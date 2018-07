Nieuwsupdate: Frankrijk wint WK | Meer eikenprocessierupsen

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Frankrijk voor tweede keer wereldkampioen voetbal

In Moskou heeft Frankrijk na 1998 voor de tweede keer de wereldtitel gegrepen. In een doelpuntrijke finale werd Kroatië met 4-2 verslagen. Na de wedstrijd werd middenvelder Luka Modrić van de Kroaten uitgeroepen tot de beste speler van het WK en de jonge Franse spits Kylian Mbappé tot het grootste talent.

Trump wil dat premier May de EU aanklaagt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Britse premier Theresa May geadviseerd om de Europese Unie aan te klagen in plaats van te onderhandelen over de Brexit. Dat heeft May bekendgemaakt. Ze zei overigens meteen dat ze dit advies naast zich neer heeft gelegd. De premier wil doorgaan met de onderhandelingen.

Duitser Degenkolb wint hectische kasseienrit Tour

John Degenkolb heeft de zeer tumultueuze kasseienrit in de Tour de France gewonnen. De Duitser van Trek-Segafredo was in de slotfase van de etappe, die werd geteisterd door valpartijen en lekke banden, sneller dan medevluchters Greg Van Avermaet en Yves Lampaert. De meeste klassementsrenners, onder wie Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk, liepen geen tijdverlies op.

Fatale auto-ongelukken in Limburg

In Limburg hadden twee auto-ongelukken een fatale afloop. In Kerkrade verloor een man zaterdag de macht over het stuur, waardoor hij en vier jongens gewond raakten. In de nacht van zaterdag op zondag is een van de kinderen overleden. Het ging om een tienjarige jongen.

In Horst is in de nacht van zaterdag op zondag een auto met jongeren tegen een boom gebotst. Een zeventienjarig meisje is hierbij om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt.

Vierde Wimbledon-winst voor Djokovic

Novak Djokovic mag zich voor de vierde keer winnaar van Wimbledon noemen. De Serviër, op de weg terug van blessureleed, rekende in een finale - die geen moment spannend werd - af met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-2, 6-2 en 7-6 (3). Djokovic won Wimbledon eerder in 2011, 2014 en 2015.

Aantal eikenprocessierupsen neemt toe

Het aantal eikenprocessierupsen is het afgelopen jaar flink toegenomen. Er zijn meerdere nesten met duizenden rupsen waargenomen in gemeenten waar de rups eerder nog niet was gesignaleerd. De eerste eikenprocessievlinders zijn ook al gezien. Normaal gesproken ontpoppen de dieren zich pas tegen het einde van de zomer.

Dit wordt het nieuws op 16 juli

Rechtszaak terugkeerders Syrië en Irak

Maandag is er een pro-formazitting tegen twee mensen die uit Syrië en Irak zijn teruggekeerd na de val van Islamitische Staat (IS). Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Ede en een 30-jarige man uit Amsterdam. De verdachten zijn in Turkije aangehouden toen zij daar apart van elkaar de grens waren overgegaan. Het Openbaar Ministerie (OM) had een internationaal aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd.

Trump en Poetin ontmoeten elkaar in Finland

De topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin vindt maandag plaats. In de Finse hoofdstad Helsinki zullen de twee onder meer gedetailleerd over Syrië praten.

Uitspraak vechtpartij in rechtbank Den Bosch

De rechtbank van Breda bepaalt de straffen voor zes verdachten van een vechtpartij die in de rechtbank van Den Bosch heeft plaatsgevonden. In eerste instantie vloog iemand een moordverdachte aan, maar al snel daarna gingen tientallen mensen met elkaar op de vuist. Het OM eiste eerder werkstraffen tot tweehonderd uur.

TV-tip: Het Italiaanse dorp: Ollolai

21.30-22.30 uur op RTL 4

Het klinkt als een liedje van K3, maar in werkelijkheid is Ollolai een dorpje in de binnenlanden van Sardinië. Wat betreft schilderachtige steegjes en pittoreske vergezichten zit het wel goed hier, alleen blijft het toerisme uit. Daarom worden vijf Nederlandse stellen ingevlogen, die hier een huis mogen kopen voor 1 euro.

Het weer in Nederland

Maandag wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden in Noord-Brabant en Limburg. Strandgangers kunnen in de middag te maken krijgen met een koele zeewind. In de loop van de middag zullen vanuit het zuidwesten wel wolken binnendrijven.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 26°C 16°C W 3 Woensdag 25°C 14°C NW 3 Donderdag 27°C 13°C NW 3 Vrijdag 26°C 14°C NW 3 Zaterdag 25°C 14°C NW 3

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa is het voor de zonaanbidders prima toeven. Er is weinig bewolking en op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen maandag rond 30 graden of hoger. Rond de Pyreneeën en in de zuidelijke Franse provincies zullen wel een paar stevige onweersbuien ontstaan. Ook in het noorden van Italië is er een grote kans op onweer.

Dinsdag schuift de onstabiliteit op naar het zuidoosten. Met name rond de Adriatische Zee kunnen dan zware buien ontstaan. In bijvoorbeeld Italië en Kroatië is het verstandig de lokale weersverwachtingen in de gaten te houden. In Griekenland en Turkije is het morgen en dinsdag zonnig en heet.

