Nieuwsupdate 10 juli: Jongens gered uit grot | Vliegramp in Zuid-Afrika

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Alle twaalf jongens en hun trainer na zeventien dagen gered uit Thaise grot



Duikers zijn erin geslaagd twaalf Thaise jongens en hun trainer te redden die op 23 juni in een Thaise grot waren gestrand. De grote reddingsoperatie is op dinsdag afgerond en heeft in totaal drie dagen geduurd.



Dinsdag zijn de laatste vier jongens, in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, en hun 25-jarige trainer uit de grot gehaald. Op zondag en maandag zijn al acht jongens bevrijd.

Concrete afspraken, maar ook nog veel vraagtekens in klimaatakkoord



In de hoofdlijnen voor het klimaatakkoord zijn al een paar concrete doelen afgesproken, maar er zijn ook nog gaten. Voor de verduurzaming van de energiesector en de bebouwde omgeving zijn bijvoorbeeld doelen afgesproken, maar voor de industrie ontbreken nog harde afspraken. Dit blijkt dinsdag uit de gepresenteerde resultaten van enkele maanden onderhandelen. In het najaar moet er een definitief document liggen waarin meer concrete plannen worden gepresenteerd.

Eerste Kamer akkoord met afschaffing referendum

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de afschaffing van het raadgevend referendum. De Tweede Kamer stemde eerder al in met de afschaffing. Daarmee komt er een einde aan de wet die burgers in staat stelt een referendum te organiseren om het kabinet te vragen besluiten te heroverwegen.

Naast de coalitiefracties VVD, CDA, D66 en CU schaarde ook de SGP zich achter de afschaffing. PVV, SP, GL, PvdA en PvdD stemden tegen.

Klassiek toestel dat was geschonken aan Aviodrome stort neer in Zuid-Afrika

Bij een vliegtuigcrash bij het Zuid-Afrikaanse Pretoria is dinsdag één dode gevallen en zijn ongeveer twintig mensen gewond geraakt. Het gaat om een Convair, een klassiek toestel uit de jaren vijftig dat binnenkort naar het Aviodrome in Nederland zou komen. Aan boord waren negen mensen, waaronder drie Nederlanders.

OM in hoger beroep tegen vrijspraak van moeder Sharleyne

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de Hélène J., de moeder van de omgekomen Sharleyne (8). Justitie is van mening dat er "voldoende wettig en overtuigend bewijs is" om de 38-jarige vrouw te veroordelen.

Het OM had tien jaar cel geëist tegen de verdachte, maar de rechtbank in Assen besloot maandag om de vrouw vrij te spreken, omdat er te weinig bewijs was voor een veroordeling.

Ombudsmannen: 'Maak haast met wederopbouw Sint-Maarten'



De regeringen van Sint-Maarten en Nederland moeten haast maken met de wederopbouw van Sint-Maarten in de nasleep van orkaan Irma. Deze oproep doen de Ombudsman van Sint-Maarten Nilda Arduin en de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister-presidenten.



In de brief uiten zij hun zorgen over de huidige gang van zaken. Het nieuwe orkaanseizoen is namelijk al begonnen. Volgens de ombudsmannen is dat een belangrijke reden om haast te maken met de wederopbouw, om zo de inwoners van Sint-Maarten te kunnen beschermen.

Dit wordt het nieuws op 11 juli

NAVO-top

De leiders van de 29 NAVO-landen komen woensdag samen in Brussel voor een tweedaagse top. Blikvanger is Donald Trump, die naar verwachting wederom zal hameren op hogere defensie-uitgaven. Bij de Europese bondgenoten heerst veel onzekerheid over de opstelling van de Amerikaanse president. De eerste leiders worden in de ochtend verwacht op het nieuwe hoofdkwartier. Ze worden om 13.15 uur begroet door NAVO-topman Jens Stoltenberg, waarna een groepsfoto wordt gemaakt, gevolgd door de openingsceremonie.

Tweede halve finale WK

Kroatië en Engeland bepalen in de tweede halve finale van het WK in Rusland wie er zondag de finale mag spelen tegen Frankrijk of België. De wedstrijd wordt gespeeld in Moskou. Kroatie behaalde de halve finale door na strafschoppen te winnen van Rusland. Engeland versloeg Zweden en hoopt op de eerste WK-finale sinds 1966. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Besluit over beleid Oostvaardersplassen

Provinciale Staten van Flevoland neemt een besluit over het te volgen beleid in natuurgebied Oostvaardersplassen. De Commissie Van Geel bracht in april een adviesrapport uit en daarin stond onder andere dat het aantal grote grazers flink verminderd moet worden. Van Geel adviseerde om konikpaarden te verplaatsen en edelherten af te schieten. Gedeputeerde Staten van Flevoland wil ook de edelherten verplaatsen. Daar wordt op 11 juli een besluit over genomen.

Het weer in Nederland

Bewolkt en wat regen

Woensdag schijnt overal geregeld de zon, alleen in het oosten valt nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 23 graden, bij een matige noordelijke wind, kracht 3 of 4. Donderdag is er ook geregeld zon en blijft het zo goed als droog, bij 23 tot 27 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 24°C 13°C N 3 Donderdag 26°C 13°C N 3 Vrijdag 25°C 12°C N 3 Zaterdag 25°C 11°C NO 3 Zondag 27°C 12°C N 2

Het weer op vakantie

Zomers warm in Portugal, Spanje en Frankrijk | In Centraal-Europa regen

In het zuidwesten van Europa is het woensdag voor de vakantieganger op de meeste plaatsen prima toeven. Het weerbeeld is zomers met flink wat zon in Portugal, Spanje en Frankrijk. De maxima kunnen in Spanje met gemak boven de 30 graden uitkomen. In de late middag kan in het noorden en noordwesten wel een enkele bui tot ontwikkeling komen. Ook in Italië maakt de zon overuren en in het zuiden wordt het ook nog eens zeer warm met lokaal 35 graden.

In het zuidoosten van Europa is het eveneens zomers warm met maxima tussen 25 en 30 graden. 's Middags kan er in het noordoosten van Italië en Kroatië een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. Duidelijk wat minder weer is het in het centrale deel van Europa. In Duitsland en de grote delen van Zwitserland en Oostenrijk is het bewolkt met buien of regen. Het wordt niet veel warmer dan 18 tot 21 graden.

