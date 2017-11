Achtergrond: Dit weten we over de militaire machtsovername Zimbabwe

Het leger ontkent dat sprake is van een staatsgreep, maar de machtsovername vertoont veel kenmerken daarvan.

In de nacht van dinsdag op woensdag namen Zimbabwaanse troepen de controle over hoofdstad Harare over. Op bevel van de hoogste commandant van het Zimbabwaanse leger, Constantino Chiwenga, werden strategische punten in de stad ingenomen, waaronder de staatsomroep ZBC - traditioneel een van de eerste stappen die worden gezet tijdens een coup.

Lokale en Zuid-Afrikaanse media melden dat verschillende hoge regeringsfunctionarissen en politici zijn gearresteerd, onder wie de minister van Financiën, het hoofd van de inlichtingendienst en de voorzitter van de jeugdafdeling van ZANU-PF.

Volgens het leger gaat het om een "bloedeloze correctie", alleen gericht op "criminelen" die de sociale en economische situatie in het land zouden verergeren. De veiligheid van Mugabe en zijn echtenote wordt "gegarandeerd".

Een voormalige adviseur van de Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai, Alex Magaisa, maakte woensdag korte metten met de bewering dat er geen staatsgreep gaande is. "Ze hebben besloten om het geen staatsgreep te noemen, omdat ze weten dat een coup niet verkoopt en veroordeeld zou worden", aldus Magaisa tegen de BBC.

De coup is een escalatie van de slepende machtsstrijd rond de opvolging van president Mugabe.

De hoogbejaarde leider zou kampen met gezondheidsproblemen, die de vraag wie hem zal opvolgen in het afgelopen jaar op de spits hebben gedreven. Er zijn twee belangrijke kampen te onderscheiden binnen regeringspartij ZANU-PF: dat rond Grace Mugabe, die wordt gesteund door de vrouwen- en jongerenafdelingen van de regeringspartij, en dat van de oude garde rond Mnangagwa, dat bestaat uit politici die betrokken waren bij de gewapende strijd om onafhankelijkheid tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Op 6 november werd vicepresident Emmerson Mnangagwa ontslagen door Mugabe, na een uitgebreide lobbycampagne tegen hem door Grace Mugabe en haar aanhangers, de jeugdafdeling van ZANU-PF voorop.

Mnangagwa werd beschuldigd van een gebrek aan respect en loyaliteit en bedrog. Zijn aanhangers zouden een staatsgreep voorbereiden, zei Grace in oktober. Mnangagwe vluchtte naar buurland Zuid-Afrika en verschillende van zijn bondgenoten werden ook uit de regeringspartij gegooid.

Emmerson Mnangagwa was decennialang een belangrijke vertrouweling van Robert Mugabe.

Mnangagwa sloot zich tijdens de jaren zestig als universiteitsstudent aan bij de gewapende beweging ZAPU, die streed voor de onafhankelijkheid van Zimbabwe (toen nog Zuid-Rhodesië) van Groot-Brittannië en tegen de witte minderheidsregering van het land. Een jaar later maakte hij overstap naar de rivaliserende groep ZANU, waar Mugabe in het bestuur zat. Daar verwierf Mnangagwa zich de bijnaam 'de krokodil', vanwege zijn geslepenheid.

Na het uitroepen van de Zimbabwaanse republiek in 1980 werd Mnangagwa aangesteld als minister van Staatsveiligheid. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de bloedige repressie van het Ndebele-volk in Zimbabwe, waarbij duizenden burgers om het leven kwamen. Mnangagwa heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Daarna diende hij als minister van Justitie en als voorzitter van het Zimbabwaanse parlement.

In 2005 werd hij minister van Plattelandsbehuizing - volgens geruchten als strafmaatregel na een ruzie met Mugabe. Mnangagwa wist zich weer in de gunst te werken door te bemiddelen met de oppositie na de omstreden verkiezingen van 2008, waardoor Mugabe aan de macht kon blijven. Hij werd achtereenvolgens minister van Defensie, Financiën en Justitie.

Tot aan zijn ontslag in oktober gold Mnangagwa als een van de machtigste leden van ZANU-PF en werd hij beschouwd als de meest waarschijnlijk opvolger van Mugabe. De aanhangers van Mnangagwa worden 'Team Lacoste (naar het krokodillenlogo van het modemerk)' genoemd.

Legerleider Constantino Chiwenga, die bevel gaf voor de machtsovername, geldt als een van zijn bondgenoten en ook bij de machtige vereniging voor oorlogsveteranen ligt Mnangagwa goed. Chiwenga waarschuwde vorige week dat het leger zou ingrijpen als er geen einde zou komen aan de zuivering van "helden uit de bevrijdingsoorlog" binnen ZANU-PF en lijkt dat dreigement nu te hebben uitgevoerd.

Presidentsvrouw Grace Mugabe leidt haar eigen kamp binnen ZANU-PF.

De echtgenote van de president wordt beschouwd als de leider van G40, een factie die onder andere bestaat uit de woensdag gearresteerde minister van Financiën, Ignatius Chombo, en de jeugdafdeling van de regeringspartij. Grace maakte geen deel uit van de onafhankelijkheidsstrijd en heeft zich gepositioneerd als leider van de "nieuwe generatie" in de Zimbabwaanse politiek. De kopstukken van G40 waren de eersten die woensdag werden ingerekend na de militaire machtsovername.

Na het ontslag van Mnangagwe werd Grace de gedoodverfde opvolger van haar echtgenoot, maar haar populariteit bij de Zimbabwaanse bevolking is zeer gering. 'Gucci Grace', zoals haar bijnaam luidt, raakt regelmatig in opspraak vanwege haar luxueuze levensstijl en haar opvliegendheid. Het leger beschreef haar woensdag als de vrouw die "misbruik maakte van haar bejaarde man".

Mugabe, een van de langst zittende Afrikaanse leiders, leidt Zimbabwe sinds 1980 met harde hand.

De 93-jarige president was in 1963 een van de stichters van onafhankelijkheidsbeweging ZANU. Toen premier Ian Smith de Britse kroonkolonie Zuid-Rhodesië in 1965 onafhankelijk verklaarde, begon ZANU een gewapende strijd tegen diens witte minderheidsregering. In 1980 werd hij premier van een onafhankelijke republiek Zimbabwe binnen het Britse Gemenebest.

Mugabe werd aanvankelijk internationaal verwelkomd als contrast voor het apartheidsregime in buurland Zuid-Afrika, maar hij bleek tijdens het onderdrukken van de Ndebele in de regio Matabeleland niet wars van grof geweld tegen zijn eigen bevolking.

Tijdens de jaren negentig raakte Zimbabwe betrokken bij de Congolese Burgeroorlog, die in totaal naar schatting 5,4 miljoen slachtoffers heeft geëist. In eigen land beloofde Mugabe een herverdeling van het land van witte boeren aan legerveteranen, die een belangrijke steunpilaar van zijn bewind vormden.

De gebrekkige uitvoering van dat herverdelingsbeleid, de plunderzucht van de groep rond Mugabe en een acuut gebrek aan buitenlandse valuta zorgden ervoor dat Zimbabwe in een diepe economische crisis belandde, die nog steeds voortduurt.

De macht van Mugabe wankelt sinds de eeuwwisseling.

In 1999 kreeg de Zimbabwaanse president te maken met een steeds sterkere oppositie. Het kostte hem bijna zijn ambt, toen de kiezers in 2000 een grondwetswijziging massaal afwezen. Met behulp van knokploegen, loyale officieren en verkiezingsfraude wist hij lange tijd de absolute macht te behouden.

Mugabe was in juni 2008 de enige kandidaat in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij kon zich daarom opnieuw tot staatshoofd laten beëdigen. Met intimidatie en geweld had Mugabe de winnaar van de eerste ronde Morgan Tsvangirai en diens aanhang buitenspel gezet.