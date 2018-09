Ontvoering baby Hannah: Wanhoopsdaad of vooropgezet plan?

Als de moeder van Hannah, Kim de L. (26), aan het einde van de eerste inleidende zitting op 22 juni te horen krijgt dat de rechter niet instemt met de tijdelijke vrijlating van de vrouw, breekt er iets vanbinnen. De vader van Hannah, Rowan S. (27), wordt weggevoerd naar zijn cel en De L. draait zich om, op zoek naar haar moeder.

De moeder bevindt zich twee bankjes achter haar in de zittingszaal. Ze staat op en loopt tot op een meter van haar dochter, wetende dat ze De L. niet mag aanraken. De moeder kijkt wanhopig de parketwacht aan die haar geruststellend toeknikt. Moeder en dochter vallen elkaar in de armen.

De L. komt zeer kwetsbaar over. Op het eerste gezicht niet een vrouw die haar eigen kind door haar inmiddels ex-vriend uit de armen van de pleegmoeder laat rukken en meeneemt naar Duitsland, waar de twee worden aangehouden.

Pleegmoeder stond op punt boodschappen te doen

Terug naar de dag van de ontvoering. Op maandag 26 februari van dit jaar parkeert de pleegmoeder van baby Hannah haar auto voor de supermarkt in Eersel. Ze staat op het punt boodschappen te gaan doen als er een Mercedes SUV aan komt rijden.

S. stapt uit en loopt op de tijdelijke voogd af. Hij grijpt zijn dan zes maanden oude baby uit de Maxi-Cosi en gebruikt daarbij mogelijk geweld tegen de pleegmoeder. Hij wordt in ieder geval vervolgd voor mishandeling.

Het stel rijdt weg en de politie start direct een groot onderzoek. Via sociale media worden oproepen verspreid om mensen op de hoogte te brengen en wordt gevraagd uit te kijken naar de auto.

Amber Alert verstuurd vanwege ernst van de zaak

Diezelfde middag wordt vanwege de ernst van het feit besloten een Amber Alert te versturen. Dat gaat gepaard met de verspreiding van de foto's van Hannah en haar ouders.

De oproep is succesvol. Er stromen tientallen tips binnen en in de loop van de middag ontvangt de politie een concrete aanwijzing. De auto en S. zouden door een Nederlander gezien zijn bij een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim, zo'n 2,5 uur rijden vanaf Eersel.

Er wordt door de politie contact gelegd met hun Duitse collega's, die nader onderzoek op het vakantiepark verrichten. Zij bevestigen dat de ouders en baby Hannah in een van de vakantiehuisjes op het park verblijven.

Ze worden daarop aangehouden door een speciaal grensoverschrijdend politieteam en de baby blijkt in goede gezondheid.

In maart wordt het stel door Duitsland overgeleverd aan Nederland.

De L. verkeerde 'onder invloedssfeer van toenmalige vriend'

De schuld van dit alles moet volgens De L. worden gezocht bij haar inmiddels ex-vriend. Volgens de vrouw heeft S. haar verteld dat hij met zijn advocaat had gesproken en was overeengekomen dat zij hun dochtertje konden ophalen.

Haar advocaat Yehudi Moszkowicz bepleit op de eerste zitting in juni dat de vrouw volledig onder de invloedssfeer van S. was en door hem gemanipuleerd werd. Hij zwaait met een door de pleegmoeder geschreven brief.

Die laat de rechtbank weten dat het van belang is dat zij De L. ook als slachtoffer gaan zien. De pleegouders hebben al langer het gevoel dat "Rowan Kim in haar macht had" en dat zij in zijn verhaal is gaan geloven.

De week voor de ontvoering zou de situatie alleen maar erger zijn geworden, is S. constant bij De L. en mag zij geen contact met anderen hebben.

Opvallende zoektermen op telefoon van vrouw

De officier van justitie hoort het verhaal aan en heeft zijn bedenkingen. Wat hem betreft is het niet van belang in hoeverre de vrouw onder invloed was van haar vriend. "Dat houdt niet in dat er geen sprake meer is van opzet", verduidelijkt de officier.

Hij wijst erop dat het erop lijkt dat er sprake was van een gedegen voorbereiding. Zo is het vakantiehuis in Duitsland ruim van tevoren onder een valse naam geboekt.

En dan zijn er nog de zoektermen op de telefoon van De L. Het toestel is door de politie gevonden op de parkeerplaats in Eersel en bevat een opvallende zoekgeschiedenis.

"Vluchten voor jeugdzorg, jeugdzorg Portugal, emigreren naar Portugal, kosten leven in Portugal", somt de officier op. "Wij hebben reden om aan te nemen dat Duitsland niet de eindbestemming was."

Baby uit huis geplaatst om vermoeden van mishandeling

Dan speelt op de achtergrond ook nog het mishandelingsverhaal waarom Hannah in eerste instantie uit huis werd geplaatst. Het meisje werd in oktober 2017, amper anderhalve maand oud, met gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken in het ziekenhuis opgenomen.

De L. zegt dat zij degene is die de blauwe plekken ontdekte en tot haar schrik pas in het ziekenhuis hoorde wat er aan de hand was. Ze ontkent elke betrokkenheid en wijst wederom naar S. Hij zegt eveneens van niks te weten.

De twee zullen in een aparte rechtszaak worden vervolgd voor de mishandeling.

Man weet dat hij zijn kind voorlopig niet zal zien

En Rowan? Het gaat volgens zijn advocaat om een zwakbegaafde man die begrijpt dat hij met de ontvoering zijn eigen ruiten heeft ingegooid. Hij weet dat hij zijn dochter voorlopig niet meer zal zien. Er was volgens hem geen sprake van een vooropgezet plan, maar een handeling uit emotie. Hij heeft er naar eigen zeggen erg veel spijt van.

Baby Hannah is na de ontvoering bij een nieuw pleeggezin ondergebracht en bevindt zich op een geheime locatie. Het is de ouders ten strengste verboden enig contact met hun kind te zoeken of te proberen te achterhalen waar Hannah verblijft.

Aan de rechter de taak om vast te stellen of het hier om wanhopige ouders gaat of dat er mogelijk toch sprake was van een vooropgezet plan waarvan de uitvoering door snel handelen van de politie voorkomen is.

