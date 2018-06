Dit kun je verwachten van de rechtszaak over dood Anne Faber

Eerst worden de verdenkingen en het dossier inhoudelijk besproken. Dit zorgt naar verwachting voor meer details over de zaak, bijvoorbeeld over hoe P. en Faber elkaar zijn tegengekomen en wat er precies met Faber is gebeurd.

Tijdens eerdere pro-formazittingen is al gebleken dat P. zijn daad heeft bekend aan de politie. Op enig punt is hij de vrouw op 29 september tegengekomen. Hij heeft Fabers handen vastgebonden en haar op zijn scooter meegenomen naar een omheinde plek, waar hij haar verkrachtte en vervolgens om het leven bracht met een mes.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wijst dit op moord. De advocaten van P. zijn echter van mening dat de man niet uit voorbedachte rade heeft gehandeld, wat zou neerkomen op doodslag.

Mes

Er is de afgelopen periode op verzoek van de verdediging onderzoek gedaan naar het mes waarmee Faber mogelijk gedood is. Dit wapen is nooit teruggevonden. P. zou het mes eerder hebben gebruikt om gipsplaten te snijden in een oude keuken op het terrein van de kliniek in Den Dolder, waar hij werkte aan zijn terugkeer in de maatschappij. Hij heeft eerder een elfjarige celstraf opgelegd gekregen voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in 2010.

Ook is een medebewoner uit de kliniek waar P. verbleef gehoord door de rechter-commissaris. Zijn verklaring zal ook een rol spelen in de zaak tegen de verdachte, het is echter niet bekend waar de medebewoner precies naar gevraagd is.

Geestelijke gesteldheid

Een belangrijk element op maandag is ook het rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC), waar de geestelijke gesteldheid van P. is onderzocht. Hieruit zou moeten blijken of de verdachte toerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad.

Toen P. terechtstond voor de verkrachtingen van de twee meisjes in 2010, heeft hij onderzoek naar zijn psyche geweigerd. Advocaat Niels Dorrestein heeft eerder al toegezegd dat zijn cliënt zou meewerken aan het onderzoek in het PBC.

Tijdens zijn opname in het PBC heeft P. vijf medewerkers mishandeld. Dit feit is aan de strafzaak toegevoegd.

Nabestaanden

Op dinsdag krijgen de nabestaanden van Faber de mogelijkheid iets te zeggen over het leed dat hen is aangedaan.

De officier van justitie spreekt vervolgens de strafeis tegen P. uit. Daarna volgt het pleidooi van de advocaat van de verdachte. Vervolgens volgt repliek en dupliek, waarin het OM en Dorrestein op elkaar kunnen reageren.

Het laatste woord is aan Michael P. Het is mogelijk dat de man uitleg geeft over hoe hij tot zijn daad is gekomen. Eerder heeft de man al spijt betuigd.

De rechtbank doet op 17 juli om 10.00 uur uitspraak in de zaak.

