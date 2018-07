Vakantie-update: Uitspraak zaak Savannah | Onrust Brexit-uitspraak Trump

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Jongen (17) krijgt twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor doden Savannah (14)

De zeventienjarige Angelo S. is vrijdag veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het ombrengen van de veertienjarige Savannah. Het lichaam van het meisje werd in 2017 in een sloot in Bunschoten aangetroffen, nadat ze drie dagen daarvoor als vermist was opgegeven. De jongen was zelf niet bij de uitspraak aanwezig, omdat hij te veel stress zou ondervinden van de aanwezige pers en andere belangstellenden.

Onrust over uitspraken Trump over Brexit-koers May

Vrijdagochtend ontstond grote onrust over uitspraken die de Amerikaanse president Donald Trump zou hebben gedaan in gesprek met de Britse krant The Sun. Trump zou Theresa May waarschuwen dat ze niet op een handelsverdrag hoeft te rekenen als ze de huidige plannen voor de Brexit door zou zetten. Later op de dag ontkende Trump de beweringen en noemde hij het 'fake news'.

'Ministerie doet onderzoek naar misstanden bij Nederlands Forensisch Instituut'

Een speciale commissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt mogelijke misstanden binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij moordonderzoeken. Het onderzoek loopt sinds april en richt zich op onregelmatigheden bij het vaststellen van doodsoorzaken bij steek- en slagwonden.

Twaalf Russen aangeklaagd voor hacken campagne Hillary Clinton in Verenigde Staten

De Verenigde Staten gaan twaalf Russische inlichtingenofficieren vervolgen voor het hacken van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton. De hackers drongen voor de presidentsverkiezingen van 2016 onder meer computersystemen van de partij van Clinton binnen. E-mailaccounts van vrijwilligers en medewerkers werden getroffen door de hack.

Groenland vreest tsunami door afgebroken ijsberg bij kustplaats

In Groenland is een enorme ijsberg naar een klein kustdorp gedreven. De autoriteiten vrezen dat een tsunami het dorp Innaarsuit kan treffen als het gevaarte in elkaar stort. Op beelden is te zien dat stukken ijs afbreken en daardoor grote golven ontstaan.

Dit wordt het nieuws op 14 juli

Commissie Koninkrijksrelaties bezoekt Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

Kamerleden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties brengen een werkbezoek aan Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Het bezoek staat vooral in het teken van de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden na orkaan Irma vorig jaar. Onlangs waarschuwden ombudsmannen nog dat de regering moet opschieten met de wederopbouw op Sint-Maarten, omdat het orkaanseizoen in aantocht is. Ook wordt er gesproken over de bestuurlijke situatie op Sint-Eustatius.

Finale vrouwen op Wimbledon

Serena Williams kan voor de achtste keer in haar loopbaan de titel op Wimbledon pakken. De Amerikaanse, die onlangs terugkeerde op de baan na haar zwangerschap, treft in de finale op het Londense gras de Duitse Angelique Kerber. De finale op het Centre Court staat gepland voor 15.00 uur.

Vlakke etappe in Tour

Op de Franse nationale feestdag staat in de Tour de France wederom een vlakke etappe op het programma. De achtste rit is 181 kilometer lang en gaat van Dreux naar Amiens. De kans is groot dat het wederom tot een massasprint komt.

Het weer in Nederland

Vrij zonnig, in het noorden enkele wolken

Zaterdagochtend lossen de lage wolken op en daarna wordt het flink zonnig. Het wordt wederom warm, op veel plaatsen bereikt het kwik de 22 tot 27 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 25°C 11°C NO 2 Zondag 27°C 14°C NO 3 Maandag 28°C 14°C NO 3 Dinsdag 27°C 15°C W 3 Woensdag 24°C 15°C NW 2

Het weer op vakantie

Zomer draait op volle toeren in Zuid-Europa

De zomer draait op volle toeren in Zuid-Europa. De zon bepaalt het weerbeeld dit weekend en de temperatuur loopt hoog op. In Spanje en Italië komt de temperatuur met gemak ruim boven de 30 graden. Maxima van 37 graden zijn geen uitzondering. In het binnenland kan wel een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. Ook in Frankrijk is het over het algemeen heet met flink wat zon. In Portugal zorgt een wind van zee voor iets lagere temperaturen, maar ook daar is het nog prima zomerweer.

Voor het zuidoosten van Europa geldt hetzelfde. De Balkan, Turkije en Griekenland baden allemaal in de zon met 's middags landinwaarts een kleine kans op een lokale onweersbui. In Turkije kan plaatselijk 40 graden worden bereikt. Ben je op vakantie in Zuid-Europa, hou dan rekening met de zonkracht. Die is inmiddels op veel plaatsen 9 of 10, waarden die we in Nederland nooit bereiken.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.