Nieuwsupdate: Kritiek op Trump na overleg Poetin | Uitspraak zaak-Anne Faber

Trump gelooft dat Poetin zich niet in de Amerikaanse verkiezingen heeft gemengd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag na een topontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin gezegd dat hij gelooft dat Rusland zich niet heeft gemengd in de presidentsverkiezingen. In de VS wordt met woede gereageerd op enkele uitspraken van Trump, die onder meer de slechte verhoudingen tussen de landen weet aan "domheid van beide kanten".

Volgende week kans op landelijke hittegolf

De kans op een landelijke hittegolf neemt toe, melden weerbureaus Weerplaza en Weeronline maandag. Volgens nieuwe weermodellen is er een kans van tussen de 40 en 50 procent op tropische temperaturen in de loop van volgende week.

'Russische internettrollen ook actief in Nederland en België'

Russische internettrollen hebben op Twitter geprobeerd het publieke debat in Nederland en België te beïnvloeden. Accounts die volgens Twitter zijn verbonden aan de beruchte 'trollenfabriek' Internet Research Agency (IRA) in Sint-Petersburg hebben de afgelopen twee jaar zeker negenhonderd Nederlandstalige berichten verspreid.

Brandweer rukt uit voor grote duinbrand in Heemskerk, vermoedelijk aangestoken

In de duinen bij Heemskerk (Noord-Holland) is maandag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft groot materieel ingezet en omliggende wegen afgesloten zodat het gebied bereikbaar is voor de hulpdiensten. Uren later kregen de hulpdiensten de brand onder controle. In het gebied is een fles lampolie gevonden, wat opzet doet vermoeden.

Dit wordt het nieuws op 17 juli

Uitspraak in zaak-Anne Faber

De rechtbank in Utrecht doet dinsdag uitspraak in de rechtszaak tegen Michael P., die heeft bekend de 25-jarige Anne Faber vorig jaar september te hebben verkracht en gedood. Justitie heeft 28 jaar cel en tbs geëist voor gekwalificeerde doodslag, omdat moord niet bewezen kan worden.

Herdenking vliegramp MH17

Nabestaanden komen bijeen om de slachtoffers van de vliegramp met MH17 te herdenken bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen. Het is dinsdag vier jaar geleden dat het vliegtuig met 298 inzittenden boven Oekraïne werd neergehaald door een luchtdoelraket.

Nijmeegse Vierdaagse gaat van start

De 102e Vierdaagse gaat dinsdag van start. In totaal lopen 44.480 deelnemers mee, 2.951 mensen hebben hun startbewijs niet opgehaald. De finish is vrijdag.

Eerste bergetappe Tour de France

Voor veel wielerliefhebbers begint de Tour de France vandaag pas écht, want eindelijk staat de eerste bergetappe op het programma. Het peloton trekt 158 kilometer door de Alpen van Annecy naar Le Grand-Bornand. Een belangrijke test dus voor de Nederlanders Dumoulin, Mollema en Kruijswijk. De kans is groot dat de Belg Greg Van Avermaet zijn gele trui kwijt gaat raken.

TV-tip: Sterren houden huis

20.30-21.30 uur op RTL 4: John Williams draait zijn hand nergens voor om: of het nou een programma met BN'ers is of een show over gewone mensen met een gat in de hand. Houd je meer van het eerste? Dan schakel je om 20.30 uur in op RTL 4, waar twee BN'ers een kamer restylen. In deze eerste aflevering zijn dat Monique Smit en Ruth Jacott.

Het weer in Nederland

Dinsdag neemt de bewolking verder toe en kan er lokaal een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met 24 tot 29 graden is het nog steeds warm.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 26°C 16°C W 3 Woensdag 25°C 14°C NW 3 Donderdag 27°C 13°C NW 3 Vrijdag 26°C 14°C NW 3 Zaterdag 25°C 14°C NW 3

Het weer op vakantie

In Zuid-Europa blijft het de komende dagen tropisch warm op de meeste plaatsen. De zon schijnt vrijwel ongehinderd en op de meeste plaatsen blijft het droog. Van Portugal tot Turkije is het uitstekend weer op de stranden. Alleen in het noorden van Italië en rond de Adriatische Zee kunnen in de middag buien ontstaan met onweer en hagel. Sommige buien kunnen stevig uitpakken en lokaal tot overlast leiden.

