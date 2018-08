Onrust om cartoonwedstrijd voor spotprenten over profeet Mohammed

Wilders kondigt in juni aan de cartoonwedstrijd in november te organiseren

De politicus krijgt hiervoor akkoord van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. De wedstrijd zal in een besloten PVV-deel van de Tweede Kamer plaatsvinden. "Vrijheid van meningsuiting gaat boven alles", twittert Wilders als hij op 12 juni het nieuws bekendmaakt. Het is de bedoeling dat de "mooiste spotprenten" samen met interviews met de cartoonisten gebundeld worden.

Op verzoek van Kamervoorzitter Khadija Arib bekijkt de NCTV of er vanuit veiligheidsoogpunt bezwaar tegen de plannen voor de cartoonwedstrijd is. Omdat de wedstrijd in een streng beveiligd gedeelte van de Kamer gehouden wordt, is er vanuit het NCTV geen bezwaar.

In de weken die volgen neemt de onrust rondom de wedstrijd toe

In Nederland is er in de weken die volgen weinig te doen om de cartoonwedstrijd, zo meldt het Contactorgaan Moslims en Overheid deze week aan de NOS. "Waarschijnlijk zijn wij gewend geraakt aan de acties van Wilders. Wij hebben geleerd om hem lekker te laten gaan", zegt oud-voorzitter Rasit Bal.

In Pakistan daarentegen wordt verontwaardigd gereageerd op het initiatief. De Nederlandse afgezant moet zich verantwoorden op het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Islamabad en sinds woensdag zijn volgens verschillende media duizenden mensen op de been in een protestmars die vrijdag in de hoofdstad Islamabad aan zal komen.

Pakistanen bijeen in Islamabad uit protest tegen de cartoonwedstrijd van Wilders. (Foto EPA)

Ook binnen de Pakistaanse regering wordt er met argusogen gekeken naar de wedstrijd

De Senaat neemt maandag unaniem een resolutie aan tegen de cartoonwedstrijd. De nieuwe premier Khan spreekt de verwachting uit dat het protest weinig zin zal hebben.

"Weinig Europeanen begrijpen dat godslastering moslims kwetst. Europeanen begrijpen de liefde van moslims voor Mohammed niet'', aldus Khan. Zijn regering gaat de kwestie ook aankaarten bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Premier Mark Rutte vindt de wedstrijd niet respectvol

Enerzijds keurt hij in algemene bewoordingen de omstreden tekenwedstrijd af, maar de premier wil ook graag duidelijk maken dat vrijheid van meningsuiting in Nederland voor hem hoog in het vaandel staat.

"Het doel is provoceren, niet een debat voeren over de islam", zegt Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Wilders is een provocerende politicus. Dat mag."

Dinsdag wordt een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag op Wilders te willen plegen

De 26-jarige man had een filmpje op Facebook gezet waarin hij zou hebben gezegd dat hij in Den Haag was om een aanslag op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer te plegen. De reden daarvoor was de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die Wilders in november wil organiseren.

Ook dan ziet de NCTV geen reden om de cartoonwedstrijd af te blazen. Donderdag wordt de verdachte voorgeleid en besluit de rechter-commissaris dat hij langer vast blijft zitten.

Donderdagavond besluit Wilders de cartoonwedstrijd te annuleren

"Er staat een prijs op mijn hoofd, een hoge Pakistaanse geestelijke heeft - zo vertelde de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) me recent - een fatwa tegen me uitgesproken en er is iemand gearresteerd die claimde me te willen vermoorden", zo schrijft Wilders in een bericht op Twitter.

Tien jaar geleden ontstond ophef over een soortgelijke actie van Wilders

In 2008 werd na veel bombarie zijn anti-Koranfilm Fitna vertoond. De overheid trof destijds veel voorbereidingen om de spanningen in het binnen- en buitenland het hoofd te bieden. Uiteindelijk vielen de reacties mee. "Het was Wilders niet gelukt om echt te provoceren", zei Guusje ter Horst, destijds minister van Binnenlandse Zaken, tien jaar na dato tegen RTL Nieuws. Een aangekondigd vervolg op de film is er nooit gekomen.

