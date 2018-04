Dit is wat we weten over terrorismeverdachte Salah Abdeslam

Abdeslam speelde vermoedelijk een kleine rol bij de aanslagen in Parijs.

Abdeslam geldt als de enige nog levende terrorist die betrokken was bij de aanslagen in Parijs, waarbij op 13 november 2015 130 doden vielen. Hij zou tegenover de politie hebben bekend dat hij een bomgordel droeg, die hij moest laten ontploffen vlak bij het Stade de France. De gordel was defect, waarna Abdeslam het explosief in een vuilnisbak gooide.

Na een maandenlange zoektocht werd Abdeslam op 18 maart 2016 aangehouden tijdens een politieactie in Molenbeek. Vier dagen daarna werd Brussel getroffen door aanslagen, waarbij 32 doden vielen. De veiligheidsdiensten denken dat Abdeslam op de hoogte was van het plan voor de aanslagen in Brussel.

Abdeslam heeft nog niet terecht gestaan voor zijn aandeel in deze aanslagen.

In Brussel stond Abdeslam terecht voor een schietpartij.

Op 15 maart 2016 wilden vier Belgische en twee Franse agenten aan een huiszoeking beginnen, na het openen van de deur werden zij onmiddellijk onder vuur genomen. Abdeslam was een van de aanwezigen in het huis.

In de uren daarna volgden nog meer schotenwisselingen. Uiteindelijk wist een scherpschutter een van de aanwezigen in het huis dodelijk te raken. De omgekomen man werd ervan verdacht een voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs.

Drie agenten raakten gewond bij de schietpartij. Abdeslam wist te ontkomen. Drie dagen later werd hij alsnog aangehouden, net als medeverdachte Sofien Ayari.

Adeslam is schuldig bevonden aan poging tot moord.

Abdeslam stond terecht voor poging tot moord in een terroristische context. Aanvankelijk weigerde hij te praten in de rechtszaal, maar in maart brak hij het stilzwijgen. Hij deed een goed woordje voor een andere verdachte.

Advocaat Sven Mary eiste in februari vrijspraak voor zijn cliënt Abdeslam. Volgens Mary is het strafonderzoek onrechtmatig omdat taalwetgeving is overtreden. De beslissing om een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme aan te stellen was in het Frans opgesteld. De wet schrijft volgens Mary voor dat dat in dit geval in het Nederlands had moeten gebeuren. Het onderzoek zou daarom nietig zijn.

In februari is tegen de twee verdachten twintig jaar cel geëist.

Salah Abdeslam is een in Brussel geboren Fransman.

In 1989 is hij in Brussel geboren als zoon van een in Algerije geboren Marokkaan. Hij is in 2006 getrouwd en in 2013 weer gescheiden. Hij werkte van 2009 tot 2011 als technisch medewerker voor het Brusselse vervoerbedrijf STIB, waar zijn vader eerder ook werkte.

Abdeslam werd ontslagen omdat hij herhaaldelijk niet op zijn werk verscheen. Volgens de politie van Brussel was hij betrokken bij kleine criminaliteit, zoals diefstallen. Na zijn radicalisering zou hij veel hebben rondgereisd in Europa.