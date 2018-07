Duidelijkheid over verdwijning MH370 in laatste rapport?

MH370 verdween in maart 2014 tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking

239 mensen waren aan boord

Laatste zoektocht eind mei stopgezet na uitblijven resultaten

Nabestaanden eisen opheldering over mogelijke vervalsing van documenten over onderhoud vliegtuig

De autoriteiten hebben de informatie van alle onderzoeken en zoektochten die sinds het verdwijnen van het toestel uitgevoerd zijn gebundeld. Er is beloofd dat er geen zaken weggelaten zullen worden. "Elk woord van onderzoekers zal in het rapport staan", zei minister Anthony Loke (Transport) eerder.

Of dit echter voor nieuwe conclusies over de oorzaak van de verdwijning van MH370 gaat zorgen, valt te betwijfelen. Eerdere zoektochten bleken vruchteloos en zonder wrak of zwarte doos is het lastig om te concluderen wat ervoor zorgde dat het toestel neerstortte.

De verwachtingen van de nabestaanden van de 239 mensen die aan boord zaten, zijn niet al te hoog, blijkt uit oproepen van Voice 370. Nabestaanden die zich verenigd in deze groep hebben, hekelen dat tot dusver veel details achterwege zijn gelaten.

Hoewel de luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines een gerenommeerde maatschappij is en de elf jaar oude Boeing 777 aan alle eisen voldeed, willen de nabestaanden ook dat de Maleisische regering naar een mogelijke "vervalsing" van documenten over het onderhoud van het vliegtuig kijkt. Het is niet bekend of hier in het rapport gehoor aan gegeven is.

Zoektochten

MH370 verdween in maart 2014. Ruim vier jaar later, in mei van dit jaar, werd het zoeken naar het vliegtuig officieel beëindigd na meerdere vruchteloze ondernemingen het toestel te vinden. Er zijn honderden miljoenen euro's uitgegeven aan de zoektochten.

De meest recente zoektocht startte in januari van dit jaar. Het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity had in totaal negentig dagen om op de zeebodem een spoor van het toestel te vinden, maar dit is niet gelukt.

De Maleisische regering wil pas weer beginnen met zoeken als er concrete aanwijzingen zijn dat er iets te vinden is. Daarom wordt ook nu gesproken van een "voorlopig laatste rapport".

Crash

Het vliegtuig is waarschijnlijk neergestort in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan. Het lijkt er tot dusver op dat de piloot een opzettelijke crash veroorzaakt heeft. Zo week het vliegtuig af van de koers die het had moeten volgen en was alle communicatie handmatig verbroken.

Drie brokstukken van het toestel zijn aangespoeld. Ze werden op het Franse eiland Réunion, op Mauritius, en voor de kust van Tanzania gevonden.

Rond 18.00 uur (Nederlandse tijd) zullen de nabestaanden het rapport te zien krijgen. Daarna wordt het openbaar gemaakt.