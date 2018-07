Nieuwsupdate 9 juli: Nog vijf leden voetbalteam in grot | Johnson stapt op

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson stapt op

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is maandag afgetreden. Het besluit van Johnson volgt op het opstappen van Brexit-minister David Davis, die zondag zijn ontslag indiende. Daarmee zijn binnen 24 uur twee ministers van het kabinet van de Britse premier Theresa May opgestapt in discussie rondom de Brexit-deal.

Nog vijf leden voetbalteam in grot Thailand

De reddingsoperatie om de jongens uit de ondergelopen grot in Thailand te halen, is maandag hervat. In totaal zijn acht jongens uit de grot gehaald. Er zitten nog vier leden van het voetbalteam vast. Ook de coach is waarschijnlijk nog in de grot. Dinsdag wordt de reddingsactie voor de overige vijf weer opnieuw opgezet.

Moeder vrijgesproken van ombrengen dochter Sharleyne (8)

De 38-jarige Hélène J. is vrijgesproken van het ombrengen van haar achtjarige dochter Sharleyne. De rechtbank in Assen ziet onvoldoende bewijs om doodslag te kunnen bewijzen. Zo was er twijfel of het meisje over de reling van haar flat is gegooid, kon niet met zekerheid gesteld worden dat ze is gewurgd en werden getuigenverklaringen niet betrouwbaar geacht.

Van Avermaet in gele trui na ploegentijdrit Tour

BMC heeft maandag de ploegentijdrit in de Tour de France gewonnen. De Amerikaans-Zwitserse ploeg zette na 35,5 kilometer de snelste tijd neer, waardoor Greg Van Avermaet zich verzekerde van de gele trui. Tom Dumoulin deed eveneens goede zaken in het algemeen klassement. BMC klokte een tijd van 38 minuten en 46 seconden en was daarmee vier tellen sneller dan Team Sky, dat genoegen moest nemen met de tweede plek.

OM heeft onvoldoende bewijs tegen Zakaria A. voor moord op Martin Kok

De dagvaarding tegen Zakaria A., verdachte van het medeplegen van de moord op Martin Kok op 8 december 2016, is ingetrokken door het Openbaar Ministerie (OM). Ze zien te weinig bewijs tegen de man om hem voor de rechter te brengen, al blijft hij nog wel verdachte.

Kiki Bertens plaatst zich voor kwartfinales Wimbledon

De Nederlandse was in de vierde ronde in twee sets te sterk voor de Tsjechische Karolína Plísková: 6-3 en 7-6 (1). Bertens had 1 uur en 41 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer acht van de wereldranglijst en de nummer zeven van de plaatsingslijst. De 26-jarige Wateringse, zelf de nummer twintig van de WTA-ranking, neemt het dinsdag voor een plek in de halve finales op tegen de als dertiende geplaatste Duitse Julia Görges, die in twee sets afrekende met de Kroatische Donna Vekic: 6-3 en 6-2.

Dit wordt het nieuws op 10 juli:

Belgen treffen Frankrijk in halve finale WK

De eerste halve finale van het WK voetbal in Rusland wordt dinsdag gespeeld tussen Frankrijk en België. Het is voor de 'Rode Duivels' na het WK van 1986 (verloren van Argentinië) de tweede halve finale op een mondiaal eindtoernooi. Frankrijk speelde al vijf keer eerder een halve finale op een WK, de laatste keer in Duitsland in 2006. Toen verloren 'Les Bleus' uiteindelijk de finale van Italië. Het duel wordt gespeeld in het Krestovsky-stadion in Sint-Petersburg en begint om 20.00 uur. De andere halve finale gaat woensdag tussen Kroatië en Engeland. De finale is zondag om 17.00 uur in Moskou.

Presentatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Voorzitter Ed Nijpels presenteert het voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Dat akkoord moet dit najaar worden gesloten. Nijpels presenteert de voorstellen en geeft een toelichting op de stand van zaken. Het Klimaatakkoord heeft een doel: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49 procent, vergeleken met 1990.

Vierde etappe in Tour de France

Na de ploegentijdrit van maandag is het woord dinsdag waarschijnlijk weer aan de sprinters. In de vierde etappe van 195 kilometer tussen La Baule en Sarzeau (een stadje in Bretagne waarvan UCI-voorzitter David Lappartient burgemeester van is) hoeft slechts een klim van vierde categorie bedwongen te worden. De finish ligt aan het einde van een kaarsrechte weg van vier kilometer, waar Dylan Groenewegen zijn eerste slag hoopt te slaan. BMC-renner Greg Van Avermaet draagt vandaag de gele trui.

Uitspraak in zaak megafraude pgb's

De rechtbank van Almelo doet uitspraak in een zaak rond megafraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's) van zorgcliënten. Als het aan het OM ligt dan krijgen vier leidinggevenden van drie zorginstellingen in Twente en Katwijk celstraffen van vijftien tot dertig maanden plus beroepsverboden voor vijf jaar, vanwege de fraude. Twee andere verdachten hoorden celstraffen van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, tegen zich eisen. Een zevende verdachte hangt een taakstraf van 180 uur boven het hoofd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het weer in Nederland

Bewolkt en wat regen

Dinsdag is er veel bewolking en er vallen verspreid buien, vooral langs de oostgrens. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden de zon weer door. Het wordt 20 tot 23 graden. Woensdag zijn er lange perioden met zon, alleen in het oosten kan nog een enkele bui vallen. Vanaf donderdag is het vaak zonnig en droog en de temperaturen stijgen weer naar zomerse waarden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 21°C 13°C NW 4 Woensdag 24°C 13°C N 3 Donderdag 26°C 13°C N 3 Vrijdag 26°C 12°C N 3 Zaterdag 27°C 11°C NO 3

Het weer op vakantie

Zomers warm in populaire vakantielanden

De meeste vakantielanden bieden dinsdag schitterend weer aan. In Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije en in grote delen van Frankrijk schijnt de zon volop en is het ’s middags 30 tot 35 graden. In Zuid-Spanje wordt het zelfs nog iets warmer. In het noorden van Italië en in de Balkanlanden zijn er meer wolken en kan een regen- of onweersbui ontstaan.

Veel wisselvalliger is het in de Alpenlanden en in Duitsland. Meerdere buiengebieden trekken over deze regio’s en de buien gaan bovendien af en toe samen met onweer. Paraplu dus bij de hand houden als je daar op pad gaat. ’s Middags is het ongeveer 20 tot 25 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.