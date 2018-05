'Een hond kan zelfs niet voor korte tijd in hete auto blijven'

Jaarlijks tientallen honden achtergelaten in hete auto door baasjes

Vijf tot tien honden sterven per jaar als gevolg van oververhitting

Dierenbescherming wil bewustzijn van hondeneigenaren vergroten

"De reactie die we vaak krijgen van mensen die zo'n situatie meemaken, is 'we wisten niet dat het zo snel kon gaan'", vertelt Carmen Silos, persvoorlichter bij de Dierenbescherming. "Ook zeggen mensen dat ze niet wisten dat het gevaarlijk was om de hond achter te laten."

Het feit dat honden zelfs niet voor korte tijd in een hete auto achtergelaten kunnen worden, lijkt volgens Silos nog niet bij alle hondeneigenaren te zijn doorgedrongen. Als voorbeeld geeft ze dat de temperatuur in de auto binnen tien minuten oploopt tot 31 graden bij een buitentemperatuur van 21 graden.

"Als mensen hun hond in de auto achterlaten terwijl ze 'even snel' boodschappen doen, kan al een risicovolle situatie ontstaan. Het kan zomaar druk zijn bij de kassa, of je komt iemand tegen met wie je een praatje maakt."

"Een hond kan niet zweten zoals mensen", legt Silos uit. Als de hitte in de auto oploopt, zal het bloed van de hond gaan stollen. Als gevolg hiervan vallen de organen van het dier uit en "worden de hersenen gekookt". Vijf tot tien honden per jaar sterven als gevolg van zo'n situatie.

Meldingen

Opvallend is ook dat het aantal meldingen dat binnenkomt bij het landelijk dierenmeldpunt van de politie over honden die vastzitten in een hete auto, de afgelopen jaren niet is verminderd.

Wel is het positief, merkt Silos op, dat het lijkt alsof steeds meer mensen weten wat ze moeten doen als ze een hond in een warme auto zien.

"Het belangrijkste is: wacht niet. Bel meteen met 144 (het dierenmeldpunt van de politie, red.), want na tien minuten is de situatie al nijpend." Als de hond er al slecht aan toe is - kenmerken zijn bijvoorbeeld de tong uit de bek en versuffing - is het een waarschijnlijk scenario dat het dierenmeldpunt toestemming geeft om de ruit in te slaan.

"Hierna is het zaak om de hond op een koele plaats neer te leggen en wat lauw water te geven", aldus Silos. IJskoud water is niet goed, onder meer omdat het voor diarree kan zorgen en het honden energie kost om het water op te warmen.

Borden

Om mensen bewuster te maken van het gevaar van het achterlaten van de hond in de hete auto, is de Dierenbescherming vorig jaar gestart met het plaatsen van waarschuwingsborden. Deze zijn gebaseerd op de bekende 'op slot, buit eruit'-waarschuwing.

Dit jaar zijn er vijftig tot honderd borden neergezet op locaties waar mensen hun hond mogelijk "even in de auto laten zitten". Hieronder vallen bijvoorbeeld de parkeerterreinen van Ikea en bij woonboulevards. Ook Madurodam en vogelpark Avifauna hebben de borden besteld.

Woensdag is zo'n waarschuwingsbord bij pretpark de Efteling onthuld, waar overigens ook gratis hondenkennels aanwezig zijn. Hier ontstond volgens Silos wel een opmerkelijke situatie. Toen het bord was geplaatst, kwam een beveiliger om te melden dat er een hond vastzat in een auto. "Het is wel goed afgelopen." Maar wat betreft bewustwording moet dus nog "een en ander gebeuren".

Hondeneigenaren die het dier in een hete auto achterlaten, zijn overigens strafbaar en lopen risico op een geldboete die kan oplopen tot honderden euro's. "Maar het ergste is dat de hond kan sterven. En dit is een onbetaalbaar verlies voor de eigenaar."