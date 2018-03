Wat te verwachten van Trumps plannen rondom wapenwetgeving?

Zal deze schietpartij leiden tot de langverwachte verandering in de wetgeving? Het Witte Huis maakt naar verwachting donderdag Trumps plannen bekend. Dit is wat we tot nu toe weten.

Minimale leeftijd verhogen naar 21 jaar



De president wil de minimumleeftijd voor het verkoop van wapens verhogen van 18 naar 21 jaar.

De Amerikaanse supermarktketen Walmart maakte woensdag bekend te stoppen met de verkoop van wapens en munitie voor personen onder de 21 jaar.

De keten is daarnaast bezig met het verwijderen van producten van hun webshop die lijken op aanvalswapens, waaronder niet-dodelijke airsoft-geweren en speelgoedgeweren, laat het in een verklaring weten.

Trump verwijt politici 'bang te zijn' voor de wapenlobby.

Trump verwijt politici dat ze bang zijn voor de National Rifle Association (NRA), de lobbygroep van wapenbezitters en -fabrikanten in de Verenigde Staten. "Zij lijken enorme macht over jullie te hebben. Ze hebben echter minder macht over mij."

Trump werd tijdens zijn campagne in 2016 juist gesteund door de wapenlobby. Hij ontving tientallen miljoenen van de NRA en hamerde er tijdens zijn verkiezingscampagne op niet te tornen aan het grondrecht van Amerikanen om wapens te kunnen kopen, dragen en gebruiken.

Vertegenwoordigers van de NRA heeft hij nu juist medegedeeld dat het tijd is dat er iets verandert. "We moeten deze nonsens een halt toeroepen."

Astronaut Mark Kelly, die zich altijd fel heeft uitgesproken tegen de wapenwetten in de VS, zegt donderdag te weten dat de mening van Trump "aan het veranderen is".

Trump belooft betere nadruk te leggen op de controle bij de verkoop van wapens.

Zo zal er meer gekeken worden naar de geestelijke gezondheid van mensen die een wapen willen kopen.

De regering werkt aan een verbod op bump stocks.

Met een decreet wil de regering Trump zogenoemde bump stocks verbieden. Met deze apparatuur kunnen Amerikanen semi-automatische wapens legaal ombouwen tot een verboden volautomatische variant.

Stephen Paddock, de schutter die in Las Vegas 58 festivalgangers en uiteindelijk zichzelf doodde, maakte ook gebruik van bump stocks.

Trump wil leraren laten bewapenen.

Dit kondigde hij aan vlak na de dodelijke schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida. "Als je een leraar hebt, die bekend is met wapens, zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen", aldus Trump. Het idee kwam hem op veel kritiek te staan. Tegenstanders vrezen dat het zou kunnen leiden tot juist meer doden en gewonden.

Het leiderschap van de Republikeinse partij vindt de plannen te ingrijpend.

Senator John Cornyn, die de Republikeinse respons op vuurwapengeweld coördineert, zegt dat hij een minder uitgebreide aanpak voorstaat. Cornyn wil zich richten op het voorstel voor een wet die ambtenaren uit de staten aanmoedigt om meer informatie te delen met het National Instant Criminal Background Check System, een landelijke database voor achtergrondchecks.

Verschillende aspecten van Trumps plan, zoals het aanscherpen van controles op de verkoop van wapens op wapenshows en via het internet, zijn bij voorbaat kansloos, aldus verschillende hooggeplaatste Republikeinen.

De druk uit de maatschappij blijft toenemen.

Afgelopen week riepen nog honderden demonstranten in Florida op tot een verandering in de wapenwetgeving. Ook studenten van de school in Parkland spraken zich uit: "De dader zou niet dit aantal doden hebben veroorzaakt met een mes."