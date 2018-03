Wie is wie in de liquidatiegolf rond de mocro-maffia?

Nabil B.

Nabil B., 30 jaar en afkomstig uit Utrecht, was een belangrijke pion in de Utrechtse onderwereld. Volgens Panorama voerde hij liquidaties zelf niet uit, maar werd hij ingezet om informatie te vergaren over liquidatiedoelwitten. B. schaduwde de doelwitten en regelde vervolgens wat van belang was. Nummerborden en plekken waar het doelwit vaak kwam noteerde hij. Daarnaast maakte hij foto's van het doelwit, zodat de uiteindelijke schutter een goed beeld zou hebben van de persoon die geliquideerd moest worden.

Dat ging in januari 2017 mis bij een poging tot het liquideren van Khalid H. (zie hieronder). Niet H., maar Hakim Changachi werd doodgeschoten. Hij woonde in dezelfde flat als H.. De familie van de per ongeluk doodgeschoten Changachi is goed bevriend met B. Hij legde contact met de familie van Changachi en bekende betrokken te zijn geweest bij de dood van slachtoffer. In september 2017 stapte B. naar de politie. Hij is sindsdien onderdeel van een beschermingsprogramma, maar zal wel worden vervolgd voor zijn rol bij de liquidatie op Changachi.

Zijn advocaat liet weten dat de dood van Changachi "aan zijn geweten knaagde" en dat hij dus besloot om kroongetuige te worden. B. accepteerde "de verregaande consequenties voor hemzelf en anderen."

Dat die consequenties groot zouden kunnen zijn, bleek uit sms'jes die de vermoedelijke opdrachtgevers van B. naar elkaar stuurden, nadat het OM bekendmaakte dat B. kroongetuige was geworden. Als hij hun namen zou noemen, zou "iedereen van hem (B., red.) gaan slapen", stuurden de opdrachtgevers volgens het Het Parool naar elkaar. In het criminele circuit betekent "gaan slapen" niets minder dan liquideren.

Redouan Taghi

De opdrachtgever van kroongetuige B. is vermoedelijk Redouan Taghi, ook wel bekend als Ridouan. Na verklaringen van B. werd hij door de politie op de Nationale Opsporingslijst gezet. De politie heeft een bedrag van 25.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot de aanhouding van de 40-jarige Taghi leidt. Hij wordt door de politie gezien als een belangrijke pion in de internationale drugshandel.

Sinds 2009 is Taghi uitgeschreven in Nederland en de politie heeft geen idee waar hij verblijft. De politie denkt dat hij gebruik maakt van meerdere identiteiten. Taghi wordt verdacht van de moord op Changachi en de poging van moord op H.. Daarnaast wordt hij verdacht van nog zo'n tien liquidaties. Welke dat precies zijn is niet duidelijk, al wordt hij in verband gebracht met de moord op Martin Kok. Kok beweerde op zijn blog Vlinderscrime dat Taghi opdrachtgever was van veel liquidaties in de onderwereld, waarna Taghi een kort geding aanspande. Kok besefte dat hij door het bericht op zijn blog zou kunnen worden geliquideerd door Taghi.

Taghi woonde voorheen in Vianen, maar sinds hij is uitgeschreven in Nederland wisselt hij volgens De Telegraaf van verblijfplaatsen in Dubai, de Dominicaanse Republiek en Marokko. In dat laatste land wordt hij ook gezocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij een liquidatie op een terras in Marrakech.

Saïd Razzouki

Net als Taghi staat ook de 45-jarige Saïd Razzouki op de Nationale Opsporingslijst van de politie. Razzouki is een vriend van Taghi - beiden zijn opgegroeid in Utrecht - en de twee zouden nauw samen werken. Net als voor Taghi is een bedrag van 25.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot zijn aanhouding leidt.

Razzouki wordt gezien als de rechterhand van Taghi. Het Parool meldde dat Razzouki, als tussenpersoon van Taghi, opdracht gaf aan Nabil B. voor het liquideren van Khalid H.

Khalid H.

Khalid H. is net als de eerder genoemde mannen opgegroeid in Utrecht. Volgens het AD werkte hij in 2003 mee aan een reeks overvallen op supermarkten. Daar werd hij voor veroordeeld, maar omdat hij toen nog minderjarig was, waren die straffen niet al te zwaar. Daarna ging H. steeds meer een rol spelen in de drugscriminaliteit.

Dat hij op een liquidatielijst staat, is inmiddels wel duidelijk. Tot twee keer toe is een poging gedaan hem om te brengen. De eerste keer kon hij ternauwernood ontsnappen, doordat hij een shishalounge in Utrecht Overvecht via een andere uitgang verliet, waardoor de schutter hem misliep. Bij de tweede poging zag de schutter Hakim Changachi voor H. aan.

Twee dagen na de moord op Changachi belde H. de politie. Hij zag al twee dagen een Skoda Fabia in zijn straat in Utrecht Overvecht staan en had kennelijk het gevoel dat hij in de gaten gehouden werd. Zijn gevoel bleek juist te zijn, want toen de politie - die zijn telefoontje serieus neemt - de Skoda wilde controleren, reed de auto in hoog tempo weg.

Een wilde achtervolging in de richting van Amsterdam volgde en de inzittenden gooiden onderweg twee automatische wapens uit het raam. Bij Huizen werden twee verdachten aangehouden. Een derde verdachte ontsnapte. Die derde verdachte, Justin Jap Tjouw, werd twee weken later in Amsterdam Osdorp doodgeschoten.

Voor H. was het duidelijk dat hij vroeg of laat slachtoffer zou worden van een liquidatie. Hij heeft inmiddels zijn wijk Overvecht verlaten en is voor zijn eigen veiligheid naar Marokko vertrokken.

Zakaria A.

In zijn cel in Alphen aan den Rijn werd woensdag Zakaria A. aangehouden. De 24-jarige Utrechter wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Martin Kok, een van de liquidaties waarmee Redouan Taghi ook in verband wordt gebracht. A. zat sinds mei 2017 vast voor verboden wapenbezit. In 2015 was hij al eens veroordeeld voor een schietpartij aan de Atlasdreef in Utrecht, die in juli 2014 plaatsvond. Hij reed weg op een scooter waarmee pizza's worden bezorgd. Het leverde hem de bijnaam 'de schietende pizzakoerier' op.

A. werd na zijn arrestatie in 2017 in eerste instantie verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ranko Scecic, maar daar was onvoldoende bewijs voor, waardoor hij uiteindelijk werd veroordeeld voor verboden wapenbezit. Scecic werd in juni 2016 in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten, vlak voor hij zou getuigen in een zaak over meerdere liquidaties.

Na verklaringen van kroongetuige Nabil B. denkt de politie te weten dat Redouan Taghi en Saïd Razzouki opdracht hebben gegeven tot het liquideren van Scecic.