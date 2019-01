Hardi N. zou de centrale figuur zijn in de groep verdachten die vorig jaar is opgepakt op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag in Nederland. Donderdag is de eerste inleidende zitting in deze zaak. Wie is deze Arnhemmer van Iraakse komaf? En wat weten we over de andere verdachten?

Op 27 september vorig jaar maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat de politie zeven mensen had gearresteerd en daarmee een grote aanslag had voorkomen. Het ging om een vermeende terroristische cel rond een 34-jarige man van Iraakse afkomst.

Die 34-jarige man heet Hardi N. en woont in Arnhem. De man is een bekende van de justitie, omdat hij in 2016 al was veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf voor het willen uitreizen naar Syrië. Daar wilde hij meedoen aan de gewapende strijd.

Volgens N. was dit een verkeerde lezing van zijn bedoelingen en wilde hij 'slechts' weeskinderen gaan helpen in Syrië. Die lezing werd niet geloofd, maar in het hoger beroep werd zijn straf wel omgezet in twee jaar, waarvan 21 maanden voorwaardelijk.

Straf N. grotendeels voorwaardelijk op advies reclassering

Het hof kwam mede op advies van de reclassering tot deze uitspraak. N. zou "positieve stappen hebben gezet" gedurende de reclasseringsperiode waaraan hij deelnam na zijn veroordeling in 2016.

De reclassering benadrukte dat de man in behandeling was voor zijn posttraumatische stressstoornis en ook bereid en gemotiveerd was om te gaan werken. Bovendien was het contact met zijn dochter en zijn positie als vader "beter dan ooit tevoren". In het hoger beroep werd bepaald dat N. zijn behandeling moest voortzetten tijdens zijn proeftijd.

Het hof besloot op advies van de reclassering ook dat N. medewerking moest verlenen aan het voortzetten van gesprekken met een theologisch deskundige over zijn geloof. Bovendien kreeg hij een meldplicht. Voorafgaand aan een reis naar het buitenland zou N. ook toestemming aan de reclassering moeten vragen.

Een jaar na zijn definitieve veroordeling werd hij gezien als de spil van de terroristische cel die als doel had vele slachtoffers te maken.

Medeverdachten veroordeeld voor uitreizen naar Syrië

N. was niet de enige veroordeelde Syriëganger onder de vorig jaar aangehouden verdachten. Dit geldt ook voor Nadeem S. (26) en Waïl El A. (21) Zij werden in de zomer van 2015 aangehouden bij de Turkse grens en uiteindelijk teruggestuurd naar Nederland.

Daar werden zij in 2016 veroordeeld tot twee en drie jaar cel. S., afkomstig uit Afghanistan, kreeg een hogere straf omdat hij in 2013 ook al in Aleppo was om zich aan te sluiten bij Jabhat Al Nusra, de Syrische tak van Al Qaeda.

Waïl El A. verklaarde tijdens het hoger beroep dat het de bedoeling was om juist een Syriëganger terug naar Nederland te halen. Dit verhaal werd niet geloofd. De rechtbank oordeelde dat de man steeds extremer werd in zijn geloof en een aanhanger is van het jihadistische gedachtegoed.

Waïl El A. aangehouden op vliegbasis Volkel

Waïl El A. werd in mei 2017 aangehouden op vliegbasis Volkel. Een beveiliger had hem opgemerkt. Hij was op dat moment namens een uitzendbureau aan het werk op de vliegbasis. Waïl El A. viel op tijdens een routinecontrole, omdat hij andere kleding droeg dan de rest van de werkploeg en hij zijn pas niet zichtbaar droeg. Toen bleek waar hij voor was veroordeeld, hield de marechaussee hem aan.

Een vierde verdachte, die eerder met justitie in aanraking kwam, is Morat M. (21). Hij is de halfbroer van Abdelkarim El A., ook bekend onder zijn strijdnaam 'Abu Muhammad Al Hollandi'. Deze man kwam in 2014 in het nieuws toen hij in een video opriep tot een "stevige, sterke daad" tegen de Nederlandse overheid.

M. zou hebben geprobeerd zijn halfbroer achterna te reizen, maar werd verhinderd door de politie. Abdelkarim El A. is een aantal jaren geleden omgekomen in Aleppo.

Twee verdachten zijn relatief onbekend

Nabil B. (21) en Shevan A. (30) zijn twee onbekende verdachten. De NOS weet melden dat B. op nog geen 200 meter van Waïl El A. in Arnhem woonde. Shevan A. komt uit Irak is en woont in Huissen.

