Alex Wiegmink was willekeurig slachtoffer op de Posbank

Het is 20 januari 2003 iets na 17.00 uur als de meldkamer van de alarmcentrale van de politie Oost-Nederland een telefoontje binnenkrijgt. De persoon aan de andere kant van de lijn meldt zojuist getuige te zijn geweest van een misdrijf.

De man vertelt dat wanneer hij op zijn mountainbike door het natuurgebied de Posbank in Rheden rijdt, hij bij een kleine parkeerplaats een man in een wit shirt op de grond ziet liggen "met een hele grote rooie plek".

Tegelijkertijd ziet hij twee mannen lopen en, bang als hij is om erbij betrokken te raken, doet hij alsof hij niets ziet. Als hij vijf minuten later terugfietst ziet hij niemand meer.

Vermist

Ruim 2,5 uur later wordt Alex Wiegmink als vermist opgegeven. Hij is met zijn auto naar de Posbank gereden om daar een rondje te gaan hardlopen, maar is niet meer teruggekeerd. Het is imiddels 20.42 uur als de brandweer in het Brabantse plaatsje Erp een autobrand heeft geblust. Het is dan een uur nadat Wiegmink als vermist is opgegeven.

De brandweer doet een lugubere ontdekking: tussen de resten van de verbrande Opel Omega ligt een lichaam op de achterbank. Het is Wiegmink die na sectie op het lichaam blijkt te zijn overleden aan de gevolgen van een pistoolschot. De auto is van het slachtoffer zelf.

Huisschilder

Als de politie onderzoek doet op de door de getuige genoemde parkeerplaats treft men inderdaad bloed aan. DNA-onderzoek bevestigt dat het om bloed van Wiegmink gaat, maar wat is er gebeurd?

De 44-jarige Wiegmink is een huisschilder en er is geen sprake van enige criminele activiteiten. De politie tast dan ook in het duister over het motief. Verder onderzoek levert niet genoeg hard bewijs op om verdachten op te pakken en de politie moet met lede ogen toezien dat de zaak op de plank belandt.

Coldcaseteam

Tot een coldcaseteam van de politie de zaak twaalf jaar later in 2015 in alle stilte weer oppakt. De onderzoekstechnieken zijn inmiddels zo verbeterd dat de twee verdachten die in 2003 ook al in beeld waren, weer in het vizier komen.

Zo werd er vlakbij de auto een muts gevonden met daarop een DNA-spoor. Een vergelijking met het aanwezige materiaal in de DNA-databank levert een match op met Souris R. uit Veghel. De andere verdachte die in beeld is, is Frank S. uit Boekel. De mannen worden vanaf dat moment intensief afgeluisterd.

Opsporing Verzocht

Op 1 november 2016 besluit de politie nogmaals aandacht te vragen voor de zaak in het programma Opsporing Verzocht. Het blijkt het laatste duwtje dat S. nodig had. Een dag na de uitzending meldt hij zich bij de politie en zegt betrokken te zijn bij de dood van Wiegmink. R. wordt diezelfde dag aangehouden. De zaak lijkt zo goed als opgelost.

De bekentenis van S. zorgt ervoor dat er eindelijk een einde komt aan een groot aantal vraagtekens in de zaak. Wiegmink is een willekeurig slachtoffer dat op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats was.

Overval

De twee mannen willen een overval gaan plegen, maar willen daarvoor niet hun eigen auto gebruiken. Ze besluiten om op een stille plek een persoon onder dreiging van een vuurwapen zijn auto af te laten staan. Als ze op 20 januari 2003 de groene Opel Omega zien staan, besluiten ze dat die het wordt.

Als Wiegmink terugkomt van zijn rondje hardlopen wordt hij geconfronteerd met S. en R. die hem met getrokken wapens dwingen zijn auto af te geven. Wiegmink zou, volgens de verklaring van S., echter op hen af zijn komen rennen en wordt doodgeschoten.

Ongeloofwaardig

De rol van S. is duidelijk in dit verhaal gezien zijn bekentenis en ondersteunend bewijs. R. ontkent echter betrokken te zijn bij de dood van Wiegmink, maar zijn verhaal is ongeloofwaardig.

De politie heeft in de maanden voorafgaand aan zijn arrestatie namelijk een undercoveroperatie opgezet. Tegen een van de undercoveragenten legt R. een bekentenis af. In de rechtbank houdt hij vol deze te hebben verzonnen. Maar ook S. wijst R. als medeschuldige aan.

Veroordeling

Wie het fatale schot heeft gelost is nooit duidelijk geworden, maar speelt volgens de rechtbank geen rol bij het oordeel. Beide mannen zijn volgens de rechter betrokken bij de dood van Wiegmink en worden op 7 juni 2017 veroordeeld tot respectievelijk veertien en zestien jaar cel.

R. gaat in hoger beroep. S., de man die een bekentenis aflegde en elke straf zei te accepteren omdat hij berouw had van zijn daad, doet dit verrassend genoeg ook.

Het is reden voor de officier van justitie om tegen beide mannen een hogere straf te eisen; zestien jaar cel.