Vooral lezen en rekenen punten van zorg in onderwijs

Lees- en rekenprestaties dalen op langere termijn

In vergelijking met 2015 en 2016 behaalden minder leerlingen in 2017 het streefniveau lezen, luidt het rapport. De onderwijsinspectie noemt het zorgwekkend dat bijna 2.500 leerlingen laaggeletterd de school verlaten. Dat zijn kinderen die veel moeite hebben met lezen en schrijven.

Het aantal leerlingen dat laaggecijferd is, ligt op ruim achtduizend. Iets meer leerlingen bereiken wel het gewenste streefniveau. De inspectie heeft meer onderzoek nodig om te achterhalen waar die lichte stijging vandaan komt. Zo onderzoekt de inspectie nog de manier waarop rekenles wordt gegeven in het basisonderwijs.

Op het gebied van lezen is er een sterke achteruitgang te zien. Dat hangt deels samen met matige betrokkenheid die leerlingen voelen bij de leesles. Bijna een kwart van de leerlingen vindt lezen erg leuk, wat internationaal gezien een lage score is. Minder plezier in lezen kan leiden tot minder lezen, wat weer een negatieve invloed heeft op de leesvaardigheid.

De inspectie ziet vooral bij jongens een daling in de leesvaardigheid. Dat verschil zit voornamelijk in de basisvaardigheden, bij complexe vaardigheden blijft het verschil tussen jongens en meisjes gelijk. Ten opzichte van 2015 is het percentage jongens dat het streefniveau voor lezen in groep 8 haalde met 16 procentpunten gedaald, ten opzichte van 11 procentpunten bij de meisjes.

Voornamelijk kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond halen minder goede resultaten bij lezen. Ook op het gebied van taalverzorging en rekenen lopen zij achter.

Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie laat weten dat het erg moeilijk is om zo'n opgelopen achterstand in te halen. "De basisvaardigheden heb je nodig om ook andere vakken eigen te maken. Alles is dus veel moeilijker voor deze leerlingen."

Segregatie neemt toe

Het segregatieniveau in het Nederlandse primair onderweg is voor zowel etnische als voor sociale groepen hoog.

Leerlingen met laagopgeleide ouders gaan in veel gevallen naar andere scholen dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. Zo gaat die laatste groep vaker naar algemeen bijzondere scholen. Volgens de inspectie scheiden vooral academisch opgeleide ouders zich af. Dat ligt deels aan woonsegregatie, maar meer doordat ouders kiezen voor eigen scholen. Dat verschil is voornamelijk te zien in grote steden.

Leerlingen met academisch geschoolde ouders hebben 20 tot 30 procent meer kans om een advies te krijgen dat boven hun toetsscore ligt en 20 tot 30 procent minder kans om een lager advies te krijgen.

De etnische segregatie is nog altijd hoog, maar neemt wel af. Steeds vaker gaan kinderen met een niet-westerse migratieachtergond en leerlingen zonder een migratieachtergrond naar dezelfde school.

Verschillen tussen jongens en meisjes

Zowel bij lezen als taalverzorging presteren meisjes beter dan jongens. Jongens doen het wat rekenen betreft wel beter dan meisjes. Het verschil op dat gebied is stabiel.

In het voortgezet onderwijs blijven jongens vaker zitten. Zij stromen ook vaker door naar lagere niveaus. Ook wat de keuzes betreft zijn er verschillen. Jongens staan positiever tegen natuur en techniek dan meisjes. Jongens hebben er meer plezier in, vinden het makkelijker en zijn vaker geneigd er in de toekomst iets mee te gaan doen.