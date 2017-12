Dit is waarom basisschoolleraren dinsdag opnieuw staken

Anders dan bij de eerste staking in oktober zijn er geen grote manifestaties. Wel worden er lokale bijeenkomsten in het land gehouden.

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van actiegroep PO in actie, willen 1,4 miljard euro extra om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Daarbij vinden de leraren het oneerlijk dat hun collega's in het voortgezet onderwijs meer verdienen.

Volgens woordvoerder van PO in actie en leraar Thijs Roovers is een tweede staking nodig omdat de toegezegde 270 miljoen om de salarissen te verhogen en de 430 miljoen om de werkdruk te verlagen van het kabinet "veel te weinig" is. "Het geld komt bovendien veel te laat, pas in 2021. Dat zitten we al met te grote problemen", aldus de leraar tegen NU.nl.

Volgens Roovers krijgen elke week 30.000 kinderen niet het onderwijs dat ze verdienen. Er staan bijvoorbeeld onbevoegde leraren voor de klas. "Dat gaat ons aan het hart", aldus de leraar. "Het was eerder 5 voor 12, maar het is al lang 12.00 uur geweest."

Steun ouders

De steun van ouders voor de tweede landelijke staking is flink gedaald, blijkt uit een peiling van televisieprogramma EenVandaag. Ouders die weinig begrip hebben, zeggen dat leraren best blij mogen zijn met wat ze inmiddels bereikt hebben.



Volgens het onderzoek staat nog maar 62 procent van de ouders achter de staking van dinsdag. In september steunde 85 procent van hen de eerste landelijke staking.

"Politiek doet het werk goed", zegt Roovers over de verminderde steun. "Mensen denken 'er is geld, wat zeuren jullie nou'. Maar we hopen dat ouders beseffen dat we dit niet doen voor een grotere auto, maar voor het onderwijs van hun kinderen."

De meeste scholen in het basisonderwijs betalen de leerkrachten dinsdag gewoon door. De Algemene Onderwijsbond ziet deze ronde wel een toename van scholen die loon inhouden voor de niet-gewerkte dag.

Nieuwe actie

Leraren willen na de feestdagen opnieuw actie voeren als de politiek de eisen niet inwilligt. "Achter de schermen zijn onderwijsorganisaties de volgende acties aan het voorbereiden'', zegt docent Jan van de Ven namens de belangengroep PO in Actie.