Waarom de nieuwe MH370-zoektocht kans van slagen heeft

Een Amerikaans bedrijf gaat dit keer de uitdaging aan om het vliegtuig dat in 2014 met 239 mensen aan boord verdween op te sporen. Als de zoektocht succesvol blijkt kan het bedrijf, Ocean Infinity, tot 70 miljoen dollar verdienen.

Deze "prijs" is op basis van no cure no pay toegezegd door de Maleisische regering. Als het bedrijf het vliegtuig niet vindt is het de gehele investering kwijt. De deadline van deze deal: over negentig dagen.

De ontreddering bij de nabestaanden is na vier jaar nog steeds groot. In het vliegtuig zaten met name Maleisiërs en Chinezen. Ook was er één Nederlandse vrouw aan boord. Op 8 maart 2014 was een Boeing 777 van Kuala Lumpur op weg naar Peking, toen het vliegtuig plots van koers veranderde en van de radarschermen verdween.

De Australische, Chinese en Maleisische regeringen hebben in een eerdere gezamenlijke zoektocht 120.000 vierkante kilometer uitgekamd. Vorig jaar januari zagen de landen zich drie jaar en 157 miljoen dollar later, tot grote woede van nabestaanden, genoodzaakt te stoppen.

Familieleden van de inzittenden eisten een vervolg van de zoektocht. Nieuw bewijsmateriaal had bovendien aangetoond dat het waarschijnlijk is dat het wrak zich ergens in een gebied van 25.000 vierkante kilometer ten noorden van het oorspronkelijke zoekgebied bevindt.

Zoekgebied

Het zoekgebied is dan ook de voornaamste reden waarom verschillende experts de nieuwe zoektocht een slaagkans van zo’n 85 procent geven. Een Australische oceanograaf berekende dat het wrak zich in het nieuwe zoekgebied moet bevinden, omdat alle wrakstukken tot nu toe zijn gevonden bij de Afrikaanse kust.

"Als het vliegtuig zich in het gebied waar tot nu toe werd gezocht zou bevinden, is er een grote kans dat een of twee wrakstukken voor de Australische kust zouden zijn aangespoeld. Er zijn echter twintig tot dertig wrakstukken voor de Afrikaanse kust gevonden. En niet één in Australië", aldus David Griffin tegen ABC News.

Door het Amerikaanse bedrijf wordt bovendien zeer moderne apparatuur gebruikt. Acht zelfbesturende onderwatervoertuigen, oftewel drones, gaan met hi-tech camera’s, sonars en sensors het zoekgebied in. De data van de drones worden doorgegeven aan een schip dat meevaart, waar het vervolgens handmatig wordt geselecteerd en beoordeeld.

Het schip van Ocean Infinity

Sneller

De drones kunnen veel sneller zoeken dan voorheen werd gedaan. Volgens CEO van Ocean Infinity, Oliver Plunkett, kunnen de drones samen 1.200 vierkante kilometer meter per dag doorzoeken. De beoogde 100.000 vierkante kilometer moet in negentig dagen dus "makkelijk" te doen zijn. Ter vergelijking: Het vorige schip deed 2,5 jaar over 140.000 vierkante kilometer.

De drones kunnen daarnaast zo’n zesduizend meter de zee in. Veel dieper dan het schip dat was betrokken bij de vorige zoekactie, doordat de drones niet fysiek zijn verbonden met een schip. Het vorige schip, van het Nederlandse bedrijf Fugro, kon op slechts vierduizend meter diepte zoeken.

Plunkett denkt in ieder geval dat ze een "realistische kans" hebben om het wrak te vinden. Ook verschillende experts hebben goede hoop en noemen de missie "de beste kans" tot nu toe.

De nabestaanden, verenigd onder de naam Voice 370, hebben positief gereageerd op de nieuwe kans. "Het zal onze geliefden niet terugbrengen. Maar we hebben antwoorden nodig om verder te kunnen gaan, en om de luchtvaart voortaan veiliger te maken."