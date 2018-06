Groningers zitten 'boven op besluiten Wiebes' na vertrek NCG

Wiebes in gesprek met Tweede Kamer over vertrek NCG

Alders vertrok na onvrede over stilleggen deel versterkingsoperatie

NCG bemerkte ook verminderd vertrouwen in zijn adviezen

Groningers willen debat massaal bijwonen om onvrede te uiten

​De Groningers zijn boos en teleurgesteld nadat afspraken over het versterken van woningen in de aardbevingsregio, gemaakt vanuit de politiek, opnieuw niet zijn nagekomen. Dit schetst Susan Top, de voorzitter van belangenvereniging Groninger Gasberaad.

Ook Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) onderschrijft dit en zegt dat het ook heel diep zit bij de Groningers. "We zijn al jaren in de wacht gezet."

NCG Hans Alders kondigde vorige week zijn vertrek aan, nadat hij niet aan de Groningers kon verkopen dat de versterking van bijna zestienhonderd woningen is stilgezet. Minister Wiebes wil wachten op onderzoeksresultaten die 1 juli verschijnen, want versterking voor deze woningen is volgens de minister misschien niet meer nodig als de gaswinning naar nul gaat.

Dit is echter onveilig, vindt de voormalig NCG, die tegelijk ook te weinig vertrouwen van Wiebes zag in zijn adviezen.

Chaos

De NCG is een samenwerkingsorgaan van Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie en het Rijk. Alders was sinds 2015 verantwoordelijk voor het afhandelen van de schadedossiers, maar maakt zijn termijn van vijf jaar dus niet af.

"En hiermee is de chaos compleet", reageerde SP-Kamerlid Sandra Beckerman op het vertrek van Alders. Ook Top zegt het vertrek van de NCG 'balen' te vinden. "Voor de consistentie helpt het niet. Maar het ging over zijn geloofwaardigheid."

Van der Knoop erkent ook dat "het niet voor niets is dat Alders is opgestapt. Hij vond dat je dat (het uitstellen van de versterkingsoperatie, red.) de mensen niet aan kon doen."

Vertrouwen

De organisaties hebben geen goed woord over voor het besluit van de minister. "Wiebes denkt dat de aardbevingen gaan verminderen en loopt daarop vooruit", aldus Van der Knoop.

Volgens Top heeft het imago van de minister bij de Groningers een grote deuk opgelopen. "Wiebes begon heel positief en slaagde erin om mensen voor zich te winnen. Daarom is het zo zuur dat dit nu de kop wordt ingedrukt." Er moet volgens haar dan ook een hoop gebeuren, wil Wiebes dat vertrouwen een beetje redden.

De organisaties hebben de Groningers opgeroepen om mee te reizen naar Den Haag. Voor de belangstellenden is bussen geregeld. "Ik denk dat er meer dan honderd, misschien wel tweehonderd mensen komen", aldus Top. Zeker is dat de publieke tribune in Den Haag goedgevuld zal worden.

"Zo houden we een vinger aan de pols", aldus Van der Knoop. "En we moeten hem strak houden, anders gaat de pols bewegen."

Harde toezeggingen vanuit de politiek willen de Groningers wel, maar worden niet verwacht, zegt Top. "Onze motivatie is dat we willen laten zien dat we nog steeds in de gaten houden hoe er met ons wordt omgegaan. We zijn nu niet tevreden."