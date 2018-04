Waar draait de zaak rond de Belgische Kasteelmoord precies om?

2012: De Kasteelmoord

De echtgenote van de Vlaamse projectontwikkelaar Stijn Saelens vindt op 31 januari 2012 een kogelhuls en bloed- en sleepsporen in de entreehal van het kasteel in het West-Vlaamse Wingene, waar het echtpaar woonde met hun vier kinderen. Het bloedspoor leidt naar de oprit van het kasteel. Gezien de hoeveelheid bloed heeft de politie de sterke verdenking dat Saelens dood is.

De schoonvader - huisarts André G. (67) - en zwager van Saelens zijn meteen in beeld als verdachten. Ook een oude vriend van G., beroepscrimineel Pierre S. (67), wordt in hechtenis genomen. In eerste instantie werden ook vier Tsjetsjenen opgepakt, maar zij worden uiteindelijk weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs.

Na een grote zoekactie wordt het lijk van Saelens, twee weken na zijn verdwijning, gevonden in een put in de plaats Maria-Aalter, vlakbij het vakantiehuisje van Pierre S. Uit de lijkschouwing blijkt dat een kogel in zijn rechterlong hem het leven heeft gekost.

G. verklaart dat Saelens zich had vergrepen aan zijn eigen dochtertje. De huisarts zou daar melding van hebben gedaan, maar volgens zijn advocaten werd dat nooit onderzocht - mogelijk vanwege de invloedrijke familie van Saelens. De huisarts wilde zijn schoonzoon "een lesje leren" door hem te laten afranselen en hem een paar dagen gevangen te houden. Het zou niet de bedoeling zijn geweest om Saelens te vermoorden. G. houdt dat verhaal jaren vol. Een brief die in de cel van Pierre S. werd gevonden bevestigt diens betrokkenheid bij het 'lesje'.

De aanklagers geloven G. niet. In de maanden voor de moord zou het conflict tussen G. en Saelens hoog zijn opgelopen. Saelens zou onder meer de dokterspraktijk van zijn schoonvader zijn binnengestormd om aan te kondigen dat hij en zijn gezin naar Australië zouden vertrekken om daar een nieuw leven te beginnen. Dat zou G. het laatste zetje hebben gegeven om de moord op zijn schoonzoon te beramen.

2013-2016: DNA-bewijs

Bijna een jaar na de moord op Saelens wordt de dader geïdentificeerd aan de hand van DNA-materiaal. Het bleek te gaan om een Nederlander, de Eindhovense beroepscrimineel Anton 'Ronny' van B. Die overleed in 2012 aan alvleesklierkanker - op het moment van de moord wist hij al dat hij terminaal ziek was. Een DNA-spoor van een vermoedelijke tweede dader leidt niet direct naar een verdachte.

Op grond van het telefoonverkeer van Pierre S. wordt in 2013 ook de Zeeuw Evert de C. (54) gearresteerd. Hij zou hebben bemiddeld tussen S. en Van B. Twee jaar later wordt ook Franciscus 'Roy' L. (40) opgepakt. De Tilburger is de neef en de oud-chauffeur van Van B. Het tweede DNA-spoor dat in Maria-Aalter werd gevonden blijkt van hem afkomstig te zijn. Hij wordt uitgeleverd door Nederland.

L. bekent uiteindelijk zijn betrokkenheid, maar zegt niet te hebben geweten waarom zijn oom naar Wingene wilde. Wel zou hij na afloop hebben geholpen het lijk van Saelens te verbergen.

Er ontspint zich een ingewikkeld juridisch steekspel rondom de zaak-Kasteelmoord. Afgetapte telefoongesprekken waaruit zou blijken dat de familie Saelens te nauwe banden onderhoudt met het Openbaar Ministerie lekken uit en er zouden bestanden van de computer van Saelens zijn gewist. Bovendien ruziën de verdachten via hun advocaten met elkaar en wordt een van de onderzoeksrechters gewraakt. De zaak krijgt in België enorm veel media-aandacht.

2017-2018: Bekentenissen

Vlak voor de start van de inhoudelijke behandeling van de zaak, in maart 2017, besluit Pierre S. uit de school te klappen over zijn vriend André G. Die gaf wel degelijk opdracht een huurmoordenaar te vinden om zijn schoonzoon om te brengen, zegt de beroepscrimineel. Hij geeft ook details over de betaling voor de moord.

Aan het einde van de inleidende zitting van het proces, op dinsdag 2 mei 2017, laat G. het verhaal dat hij jarenlang vertelde los. Hij geeft toe dat het zijn bedoeling was om Saelens te laten doden. In een emotioneel betoog vertelt hij dat te hebben gedaan uit zorgen om zijn kleinkinderen. Zijn dochter Elisabeth zegt haar vader te hebben vergeven voor zijn daad.

Het Belgische OM heeft dertig jaar geëist tegen André G., 26 jaar tegen Pierre S., 28 jaar tegen Evert de C. en 24 jaar tegen Franciscus L.