologische deskundige over zijn geloof. Bovendien kreeg hij een meldplicht en een contactverbod met medeverdachten opgelegd. Voorafgaand aan een reis naar het buitenland zou N. ook toestemming aan de reclassering moeten vragen.

Verdachte werd eerder aangehouden op vliegbasis Volkel

Een tweede verdachte zou Waïl El A. zijn, melden De Telegraaf en NOS vrijdag. De man werd in mei vorig jaar aangehouden op vliegbasis Volkel toen hij in de gaten liep bij een beveiliger. Hij viel op tijdens een routinecontrole, omdat hij andere kleding dan de rest van de werkploeg aanhad en hij zijn pas niet zichtbaar droeg.

Toen bleek dat hij in juni 2016 was veroordeeld voor een poging om naar Syrië te reizen, hield de marechaussee hem aan.

Ook Morat M. (21) zou donderdag zijn gearresteerd. Hij is het halfbroertje van Abdelkarim el A., bevestigen bronnen aan NU.nl. El A. is een bekende Syriëreiziger die een aantal jaar geleden doodverklaard werd op Twitteraccounts van jihadreizigers. M. zou hebben geprobeerd hem achterna te reizen, maar werd verhinderd door de politie.

