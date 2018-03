Dit is wat je moet weten over de zaak Anne Faber

De 25-jarige Faber verdween op 29 september tijdens een fietstocht, die haar langs meerdere gemeenten in de provincie Utrecht voerde. Haar vermissing beheerste bijna twee weken lang het nieuws, tot het lichaam van de vrouw op 12 oktober in een natuurgebied in Zeewolde (Flevoland) werd gevonden.

Het aantreffen van het lichaam van Faber gebeurde op aanwijzing van Michael P., die daags hiervoor was aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Hij wordt nu officieel verdacht van gekwalificeerde doodslag met voorbedachte rade, vrijheidsberoving en verkrachting van de vrouw.

Tijdens de eerste zitting in de zaak bleek dat P. tijdens politieverhoren heeft bekend dat hij Faber op de dag van haar verdwijning heeft verkracht en om het leven heeft gebracht. Ook de geestelijke gezondheid van de verdachte kwam ter sprake. P. is in januari opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De rapportage wordt in mei verwacht.

De vermissing

Anne Faber vertrok op de bewuste 29 september vanuit de stad Utrecht voor een fietstocht. Om 18.50 uur stuurde ze een foto van zichzelf naar haar vriend, ze was overvallen door een regenbui en volledig natgeregend. De vrouw bevond zich toen in Baarn. Het is het laatste levensteken dat Faber geeft.

Haar familie sloeg al snel alarm en in de hierop volgende dagen wordt er massaal gezocht in de bosrijke omgeving van Baarn. Naarmate de dagen verstreken, werd het aantal meezoekende vrijwilligers en het zoekgebied groter en groter. Naast politieagenten, zochten ook de Mobiele Eenheid (ME), Defensie, het Rode Kruis en bekenden van Faber mee.

Fiets

Vrienden van de vrouw troffen dinsdag op 3 oktober in Huis ter Heide een jas aan, die later van Faber blijkt te zijn. In dezelfde gemeente wordt twee dagen later haar fiets in een vijver aangetroffen. Weer een dag later vinden de zoekploegen de rugzak van de vermiste vrouw.

Op 8 oktober kwam de politie Michael P. op het spoor. Zijn DNA is gevonden op de jas van Faber. Er werd gehoopt dat hij de politie naar de locatie van de vrouw zou leiden. Dit gebeurde niet en daarom werd de 27-jarige man een dag later aangehouden.

Op basis van de verklaring van de verdachte werd het zoekgebied op 11 oktober verplaatst naar Zeewolde, de voormalige woonplaats van de verdachte. Op donderdag 12 oktober trof de politie het lichaam van Faber aan in een natuurgebied in die plaats. Daarmee kwam er een einde aan de zoektocht van dertien dagen.

Verkrachtingen

P. is een zedendelinquent, die in een kliniek in Den Dolder werkte aan zijn terugkeer in de maatschappij. In 2011 werd de man tot zestien jaar cel veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk. In hoger beroep werd dat uiteindelijk elf jaar.

Destijds verklaarde P. dat hij trots was op de verkrachtingen en dat een droom voor hem was uitgekomen. Hij werkte niet mee met een psychologisch onderzoek en kon daarom geen tbs krijgen.

De advocaat van P., Niels Dorrestein, heeft gezegd dat zijn cliënt ditmaal wel meewerkt aan de onderzoeken in het PBC. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de verdachte staat gepland op 11 en 12 juni.