Wie is Maria Butina die in de VS voor samenzwering terechtstaat?

Butina werkte van 2015 tot zeker 2017 voor een hooggeplaatste Russische ambtenaar. Het gaat volgens Amerikaanse media om Alexander Torshin. Hij heeft nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.

Met de hulp van Torshin zou Butina geprobeerd hebben om relaties op te bouwen met invloedrijke Amerikanen. Volgens de aanklagers probeerde ze ook om in verschillende organisaties te infiltreren om het Amerikaanse beleid in het voordeel van Rusland te beïnvloeden. Ook daarbij werd ze geholpen door dezelfde man.

Een van die organisaties zou een wapenlobbyclub zijn. Volgens Amerikaanse media gaat het om de machtige Nationale Rifle Association (NRA), waar Torshin lid van is, maar dat is niet door de autoriteiten bevestigd. De NRA heeft nauwe banden met de Republikeinse Partij van president Donald Trump.

Dat Butina zich mogelijk richtte op de NRA is gezien haar achtergrond niet verrassend. Ze zette zich in haar eigen land in voor wapenbezit door in 2013 de organisatie Right to Bear Arms op te zetten. Vanuit Rusland had ze al contacten opgebouwd met leden van de Amerikaanse lobbyorganisatie.

Relatie

Via Right to Bear Arms kwam Butina volgens CNN in contact met onder andere Paul Erickson, een conservatieve lobbyist die zich later zou inzetten voor de verkiezingscampagne van Trump. Met hem kreeg ze volgens de nieuwszender in 2013 een relatie.

De aanklagers zien de relatie tussen Butina en Erickson, die ze zelf niet bij naam noemen, als een vereiste voor Butina's geheime activiteiten in de Verenigde Staten. De 56-jarige Amerikaan heeft tot op heden niet op de beschuldigingen gereageerd.

De vrouw heeft de Verenigde Staten meerdere malen bezocht. Geen enkele keer gaf ze daarbij aan tijdens haar verblijf werkzaamheden te verrichten voor de Russische regering, wat illegaal is volgens de Amerikaanse wet. Ze maakte er ook geen melding van toen ze met een studentenvisum naar de VS verhuisde.

Ze werd op 15 juli aangehouden in haar woonplaats Washington D.C., kort na de omstreden top tussen Poetin en Trump. Een rechter oordeelde dat ze tot de behandeling van haar rechtszaak moet vast blijven. Er zou sprake zijn van een hoog vluchtrisico, maar haar advocaat ontkent dat.

Onacceptabel

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken is de aanklacht tegen de vrouw niet op feiten gebaseerd en is het gedrag van de Amerikanen "onacceptabel". De Russen stellen dat haar arrestatie politiek gemotiveerd is en eisen dan ook haar vrijlating.

Minister Sergey Lavrov heeft zaterdag zijn Amerikaanse ambtsgenoot verzocht om Butina vrij te laten. De Russische regering is zelfs een internetcampagne gestart om de oproep kracht bij te zetten.

Maar de Verenigde Staten hebben geen gehoor gegeven aan de oproep. De Russin staat dinsdag terecht voor samenzwering tegen de Amerikaanse staat. Bij een veroordeling riskeert ze een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Butina zelf claimt onschuldig te zijn.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!