Nieuwsupdate 8 juli: Vier jongens uit Thaise grot gehaald | Verstappen valt uit

Reddingsoperatie in Thailand in volle gang

Vier jongens zijn zondag bevrijd tijdens de reddingsactie in de Thaise grot Tham Luang, waarin een voetbalelftal al twee weken vastzat. Naar verwachting worden in de nacht van zondag op maandag Nederlandse tijd meer jongens uit de grot gehaald. De geredde jongens zijn vanuit de grot overgebracht naar een tent waar ze medisch zijn onderzocht.

Vettel wint tumultueuze race op Silverstone, Verstappen valt uit

Max Verstappen heeft zijn reeks podiumplaatsen geen gevolg kunnen geven. De Nederlander viel met zijn Red Bull uit tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, nadat hij lang meestreed om de podiumplaatsen. Sebastian Vettel won de race in de Ferrari, met achter hem thuisfavoriet Lewis Hamilton. De Brit dankte die tweede plaats aan een fraaie inhaalrace, nadat hij in de eerste ronde door Kimi Räikkönen in de andere Ferrari achterstevoren werd getikt. Räikkönen werd zelf derde.

Sagan in gele trui na winst in tweede etappe Tour

Peter Sagan heeft zondag de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De Slowaak was na 182 kilometer de snelste in de massasprint. Op 2 kilometer van de meet in La-Roche-sur-Yon was er een valpartij. Fernando Gaviria, de winnaar van de eerste etappe, was een van de renners die onderuitging.

​Groot treinongeluk in Turkije

In het noordwesten van Turkije is zondag een passagierstrein ontspoord. Hierbij zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen, zegt het ministerie van Gezondheid tegen diverse Turkse media. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu was de trein vanuit Uzunkopru met 362 passagiers onderweg naar Istanbul. Vijf wagons zijn ontspoord bij de plaats Sarilar. De autoriteiten melden dat het spoor in slechte conditie was als gevolg van hevige regenbuien en een aardverschuiving.

Fitnessapp Polar van telefoons Defensie

Het ministerie van Defensie heeft het gebruik van sport- en fitnessapps op diensttelefoons tijdelijk onmogelijk gemaakt. De maatregel is genomen nadat bleek dat persoonlijke informatie achterhaald kan worden via de app van het Finse bedrijf Polar. Dat heeft minister Ank Bijleveld (Defensie) zondag aan de Tweede Kamer laten weten. ''Privégegevens van militairen, burgermedewerkers en in het bijzonder medewerkers van inlichtingendiensten in binnen- en buitenland liggen op straat'', aldus Bijleveld.

Het weer op vakantie

Zomers warm in populaire vakantielanden

In vrijwel alle populaire vakantielanden zijn de temperaturen maandag zomers te noemen. Bijna overal wordt het minimaal 25 graden, in het zuiden van Europa oplopend tot rond 30 graden. Het warmst is het in Andalusië met maxima van soms meer dan 35 graden.

In de Benelux, Noord-Frankrijk, delen van Engeland en Noord-Duitsland komt meer bewolking voor dan in de afgelopen dagen. De kans op regen blijft zeer klein, wel daalt de temperatuur iets.

Later in de week wordt het opnieuw zonniger en warmer. In het zuiden van Europa blijft het bijna overal zonnig warm, alleen in het noorden van Italië en de Alpenlanden neemt vooral woensdag de kans op buien toe.

