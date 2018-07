Nieuwsupdate 12 juli: Trump zet NAVO-top op scherp | Halsema beëdigd

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Nieuwe tirade van Trump zet tweede dag NAVO-top op scherp

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump er op de eerste dag van de NAVO-top al met gestrekt been invloog, zette hij de verhoudingen donderdag opnieuw op scherp. Trump eist dat de NAVO-landen eerder dan afgesproken hun defensiebudgetten verhogen, anders zou de VS "zijn eigen gang kunnen gaan". Die woorden moeten echter niet worden opgevat als een dreiging om uit de NAVO te stappen, stelden de Franse president Emmanuel Macron en premier Mark Rutte.

OM stopt onderzoek naar mogelijk geweld door Marco Kroon in Afghanistan

Het Openbaar Ministerie (OM) stopt met het onderzoek naar de uitlatingen van Marco Kroon over een incident in Afghanistan in 2007, waarbij de majoor iemand gedood zou hebben. Hij verklaarde eerder dat hij bij een geheime operatie in Afghanistan ontvoerd en gemarteld was. Na zijn vrijlating zou Kroon naar zijn gijzelnemer op zoek zijn gegaan en hem vervolgens hebben doodgeschoten. Er werden door het OM geen bewijzen voor het verhaal van Kroon gevonden.

Femke Halsema beëdigd als nieuwe burgemeester van Amsterdam

Femke Halsema, de voormalige leider van GroenLinks, is beëdigd als de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De beëdiging werd uitgevoerd door Johan Remkes, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Halsema begon haar toespraak met een uitspraak van ex-burgemeester Eberhard van der Laan, die vorig jaar is overleden. Ze ziet het bestrijden van criminaliteit en handhaven van recht als belangrijke thema's van haar burgemeesterschap. "Ik ga mijn best doen", aldus Halsema.

Catalaanse oud-premier Puigdemont mag aan Spanje uitgeleverd worden

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag aan Spanje worden uitgeleverd wegens verduistering van overheidsgelden, maar niet vanwege rebellie. Dat heeft het gerechtshof in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein bepaald. Puigdemont wordt door Spanje gezocht, omdat hij vorig jaar oktober de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep, na een referendum dat door het Spaanse hooggerechtshof als ongrondwettig is afgedaan.

Martin wint zesde etappe Tour, Dumoulin verliest tijd

De Ierse Daniel Martin heeft donderdag de zesde etappe van de Tour gewonnen. Martin liet de Fransman Pierre Latour van AG2R La Mondiale (tweede) en de Spanjaard Alejandro Valverde van Movistar (derde) achter zich. Dumoulin was de verliezer van de dag. De Nederlander van Team Sunweb kreeg op slechts 5,5 kilometer van de finish te maken met materiaalpech en slaagde er niet in terug te keren in het peloton.

Huizenprijzen stijgen met 10,4 procent, opnieuw minder woningen verkocht

Woningen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 10,4 procent duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs heeft een recordniveau van 288.000 euro bereikt. Ook werden er voor het vierde kwartaal op rij minder huizen verkocht; het aantal verkochte woningen daalde met bijna 11 procent.

Dit wordt het nieuws op 13 juli

Uitspraak in zaak moord op Savannah

Vrijdag wordt uitspraak gedaan tegen de inmiddels zeventienjarige Angelo S. die ervan wordt verdacht in juni 2017 de veertienjarige Savannah te hebben vermoord. Het OM is door onderzoek naar het internetverkeer van de jongen ervan overtuigd dat de jongen al voor de moord op Savannah van plan was haar iets aan te doen. Justitie eist dan ook de maximale straf van twee jaar jeugddetentie en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs). De jongen ontkent alle betrokkenheid bij haar dood.

Uitspraak in dodelijk jetski-ongeluk in Maas bij Well

De rechtbank van Arnhem doet vrijdag uitspraak tegen een 27-jarige man uit Brakel die door het OM dood door schuld wordt aangerekend. De man zou op 27 mei 2017 in de Maas bij Well een veertienjarige jongen hebben overvaren met zijn jetski. De jongen kwam daarbij om het leven. Volgens het OM heeft de man veel te hard en te dicht bij de oever gevaren, terwijl hij wist dat er zwemmers in het water waren. Het OM heeft zes maanden gevangenisstraf geëist.

Trump begint aan vierdaags bezoek aan Verenigd Koninkrijk

De Amerikaanse president is donderdag na de NAVO-top in Brussel naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen. Daar heeft hij vrijdag een ontmoeting met de Britse premier Theresa May. Naast de ontmoeting met May, zal Trump ook een bezoek brengen aan de Britse koningin Elizabeth II. Voorafgaand aan het bezoek van Trump was lange tijd onduidelijk of hij de koningin ook zou ontmoeten. Het bezoek staat vooral in het teken van de wederzijdse betrekkingen, waarbij handel een belangrijk onderwerp van gesprek zal zijn. Veel Britten gaan tegelijkertijd de straat op om hun onvrede te uiten over de komst van de Amerikaanse president. Het bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk duurt in totaal vier dagen.

Het weer in Nederland

Vrij zonnig, in het noorden enkele wolken

Vrijdag is het opnieuw vrij zonnig, maar in het noorden kunnen wolken vanaf zee binnendrijven en landinwaarts ontstaan er weer stapelwolken. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden.

Het weer op vakantie

Volop zomer in vakantieregio's

De komende dagen is het volop zomer in het zuiden van Europa. Op veel plaatsen schijnt de zon en blijft het zo goed als overal droog. In Portugal is het prima weer met maxima ruim boven de 25 graden. Ook in Frankrijk is het warm en zonnig weer. In het zuiden van Spanje kan het 35 graden worden. In het binnenland kan een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen.

De hoogste temperaturen vinden we in Turkije, waar het lokaal 40 graden kan worden. Het zijn temperaturen die ook in het zuiden van Italië niet misstaan.

