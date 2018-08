De onderzoeken naar de moord op Nicky Verstappen

1998: Op de Brunssummerheide nabij Brunssum wordt op 12 augustus 1998 het lichaam gevonden van de elfjarige Nicky Verstappen uit het Limburgse Heibloem. Al snel vermoedt de politie dat de jongen seksueel is misbruikt en daarna is vermoord. De politie vindt geen aanknopingspunten, het onderzoek zit muurvast.

1999: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries en enkele zakenlieden loven een beloning van 500.000 gulden (227.000 euro) uit voor de tip die tot de oplossing leidt. Het toenmalige Gerechtelijk Laboratorium doet op basis van gevonden DNA-sporen onderzoek. De 35 deelnemers doen vrijwillig mee. Maar het onderzoek levert uiteindelijk niets op.

2000: Twee jaar na Verstappens dood wordt op het plein in zijn geboortedorp Heibloem een monument voor hem onthuld. Er komt ook een vervolgonderzoek. De commissie die de tweede beoordeling uitvoerde, ziet nog aanknopingspunten om de zaak op te lossen.

Justitie krijgt nieuwe tips binnen

2001: Justitie ontvangt nieuwe tips na een noodkreet van de ouders van de jongen. Ook die brengen geen duidelijkheid. Er bestaat geen verband met de moord op de negenjarige Dennis Klein uit de Duitse plaats Osterholz.

2002: De 28-jarige S.V. uit Tegelen wordt aangehouden. De DNA-sporen die zijn aangetroffen op het lichaam van de vermoorde jongen, komen niet overeen met het DNA-profiel van de verdachte. Hij wordt vrijgelaten.

2005: De zelfdoding van een man uit Landgraaf wordt in verband gebracht met de moord op Verstappen. Een afscheidsbrief is de aanleiding. Daarvoor blijkt geen grond, de politie spreekt van een ''misverstand". De man uit Landgraaf werd aangetroffen op enkele honderden meters afstand van het monument voor het elfjarige slachtoffer.

2006: Een wandelaar vindt een brief bij het monument, de tweede binnen een week. Ze komen van dezelfde auteur, die suggereert dat hij Verstappen misbruikt en vermoord heeft. De politie neemt de zaak serieus.

2007: In verband met de brieven wordt een 36-jarige man uit Landgraaf aangehouden. Hij bedreigt de politie met een bijl. Er is onvoldoende bewijs, maar hij wordt wegens zijn geestesgesteldheid opgenomen in een psychiatrische inrichting. Later dat jaar blijkt hij niet langer een verdachte te zijn. Hij heeft het monument voor Verstappen beklad.

DNA-onderzoeken leveren niets op

2008: Nieuw DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) levert vooralsnog niets op. Inmiddels zijn in totaal vijf verdachten aangehouden. Ze worden allen wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Twee van hen zijn inmiddels overleden.

2009: DNA-sporen worden vergeleken met sporen in Duitsland en Frankrijk. Er wordt bekeken of er een match is met de ontvoerder van een tienjarig jongetje uit een jeugdherberg in de Duitse plaats Rheine. Dat leidt niet tot een match.

2010: Er wordt opnieuw DNA-onderzoek gedaan: 107 mannen wordt gevraagd vrijwillig mee te werken en 80 mannen doen dat. Het lichaam van een in 2003 overleden groepsleider wordt opgegraven voor DNA-onderzoek. Zijn DNA komt niet overeen met sporen die zijn gevonden op kledingstukken van Verstappen.

2011: De Duitse politie verdenkt een pedagoog uit Hamburg van de moord. De man bekent drie moorden op kinderen in Duitsland en veertig gevallen van seksueel misbruik. Op basis van DNA concludeert het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht dat een verband onwaarschijnlijk is.

Coldcaseteam stort zich op onopgeloste moord

2012: Een coldcaseteam gaat aan de slag met de nooit opgeloste moord. Dat team start geen nieuw onderzoek, maar kan het bestaande dossier opnieuw tegen het licht houden.

2013: De man die eerder het monument vernielde, wordt voor een nieuwe vernieling weer veroordeeld. Hij wordt opgenomen in een kliniek.

2017: Het OM start met de voorbereidingen voor een grootschalig verwantschapsonderzoek onder vijftienduizend Limburgse mannen. Justitie ziet het als "de ultieme poging" om de coldcasezaak op te lossen. Vijftienhonderd mannen laten zich eind dit jaar onderzoeken.

2018: In januari maakt de politie bekend meer mannen op te roepen voor het verwantschapsonderzoek. Het worden er 23.000 in plaats van 15.000. Het grootschalige onderzoek start in februari. In april en juni worden nog eens honderden mannen opgeroepen om hun DNA af te staan. Op 22 augustus van dit jaar maakt de politie bekend een "belangrijke doorbraak" in de zaak te hebben bereikt. Mogelijk heeft DNA-onderzoek een match opgeleverd.