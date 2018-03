De vergissing die leidde tot de moord op Djordy Latumahina

Op 8 oktober 2016 parkeert Djordy Latumahina rond 17.30 uur zijn zwarte Mini Cooper in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West.

Latumahina woont in het bovengelegen appartementencomplex en is op weg naar huis. Naast hem zit zijn destijds 30-jarige vriendin, hun toen 2-jarige dochtertje zit op de achterbank.

In de minuten die volgen benaderen Tony D. en Djurgen W., althans volgens de lezing van justitie, de auto. Ze vuren meerdere kogels af op de auto. Latumahina is kansloos en overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen, zijn vriendin raakt zwaargewond. Het meisje achterin blijft wonderwel ongedeerd.

Vlucht

In de garage wacht volgens het Openbaar Ministerie (OM) Ulrich B. in een gestolen Volkswagen Caddy die dienst doet als vluchtauto. De drie mannen rijden na het schietincident naar de Wittgensteinlaan even verderop in Amsterdam. De Caddy wordt in brand gestoken en ze stappen over in een zwarte Seat Leon.

Uiteindelijk stranden de mannen in Hoofddorp. B. verliest iets voor 18.30 uur de macht over het stuur en ze belanden in de berm met een lekke band. De auto wordt achtergelaten en ze gaan te voet verder. Ze worden even later opgepikt door iemand in een Mercedes Vito.

Het ongeluk levert het OM belangrijk bewijs op want terwijl ze de Kruisweg in Hoofddorp oversteken, worden de verdachten vastgelegd op camera. Ook hebben de mannen geen kans gezien de auto in brand te steken.

Raadsel

De dood van Latumahina is in eerste instantie een raadsel. Hij is geen bekende van de politie en er is niks bekend over eventuele connecties tussen hem en mensen in de onderwereld.

Een week na de dood van de man, laat Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg aan de Amsterdamse stadszender AT5 weten er ernstig rekening mee te houden dat het hier om een zogenoemde 'vergismoord' gaat. Latumahina zou niet het beoogde doelwit zijn.

De politie nuanceert de uitspraak van Aalbersberg de dagen erna enigszins, door te stellen dat er met meerdere scenario's rekening wordt gehouden. De Telegraaf schrijft dat mogelijk het leven van Latuhamina als dj en organisator van feesten een rol heeft gespeeld bij zijn dood. Dit tot frustratie van de mensen in de omgeving van Latuhamina die de insinuaties volledig terzijde schuiven.

Lopende het onderzoek raakt de recherche ervan overtuigd dat Latuhamina het slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling. Het beoogde doelwit is volgens Het Parool drugscrimineel Gino M., die in hetzelfde appartementencomplex woont en eveneens in een zwarte Mini Cooper rijdt.

Doorbraak

De doorbraak volgt in maart 2017. In een gecoördineerde actie houdt de Amsterdamse politie op 28 maart vijf mannen aan voor betrokkenheid bij de dood van Latumahina. Onder hen de hoofdverdachten en beoogde coördinators van de moord, Cedric R. en zijn broer Wendel.

Diezelfde avond toont het programma Opsporing Verzocht beelden van de twee schutters. Twee dagen later arresteert de politie Djurgen W..

De aanhouding van Tony D. volgt op 14 november tijdens een undercoveractie van de politie. Twee agenten doen zich voor als leden van een Molukse motorbende als ze bij de vriendin van D. in de auto stappen. Volgens stukken die de NOS in handen heeft laten de twee aan de vrouw weten dat zij de moord op hun Molukse broeder niet laten rusten.

Ze vragen de vrouw wie er begin oktober 2016 in hun Volkswagen Jetta heeft gereden en laten een telefoon en een foto van Latumahina achter. De vriendin van D. denkt dat ze met motorclub Satudarah te maken heeft en meldt zich die avond op het politiebureau met haar vriend. De politie zet de man vast.

Strafeis

Met deze arrestatie komt het aantal verdachten op zeven. Onder hen Benito L. en Giovanni D. die verantwoordelijk zouden zijn voor het stelen van beide vluchtauto's.

De zeven mannen staan vanaf dinsdag allen terecht voor hun betrokkenheid bij de dood van Latumahina en de poging tot moord op zijn vriendin. Op 13 maart zal het OM naar verwachting de strafeis uitspreken. Op 9 mei wordt de uitspraak verwacht.