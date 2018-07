Nieuwsupdate 7 juli: Gaviria pakt gele trui | Stroeve gesprekken Noord-Korea

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Gaviria pakt eerste gele trui

De winst in de eerste etappe van de Tour de France ging naar sprinter Fernando Gaviria van Quick-Step Floors, die daarmee de eerste drager van de gele trui is. Dylan Groenewegen van Lotto-Jumbo kwam niet verder dan de zesde plek. Chris Froome (valpartij) en Nairo Quintana (lekke band) liepen direct tijdverlies op. Froome geeft in het klassement 51 seconden toe en voor Quintana bedraagt de schade 1 minuut en 12 tellen.

Stroeve gesprekken over Noord-Korea

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft zaterdag naar eigen zeggen positieve gesprekken gevoerd met de Noord-Korea minister van Binnenlandse Zaken over denuclearisatie in het Aziatische land. Kort na zijn uitspraken, liet Noord-Korea echter weten dat het land de gesprekken met de VS juist als niet positief ervaren had. Het land stelt zelf dat de eerdere plannen voor een volledige denuclearisatie van het land misschien niet doorgaan als de VS niets in ruil biedt. Noord-Korea zegt niets te voelen voor "eenzijdige denuclearisatie".

Engeland bereikt voor het eerst in 28 jaar halve finale WK voetbal

Op het WK in Rusland bereikte Engeland als derde land de halve finales. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won met 2-0 van Zweden door doelpunten van Harry Maguire (voor rust) en Dele Alli (in de tweede helft). De Engelsen staan voor het eerst in 28 jaar in de halve eindstrijd en spelen voor een finaleticket tegen Kroatië of gastland Rusland.

​Drie tieners opgepakt voor bommelding stadion sc Heerenveen

De politie heeft zaterdag een dertienjarige en twee vijftienjarige jongens gearresteerd in het zuiden van Nederland in verband met het doen van een valse bommelding bij het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen op woensdag. Als gevolg van de bommelding werd het stadion en de directe omgeving toen afgesloten. Na een uitgebreide zoektocht werden er geen explosieven gevonden. De tieners konden aangehouden worden dankzij een tip. De politie heeft de bommelding zaterdag betiteld als "een uit de hand gelopen grap".

Het weer op vakantie

Warm, zonnig en droog weer in meeste delen van Europa

In grote delen van Europa is het zondag zonnig en warm zomerweer, zo meldt Weerplaza in een weersvoorspelling. Het noorden van Schotland en Noord-Ierland maken wel kans op wat regen, net als de westkust van Noorwegen. Populaire bestemmingen zoals Italië en Spanje en Frankrijk hebben allemaal te maken met zonnig en droog weer. De temperaturen lopen daarbij uiteen tussen de 28 en 33 graden. In het noorden van Spanje zijn meer wolken en kan wat regen vallen en ook het noorden van Italië maakt kans op een enkele bui. De zwaarste regenval is er in het zuidoosten van Europa. Zo trekken regenfronten over Roemenië, Bulgarije en Griekenland. In Turkije en Kroatië blijft het daarentegen droog.

Vooruitzicht in Nederland: