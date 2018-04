Waar draait de zaak rond pornoster Stormy Daniels en Trump precies om?

Stormy Daniels zou in 2006 het bed hebben gedeeld met Trump.

Pornoactrice Stormy Daniels, bekend van films als Space Nuts en Playgirl: Heavenly Heat, ontmoette Donald Trump tijdens een golftoernooi in 2006. Een gesprek zou hebben geleid tot een seksuele affaire. Op dat moment was Trump pas een jaar getrouwd met Melania, zijn derde vrouw. Zij beviel in 2006 van een zoon, Barron Trump.

Daniels probeerde in 2011 haar verhaal te verkopen aan een roddelblad. Het interview werd nooit gepubliceerd, omdat Trumps advocaat Michael Cohen dreigde het tijdschrift aan te klagen. Daniels beweerde kort daarna met geweld te zijn bedreigd.

De zaak kwam weer aan het rollen in 2016, toen Trump presidentskandidaat werd.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 raakten de media opnieuw geïnteresseerd in het verhaal van Daniels. Naar eigen zeggen kon ze veel geld verdienen door een interview te geven. Uiteindelijk betaalde Cohen haar 130.000 dollar om niets te vertellen over Trump, aldus de pornoactrice. Het contract werd minder dan twee weken voor de verkiezingen getekend.

Opmerkelijk genoeg claimt Cohen dat hij de 130.000 dollar uit eigen zak heeft betaald, en dat dit niet werd vergoed door de Trump-campagne. De betaling kan worden gezien als een bijdrage aan de campagne. Het is strafbaar om dit soort financiële steun niet te melden. Bovendien ligt de grens voor individuen op 2.700 dollar.

Het zwijgcontract kwam in januari 2018 voor het eerst in de media.

Afgelopen januari publiceerde The Wall Street Journal voor het eerst details over het zwijgcontract. In eerste instantie ontkende Daniels de affaire en de ontvangst van zwijggeld, maar later deed ze toch een boekje open. Ze claimt nu dat het contract niet geldig was, omdat het nooit is getekend door Trump. Formeel zou er dus geen geheimhoudingsverklaring bestaan tussen de pornoster en de president.

Daniels is naar de rechter gestapt om de ongeldigheid van het contract bevestigd te krijgen. In een tegenaanklacht eist Cohen een schadevergoeding van 20 miljoen dollar, omdat Daniels volgens hem contractbreuk heeft gepleegd door haar verhaal te vertellen.

Trump zelf blijft trouwens ontkennen het bed met Daniels te hebben gedeeld.

Het probleem is niet de affaire zelf, maar de afhandeling van de zaak.

Trump zou niet de eerste president zijn die is vreemdgegaan. De vraag is vooral of hij als presidentskandidaat Daniels het zwijgen heeft opgelegd of dat het op een legale wijze is gebeurd.

Hoewel de zaak Trumps populariteit bij de achterban niet aan lijkt te tasten, is de affaire al weken in het nieuws. Het lijkt niet onmogelijk dat er beeldmateriaal bestaat van de buitenechtelijke ménage à deux van Trump en Daniels. Haar advocaat heeft hier al vaker naar gehint. Bovendien wordt de kans steeds groter dat er andere gevoelige informatie over Trump en zijn zaken op straat komt te liggen.

De FBI heeft begin april een inval gedaan bij Michael Cohen, de advocaat van Trump.

De FBI confisqueerde bij de huiszoeking Cohens administratie in zijn kantoor en woning. Hij wordt verdacht van mogelijke bankfraude en onregelmatigheden met campagnefinanciën. Het zou onder meer gaan om het geld dat hij aan Stormy Daniels heeft betaald.

Cohen vroeg de federale rechter het recht tot inzage in alle documenten te beperken. Het FBI-onderzoek naar Cohen volgt uit het grote onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Cohen en zijn advocaten bepleiten dat het grootste deel van de door de FBI ingenomen gegevens vallen onder de geheime communicatie tussen advocaat en cliënt. Maar deze regels gelden doorgaans niet als een cliënt met een advocaat praat over een misdrijf dat hij nog gaat plegen.

Volgens Amerikaanse media kan de inbeslagname van de administratie van Cohen en een eventuele getuigenis van hem grote gevolgen hebben voor Trump. De advocaat is al jarenlang een van de meest loyale medewerkers van de president en zakenman.

De affaire kan invloed hebben op de belangrijke verkiezingen in november.

In november vinden in de VS belangrijke verkiezingen plaats: het volledige Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat wordt gekozen. De Republikeinen lijken er in de voorlopige peilingen niet gunstig voor te staan door de impopulariteit van Trump bij een groot deel van de achterban.

Republikeinse kandidaten zullen de focus zoveel mogelijk willen houden op de groeiende economie en de belastingverlagingen van Trump, maar dat wordt een stuk moeilijker als er steeds smeuïge verhalen over de president en een pornoster in het nieuws zijn.

